Модные женские луки на весну 2023 года: на пике — сочность и яркость

Весна — это время ярко и выразительно заявить о себе. Как говорится, встречают по одежке. Поэтому используйте весну 2023 года для того, чтобы произвести яркое модное впечатление, а также поднять себе настроение и задать тон на весь сезон.

Чем ярче будет ваш весенний образ, тем лучше. Если же вы не приверженец ярких оттенков, то и для вас есть прекрасная возможность выглядеть современно и модно. Ведь вы можете выбрать свои любимые нежно-розовый, мятный, голубой, кремовый, оранжевый, хаки, шампань, металлик или белый. Главное — чтобы ваш весенний лук соответствовал вашему настроению, выгодно подчеркивал преимущества фигуры и позволял чувствовать себя максимально комфортно.

Основные тренды весны 2023 года

По итогам Недели моды, которая недавно прошла в Нью-Йорке, дизайнеры составили «модный план», рассказав, какие предметы обязательно должны присутствовать в гардеробе весны 2023-го. Вот самые главные из трендов цветущего сезона:

Креативная эстетика нулевых. Речь идет о коротких юбках со складками, кроп-топах на тонких бретелях, похожих на крылья бабочки, блестящих розовых или полупрозрачных топах. Образ можно добавить удобной обувью, вещами oversize. Наконец, нанесите спокойный макияж, сделайте лаконичную прическу — и вы готовы к модному покорению весны 2023 года! Брючные костюмы. Вы можете подумать, что этот предмет гардероба давно изжил себя, его изучили достаточно хорошо и сказать о нем больше нечего. Однако модной фантазии создателей фэшн-марок нет конца! Ведь на подиумах появляются все новые и новые версии брючных костюмов. Что же нового будет в таком образе весной 2023 года? Прежде всего, это укороченные жакеты, низкая посадка брюк, яркие принты. Повезло и поклонникам оверсайза — объемные варианты брючных костюмов тоже будут очень актуальны и модны. Что касается палитры цветов, то она будет очень яркой. Наконец, удивят модельеры и креативными решениями, как, например, необычный крой жакетов, асимметричная застежка, акцент на объемных плечах и талии. Юбка макси. Еще один тренд из прошлого, который перейдет в моду весны и лета 2023 года. Так, юбки и платья в пол пригодятся вам в следующем году. Можете смело сочетать их с высокими перчатками и кроп-топами или топами из пайеток. Также отлично будет смотреться юбка макси с рубашкой или жакетом. Модными весной 2023-го будут пайетки, которые уверенно закрепятся не только в вечернем, но и в повседневном гардеробе. Переливающаяся на свету юбка будет прекрасно сочетаться с жилетом, а блестящая водолазка — с юбкой макси. Дополнить этот образ можно обувью на плоском ходу — казаками, лоферами или челси. Полупрозрачные ткани. Еще одна модная тенденция нулевых. Запаситесь на весну летящими платьями, блузами, топами, комбинациями. Что касается цвета, то это может быть белый, черный или пастельные тона. В дополнение к такому образу можно надеть кожаные брюки и грубую обувь. Цветочный принт. Большинство модных коллекций весны 2023 года будут буквально усыпаны цветами, цветочными бутонами. Это будет время романтичных платьев с пышными многослойными юбками и оборками, сетов с кроп-топами, юбками и блузами асимметричного кроя. Причем вы сможете выбрать как яркий цветочный принт, так и более сдержанный и элегантный, например, черно-белую палитру. Бахрома и необработанный край. С помощью этих приемов аутфиты будут выглядеть более фактурно, стильно и интересно. Низкая посадка. К вещам с такой посадкой следует подготовиться заранее, проработав мышцы пресса. Джинсы, юбки, брюки, шорты с низкой посадкой с кроп-топами отлично дополняются укороченными жакетами, блузами или рубашками. Акцентные рукава и плечи. Интересный вариант преображения привычных жакетов, платьев, блуз, которые значительно разбавят ваши будние и повседневные наряды. Нижнее белье. Эту позицию законодатели моды на весну 2023 года тоже усилили. Так, благодаря Fendi и Tom Ford, самыми актуальными весной станут бра и боди, а также комбинации и корсетные платья. Если раньше они считались нижним бельем, то сейчас заменят нам блузы и рубашки.

Кожаное платье

Несмотря на то, что модные эскперты заявляют: в тренде весны 2023 года будут нежность и воздушность, кожаные платья никто не отменяет. Более того, такой наряд будет очень стильным и модным.

