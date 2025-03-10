Balenciaga и Valentino: самые запоминающиеся показы Недели моды в Париже 2025

С Недели моды в Милане мы перемещаемся в Париж, где свои коллекции уже успели презентовать бренды Balenciaga, Valentino и Alexander McQueen. Викторианская эстетика на подиуме у Alexander McQueen, разрушение границ в коллекции Valentino и многое другое. Далее в статье Клео.ру.

Valentino

Бывший креативный директор Gucci, Алессандро Микеле, представил свою вторую по счету коллекцию на посту в модном доме Valentino. По словам критиков, от былой эстетики Пьерпаоло Пиччоли, который работал на бренд последние двадцать пять лет, мало что осталось. Прежняя элегантность Valentino трансформировалась в андрогинную причудливость в стиле Алессандро Микеле. Для показа были созданы декорации в виде общественного туалета с красно-неоновой подсветкой – метафора разрушения границы между интимным и общественным.





Личное и публичное переплетаются, а грань между мужской и женской одеждой перестает быть значимой в новой коллекции Valentino. Мужчины ходят по подиуму "общественного туалета" с женскими сумками, пожилые модели – в наивных розовых платьях с оборками, а молодые девушки предпочитают ходить с бритой головой.





Одним словом, в этом весь Алессандро Микеле.

Balenciaga

Демна Гвасалия остается верным себе: еще одна коллекция с нестандартными лекалами, солнцезащитными очками на пол лица и спортивными костюмами. Показ коллекции под названием "Standart" открывают четыре вариации классических брючных костюмов: первые два – консервативные, последующие – специально измятые и порванные, "изъеденные молью", – по словам Демны.





Далее на подиуме появляются стандартные изделия для Balenciaga с анатомически-нестандартным кроем пошива: пальто с гипертрофированным объемом бедерной линии, широкие плечи и экстра-высокие воротники. Заканчивается показ на спортивной ноте изделиями из коллаборации брендов Puma и Balenciaga: олимпийки, зауженные спортивные брюки, бутсы и дутые жилетки.





Неделя моды в Париже 2025 продолжается, поэтому еще рано делать выводы касательно ключевых трендов сезона. Редакция Клео.ру продолжает следить за модными новостями Парижа.