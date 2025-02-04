Карл III вручил Анне Винтур орден за заслуги в индустрии моды

Главный редактор Vogue Анна Винтур получила одну из самых престижных наград Великобритании – орден Кавалеров Почета (Companion of Honour) за выдающийся вклад в индустрию моды. Церемония награждения прошла утром 4 февраля в Букингемском дворце. Награду 75-летней журналистке вручил король Карл III.

Для торжественного события Винтур выбрала сдержанный наряд: элегантный серый юбочный костюм и коричневые сапоги. Образ знаменитости дополняли фирменные черные солнцезащитные очки. Однако, следуя королевскому протоколу, во время вручения ордена она их сняла. В момент, когда Карл III прикрепил награду к ее пиджаку, журналистка подарила монарху улыбку и пожала ему руку.

Анна Винтур является одной из самых влиятельных фигур в мире моды. Она возглавляет американский Vogue с 1988 года, а с 2013 года также занимает пост художественного директора издательского дома Condé Nast. Кроме того, с 1995 года Винтур является организатором знаменитого Met Gala – главного светского события в индустрии моды.

Орден Кавалеров Почета является одной из самых престижных наград Великобритании и вручается за выдающийся вклад в национальную жизнь. В мире одновременно могут быть только 65 обладателей этой награды, и Анна Винтур вошла в их число.

Разумеется, ее влияние простирается за рамки журнала Vogue. Институт костюма Анны Винтур (подразделение "Метрополитен-музея") недавно объявил тему предстоящего Met Gala 2025 – "Tailored for You" ("Сшито для вас"). Это знаковое ежегодное светское мероприятие, которое состоится 5 мая. Подробнее об этом рассказывал журнал "Клео.ру".