Кожаные платья могут быть самыми разными, и весной они окажутся к месту. Идеальный вариант — кожаный сарафан.

Оверсайз

Свободный, объемный, необычный. Именно так можно охарактеризовать стиль одежды, который будет по-прежнему востребованным весной 2023 года. Такие вещи созданы для тех, кто стремится к максимальному комфорту и практичности. Причем оверсайз подходит для женщин любой комплекции, ведь поможет как скрыть лишние килограммы, так и подчеркнуть изящность представительницы прекрасного пола.

Открытый живот

Готовьте тщательнее свою фигуру к весне и лету 2023 года, ведь в моде будут модели с открытым животом. Причем вариантов показать свой красивый пупок будет огромное множество. Это и прозрачная ткань, и низкая посадка, и специально расстегнутые нижние пуговицы рубашки. Самая оригинальная идея — вырез на животе Off-White.

Кроп-топы и бра

Одним из главных трендов весенне-летнего сезона будут кроп-топы и бра. Только ваш образ не должен быть вызывающим и вульгарным. Максимум изящности и сдержанности, изысканности и женственности.

Дизайнеры предлагают сочетать укороченные топы с юбками и брюками с высокой талией, оставив открытой лишь небольшую полоску живота. Также очень гармонично и удачно смотрится кроп-топ с жакетом или кардиганом.

Полупрозрачные материалы

В моде весной 2023 года будут сексуальные и притягательные полупрозрачные вещи. Конечно, новинкой они не являются, но не стоит их списывать со счетов. Ведь такой образ будет очень даже актуальным в теплую пору предстоящего года.

Джинс

Джинсовые вещи достаточно практичные, а также они позволяют скрыть недостатки фигуры. Можете выбрать прямые джинсы, широкие, узкие и приталенные, расклешенные, белые, классические синие или другие яркие цвета.

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Плиссе

Вот оно, триумфальное возвращение плиссировки. Если в последнее время плиссе становилось неактуальным, то весна 2023 года изменит это в корне. Так что радуйтесь, любители плиссировки! Ваше время наступает.

Корсеты

Снова возвращаются в моду корсеты, которые позволяют подчеркнуть фигуру, талию, сделать бюст визуально пышнее. Корсет может быть как видимым, так и потайным, это уже дело вкуса и комфорта.

Тотал-деним

Тотал-деним давно перестал быть скучным. Ведь законодатели моды предлагают множество его вариантов. Такое комбо — это комфорт и стиль, идеально подходящий для весны. Конечно, самый ходовой вариант тотал-денима — это джинсы, укороченная рубашка или куртка в тон. Кроме того, можно смело комбинировать джинсовые предметы гардероба разных тонов, а в холодную погоду надевать и джинсовую рубашку, и джинсовую куртку или тренч.

Мягкий тейлоринг

Это достаточно расслабленный стиль, который модельеры характеризуют как «что-то между строгим брючным костюмом и пижамой». Мягкий тейлоринг идеально подойдет для домашней онлайн-конференции.

Для стиля характерны геометрический крой и мягкие дышащие ткани. Это жакеты без подкладок и накладных плеч, брюки, лишенные отглаженных стрелок, и костюмы в пижамном стиле.

Современный гранж

Стиль современный гранж не предусматривает каких-то строгих правил и ограничений. Гранж — это, прежде всего, многослойность. Например, топ под сарафаном, а сверху свитер и кожаная куртка в сочетании с объемным шарфом. Обувь подойдет в этом случае грубая, с рельефной подошвой.

Что касается цветовой гаммы, то здесь нужно уйти от яркости. Пусть это будет серый, коричневый, болотный, зеленый и, конечно же, черный.

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Брючные костюмы

Брючные костюмы по-прежнему не выходят из моды. Весной 2023 года можно выбирать из огромного множества модных вариантов. Это может быть как классический строгий костюм, так и в кожаном исполнении, с жилеткой, в мужском стиле с акцентом на плечи, джинсовые комплекты.

Колготки, носки и гольфы

Здесь вообще у прекрасной половины человечества просто огромный выбор: черные колготки, в сетку, в горошек, модный анималистичный принт, в клетку, желтые и оранжевые, зеленые, красные и бордовые, фиолетовые, белые и серые, с рисунком. То же касается и гольф и носков. Можно выбрать как нейтральные цвета, так и яркие. Главное — чтобы это было к месту и комфортно.

Весна — это время цветения. Не бойтесь быть необычной и яркой. Чем больше креатива, тем лучше!