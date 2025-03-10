Что носить весной: самая стильная верхняя одежда сезона 2025

Обыкновенные черные пальто изжили себя, пуховики надоели, а шубы уже неактуальны? Редакция Клео.ру выяснила, что будет в моде этой весной и составила список самой актуальной верхней одежды сезона.

Круглые плечи

Пора признать, что квадратные оверсайз-плечи вышли из моды. В 2025 году лондонские подиумы демонстрировали бомберы, куртки, жилеты и другую верхнюю одежду с подчеркнутыми круглыми плечами, часто дополненными специальными накладками. Вдохновение можно черпать в новых коллекциях Burberry и JW Anderson.





Отложные воротники

Офисный стиль (office-core) —стал одним из главных трендов современной моды. Устав от эстетики нулевых, коротких юбок и сексуализированных нарядов, модная индустрия возвращается к сдержанности. Это заметно по заполнившим подиумы воротникам всех разновидностей: отложные, накладные, деликатные и гипертрофировано-огромные. За примеры можно взять одежду брендов Jil Sander, Bottega Veneta, Prada, Ahluwalia.





Милитари

Цвет хаки не просто остается в тренде – он становится неотъемлемой частью повседневного гардероба. Стиль милитари переосмысляется, становясь более утонченным и женственным. Это не о грубых боевых мундирах, а о тонких деталях: прямые силуэты, функциональные карманы, спокойные оттенки хаки, в сочетании с более мягкими материалами.





Небесно-голубой

Главный цвет весны – голубой. Alaia представил потрясающее пальто-мантию насыщенного голубого оттенка. Ahluwalia использовал в своей весенней коллекции все оттенки голубого, от темно-синего до небесно-голубого. Смело заменяйте темную верхнюю одежду на голубую любых оттенков.





Игра фактур: драпировка и вырезы

Вырезы на подиумах весны 2025 года были какими угодно, но не простыми. Дизайнеры предлагают нам носить весной вырезы без выреза, облегающие шею, как у Kallmeyer и Brandon Maxwell, до развивающейся драпировки, придающей образу динамичности.





Белый – новый черный

В белом с ног до головы: теперь так может одеваться не только невеста, а любой желающий, и при этом оказаться самым модным человеком. Alaia представила "total white" весеннюю коллекцию, Ralph Lauren, Рейчел Коми и другие.





Весна 2025 – время оставить в прошлом устаревшие тренды и обновить свой гардероб в соответствии с новыми тенденциями. Небесно-голубой цвет, мягкие плечи, отложные воротнички и смелый белый total look – главные составляющие стильного весеннего образа.