Что носить весной: самая стильная верхняя одежда сезона 2025

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Какая верхняя одежда будет модной и актуальной весной 2025 года: разбираемся в новом материале Клео.ру

Обыкновенные черные пальто изжили себя, пуховики надоели, а шубы уже неактуальны? Редакция Клео.ру выяснила, что будет в моде этой весной и составила список самой актуальной верхней одежды сезона.

Круглые плечи

Пора признать, что квадратные оверсайз-плечи вышли из моды. В 2025 году лондонские подиумы демонстрировали бомберы, куртки, жилеты и другую верхнюю одежду с подчеркнутыми круглыми плечами, часто дополненными специальными накладками. Вдохновение можно черпать в новых коллекциях Burberry и JW Anderson.

Фото: архив брендов Burberry, Jw Anderson/ burberry.com, jwanderson.com

Отложные воротники

Офисный стиль (office-core) —стал одним из главных трендов современной моды. Устав от эстетики нулевых, коротких юбок и сексуализированных нарядов, модная индустрия возвращается к сдержанности. Это заметно по заполнившим подиумы воротникам всех разновидностей: отложные, накладные, деликатные и гипертрофировано-огромные. За примеры можно взять одежду брендов Jil Sander, Bottega Veneta, Prada, Ahluwalia.

Фото: архив брендов Burberry, Ahluwalia, Ulla Johnson/ burberry.com, ahluwalia.world, ullajohnson.com

Милитари

Цвет хаки не просто остается в тренде – он становится неотъемлемой частью повседневного гардероба. Стиль милитари переосмысляется, становясь более утонченным и женственным. Это не о грубых боевых мундирах, а о тонких деталях: прямые силуэты, функциональные карманы, спокойные оттенки хаки, в сочетании с более мягкими материалами.

Фото: архив брендов Ulla Johnson, Tolu Coker/ ullajohnson.com, tolucoker.com

Небесно-голубой

Главный цвет весны – голубой. Alaia представил потрясающее пальто-мантию насыщенного голубого оттенка. Ahluwalia использовал в своей весенней коллекции все оттенки голубого, от темно-синего до небесно-голубого. Смело заменяйте темную верхнюю одежду на голубую любых оттенков.

Фото: архив брендов Alaia, Marque Salmeida, Tolu Coker/ tolucoker.com, marquesalmeida.com, alaia.com

Игра фактур: драпировка и вырезы

Вырезы на подиумах весны 2025 года были какими угодно, но не простыми. Дизайнеры предлагают нам носить весной вырезы без выреза, облегающие шею, как у Kallmeyer и Brandon Maxwell, до развивающейся драпировки, придающей образу динамичности.

Фото: архив брендов Burberry, Alaia, Ulla Johnson/ burberry.com, alaia.com, ullajohnson.com

Белый – новый черный

В белом с ног до головы: теперь так может одеваться не только невеста, а любой желающий, и при этом оказаться самым модным человеком. Alaia представила "total white" весеннюю коллекцию, Ralph Lauren, Рейчел Коми и другие.

Фото: архив брендов Alaia, Tolu Coker/ tolucoker.com, alaia.com

Весна 2025 – время оставить в прошлом устаревшие тренды и обновить свой гардероб в соответствии с новыми тенденциями. Небесно-голубой цвет, мягкие плечи, отложные воротнички и смелый белый total look – главные составляющие стильного весеннего образа.

Анна Дубинина

Редактор раздела «Мода»

 

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