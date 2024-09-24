Чем запомнилась неделя моды в Милане: 7 главных трендов весны и лета 2025

Прозрачные ткани, бахрома, цветочные узоры и много белого цвета... Неделя моды в Милане завершилась, оставив нам много любопытных модных идей.

Прозрачные ткани

Легкие прозрачные ткани, по мнению дизайнеров, – мастхев предстоящего весенне-летнего сезона. Особенно красиво они смотрятся в сочетании с длиной макси.









Бахрома

Этот тренд кочует из сезона в сезон, никак не покидая подиумы. На неделе моды в Милане были представлены и образы с лаконичной отделкой из бахромы, и наряды, целиком из нее состоящие. Выбираем наиболее комфортный вариант и берем на вооружение!









Белый цвет

Многие дизайнеры, словно сговорившись, презентовали в Милане однотонные наряды белого цвета. Очень их поддерживаем: total white всегда придет на помощь, когда есть сомнения в выборе цветов в одежде, смотрится нарядно и подходит для любого случая.









Цветочные мотивы

Какая весна без цветов? Флористический – самый ожидаемый из принтов весенне-летнего сезона. Судя по представленным в Милане нарядам, в тренде будет одежда с цветами среднего размера.









Минимализм

Строгие образы в одном или двух сочетающихся цветах – еще один тренд весны 2025. Модные дизайнеры не стали дополнять их аксессуарами и предпочли убрать все украшения.









Разрезы

Юбки-макси с одним или несколькими разрезами по всей длине встречались во многих коллекциях на подиумах Милана. Интересная задумка: надеть такую юбку с однотонным боди, как у Ирины Шейк. Смотрится невероятно!











Кожа



Кожаные вещи традиционны для весеннего сезона. В этот раз модельеры предлагают не останавливаться на кожаной верхней одежде и нарядиться в кожу с ног до головы.







