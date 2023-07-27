Как выглядеть красиво и стильно летом 2023 года: базовый гардероб

Обсуждая базовый гардероб на лето 2023 года, стилисты говорят, что мода в это время будет весьма демократичной и разнообразной. Модные направления позволят выбрать для себя самые разнообразные, модные, красивые и удобные предметы гардероба. Это будет время гипертрофированных плечей, россыпей пайеток, прозрачных тканей и откровенных разрезов. А главное — помните, что лето — это солнце и яркость. Поэтому не бойтесь экспериментировать и примерять на себе самые разные стили и направления.

Давайте же выясним, что обязательно должно присутствовать в модном базовом гардеробе лета-2023.

Главные тренды в базовых вещах летнего сезона 2023 года

Стилисты отмечают несколько важных акцентов модного базового летнего гардероба 2023 года:

Настоящим хитом этого времени будет стиль оверсайз.

Очень модно и красиво будут смотреться вещи с многослойными сочетаниями и асимметрией.

В моду входит лаконичная маскулинность в женской одежде.

Интересным моментом станут ансамбли кэжуал и в спортивном стиле, а также эклектика.

Свободные платья и струящаяся ткань

Летом 2023 года будут модными свободные платья из струящихся тканей. На первый план выходят полупрозрачные платья, которые придают силуэту воздушности и полета. Важно передать женственность и нежность образа.

В то же время есть несколько интересных моментов и сочетаний. Например, летящие платья будут прекрасно контрастировать с грубыми кожаными поясами, которые можно застегнуть обычно или небрежно завязать на талии.

Также характерной особенностью модных платьев лета 2023-го будут асимметричные детали и неровные подолы.

Очень красиво и современно будут выглядеть платья с жакетами, кардиганами и прочие “многослойности”, создающие объемные и сложные силуэты. Главное при этом — правильно подобрать цветовую гамму, чтобы наряд не выглядел кричащим, а оставался спокойным.

Какие платья должны быть в модном гардеробе лета 2023 года

Обязательно запаситесь на будущее лето:

однотонным платьем свободного кроя;

платьем-рубашкой;

нежным платьем с объемными рукавами и рюшами;

ретро-платьем с акцентом на талии и расклешенной юбкой

Пусть в вашем гардеробе обязательно будут платья с широкими рукавами, перетянутыми на запястьях или даже в нескольких местах. При этом пышные оборки на открытых плечах выходят из моды, а их место занимают “крылышки”. Даже простое платье таким образом преображается.

Очень красивый и романтичный элемент — объемные рукава, рюши на груди и расклешенный подол. Можно добавить немного ретро с помощью глухой горловины.

Что касается платьев-рубашек, то они занимают уверенные позиции уже не первый год, и будущим летом будут еще более модными. Особенно актуальны укороченные модели и макси. Это тот самый случай, когда из крайности в крайность — или очень длинно, или очень коротко. В любом случае будет актуально и модно.

Наконец, любительницам приталенных платьев можно выбрать базовую модель — в обтяжку с расклешенной юбкой. Лучше всего оно будет смотреться с длинными рукавами и не слишком декольтированным лифом.

Цветовая гамма

Что касается цвета, то пусть это будут яркие и насыщенные модели, но при этом простые и лаконичные.

В офис можно надеть прямое платье без пуговиц, принтов и прочих лишних деталей.

Если вы не приверженец яркости, дополните свой образ интересными аксессуарами или узорчатыми колготками. Можете надеть даже высокие хлопковые носки или грубые ботинки.

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Шорты и джинсы

Важной деталью вашего модного летнего гардероба также должны стать шорты — свободные, из тонких тканей. Они могут быть самой разной длины: чуть выше колена, до середины бедра или мини-шорты в спортивном стиле. Пусть это будет нейтральный цвет, вертикальная полоска, яркие или в клетку.

Не выходят из моды джинсовые шорты — просторные и прямые. Сочетать их можно с жакетами и туфлями на шнурках.

Кроме того, шорты уверенно войдут и в офисный стиль. Это, например, модель, которая напоминает очень укороченные брюки.

Также неотъемлемой частью гардероба многих модниц являются джинсы. Летом 2023 года будут актуальны следующие модели:

джинсы прямого кроя с поясом;

джинсы-скинни;

свободные “мамины” джинсы;

джинсы с объемными штанинами;

длинные расклешенные и широкие джинсы.

Кроме того, если в вашем гардеробе имеются просторные джинсы, собранные на щиколотке резинкой, то вы будете настоящей модницей ближайшим летом.

Длинные и свободные штаны подворачивать не стоит. Если длина вам не нравится, то просто выберите укороченную модель.

Актуальными летом 2023-го будут цвета денима чернильный, темно-синий, светло-голубой или размытый.

Футболки и топы

Важно запастись на лето футболками. Трендом будущего летнего сезона будут прямые модели, свободно облегающие или вовсе просторные. Их можно сочетать как с юбками, так и брюками или джинсами.

Выбор модных футболок очень широк: цветные, однотонные, с изображениями любимых музыкантов, с надписями.

Кроме того, на футболки потихоньку перебирается любимая вещь многих — кокетка.

Наконец, очень оригинально выглядит футболка, имитирующая деним.

Что касается топов, то актуальными летом будут укороченные модели, открывающие узкую полоску живота.

Отличная комбинация — топ и длинная юбка, выполненные в одной и той же ткани. Этот вариант идеально подойдет для романтического свидания и для вечернего выхода в свет.

Жакет

Конечно, куда же летом без жакета? Этот предмет модного гардероба лета 2023 года поможет создать многослойный силуэт.

На этот раз в моде прямые и четкие плечи.

Вы можете выбрать как укороченный жакет, сужающийся к низу, так и просторную мужскую модель прямого кроя до середины бедра. Очень актуальной будет клетка.

Жакеты можно носить как с брюками, джинсами, так и платьями и юбками. Лучше всего их оставлять расстегнутыми.

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Купальники

Конечно, лето и купальники — это, практически, синонимы.

Следующим летом будут в моде купальники, выполненные в ретро или спортивном стиле, романтичные модели, принты или современный минимализм.

Можете выбрать как раздельную, так и цельную модель, завышенную линию на талии или купальник в стиле минимализма.

Новинка сезона — удобные купальники с топами без косточек, больше напоминающие майку.

Наконец, цветовая мода в купальниках предполагает разные цвета верха и низа пляжного комплекта.

Обувь и сумки

На пике летней моды будут яркие шлепанцы-кроксы на плоской или высокой платформе. Несмотря на то, что такие модели подходят далеко не к каждому образу, к каблукам за помощью обращаться не стоит — они точно не будут летом актуальными.

Пусть в вашем базовом гардеробе будут биркенштоки, босоножки на низком каблуке или на плоском ходу, балетки с острыми или закругленными носками, лодочки на небольшом каблучке, а также броги.

В выборе сумок обратите внимание на модели жесткой формы, которые носят в руке или под мышкой. Актуальны также сумки, которые больше напоминают деловые портфели.