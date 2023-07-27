Модные женские луки на весну 2023 года: на пике — сочность и яркость

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Модные женские луки на весну 2023 года. Красивые и стильные образы. Современные тенденции, на которые стоит обратить внимание.

Весна — это время ярко и выразительно заявить о себе. Как говорится, встречают по одежке. Поэтому используйте весну 2023 года для того, чтобы произвести яркое модное впечатление, а также поднять себе настроение и задать тон на весь сезон.

Чем ярче будет ваш весенний образ, тем лучше. Если же вы не приверженец ярких оттенков, то и для вас есть прекрасная возможность выглядеть современно и модно. Ведь вы можете выбрать свои любимые нежно-розовый, мятный, голубой, кремовый, оранжевый, хаки, шампань, металлик или белый. Главное — чтобы ваш весенний лук соответствовал вашему настроению, выгодно подчеркивал преимущества фигуры и позволял чувствовать себя максимально комфортно.

Основные тренды весны 2023 года

По итогам Недели моды, которая недавно прошла в Нью-Йорке, дизайнеры составили «модный план», рассказав, какие предметы обязательно должны присутствовать в гардеробе весны 2023-го. Вот самые главные из трендов цветущего сезона:

  1. Креативная эстетика нулевых. Речь идет о коротких юбках со складками, кроп-топах на тонких бретелях, похожих на крылья бабочки, блестящих розовых или полупрозрачных топах. Образ можно добавить удобной обувью, вещами oversize. Наконец, нанесите спокойный макияж, сделайте лаконичную прическу — и вы готовы к модному покорению весны 2023 года!
  2. Брючные костюмы. Вы можете подумать, что этот предмет гардероба давно изжил себя, его изучили достаточно хорошо и сказать о нем больше нечего. Однако модной фантазии создателей фэшн-марок нет конца! Ведь на подиумах появляются все новые и новые версии брючных костюмов. Что же нового будет в таком образе весной 2023 года? Прежде всего, это укороченные жакеты, низкая посадка брюк, яркие принты. Повезло и поклонникам оверсайза — объемные варианты брючных костюмов тоже будут очень актуальны и модны. Что касается палитры цветов, то она будет очень яркой. Наконец, удивят модельеры и креативными решениями, как, например, необычный крой жакетов, асимметричная застежка, акцент на объемных плечах и талии.
  3. Юбка макси. Еще один тренд из прошлого, который перейдет в моду весны и лета 2023 года. Так, юбки и платья в пол пригодятся вам в следующем году. Можете смело сочетать их с высокими перчатками и кроп-топами или топами из пайеток. Также отлично будет смотреться юбка макси с рубашкой или жакетом.
  4. Модными весной 2023-го будут пайетки, которые уверенно закрепятся не только в вечернем, но и в повседневном гардеробе. Переливающаяся на свету юбка будет прекрасно сочетаться с жилетом, а блестящая водолазка — с юбкой макси. Дополнить этот образ можно обувью на плоском ходу — казаками, лоферами или челси.
  5. Полупрозрачные ткани. Еще одна модная тенденция нулевых. Запаситесь на весну летящими платьями, блузами, топами, комбинациями. Что касается цвета, то это может быть белый, черный или пастельные тона. В дополнение к такому образу можно надеть кожаные брюки и грубую обувь.
  6. Цветочный принт. Большинство модных коллекций весны 2023 года будут буквально усыпаны цветами, цветочными бутонами. Это будет время романтичных платьев с пышными многослойными юбками и оборками, сетов с кроп-топами, юбками и блузами асимметричного кроя. Причем вы сможете выбрать как яркий цветочный принт, так и более сдержанный и элегантный, например, черно-белую палитру.
  7. Бахрома и необработанный край. С помощью этих приемов аутфиты будут выглядеть более фактурно, стильно и интересно.
  8. Низкая посадка. К вещам с такой посадкой следует подготовиться заранее, проработав мышцы пресса. Джинсы, юбки, брюки, шорты с низкой посадкой с кроп-топами отлично дополняются укороченными жакетами, блузами или рубашками.
  9. Акцентные рукава и плечи. Интересный вариант преображения привычных жакетов, платьев, блуз, которые значительно разбавят ваши будние и повседневные наряды.
  10. Нижнее белье. Эту позицию законодатели моды на весну 2023 года тоже усилили. Так, благодаря Fendi и Tom Ford, самыми актуальными весной станут бра и боди, а также комбинации и корсетные платья. Если раньше они считались нижним бельем, то сейчас заменят нам блузы и рубашки.

Кожаное платье

Несмотря на то, что модные эскперты заявляют: в тренде весны 2023 года будут нежность и воздушность, кожаные платья никто не отменяет. Более того, такой наряд будет очень стильным и модным. 

Кожаные платья могут быть самыми разными, и весной они окажутся к месту. Идеальный вариант — кожаный сарафан.

Оверсайз

Свободный, объемный, необычный. Именно так можно охарактеризовать стиль одежды, который будет по-прежнему востребованным весной 2023 года. Такие вещи созданы для тех, кто стремится к максимальному комфорту и практичности. Причем оверсайз подходит для женщин любой комплекции, ведь поможет как скрыть лишние килограммы, так и подчеркнуть изящность представительницы прекрасного пола.

Открытый живот

Готовьте тщательнее свою фигуру к весне и лету 2023 года, ведь в моде будут модели с открытым животом. Причем вариантов показать свой красивый пупок будет огромное множество. Это и прозрачная ткань, и низкая посадка, и специально расстегнутые нижние пуговицы рубашки. Самая оригинальная идея — вырез на животе Off-White.

Кроп-топы и бра

Одним из главных трендов весенне-летнего сезона будут кроп-топы и бра. Только ваш образ не должен быть вызывающим и вульгарным. Максимум изящности и сдержанности, изысканности и женственности.

Дизайнеры предлагают сочетать укороченные топы с юбками и брюками с высокой талией, оставив открытой лишь небольшую полоску живота. Также очень гармонично и удачно смотрится кроп-топ с жакетом или кардиганом.

Полупрозрачные материалы

В моде весной 2023 года будут сексуальные и притягательные полупрозрачные вещи. Конечно, новинкой они не являются, но не стоит их списывать со счетов. Ведь такой образ будет очень даже актуальным в теплую пору предстоящего года.

Джинс

Джинсовые вещи достаточно практичные, а также они позволяют скрыть недостатки фигуры. Можете выбрать прямые джинсы, широкие, узкие и приталенные, расклешенные, белые, классические синие или другие яркие цвета.

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Плиссе

Вот оно, триумфальное возвращение плиссировки. Если в последнее время плиссе становилось неактуальным, то весна 2023 года изменит это в корне. Так что радуйтесь, любители плиссировки! Ваше время наступает.

Корсеты

Снова возвращаются в моду корсеты, которые позволяют подчеркнуть фигуру, талию, сделать бюст визуально пышнее. Корсет может быть как видимым, так и потайным, это уже дело вкуса и комфорта.

Тотал-деним

Тотал-деним давно перестал быть скучным. Ведь законодатели моды предлагают множество его вариантов. Такое комбо — это комфорт и стиль, идеально подходящий для весны. Конечно, самый ходовой вариант тотал-денима — это джинсы, укороченная рубашка или куртка в тон. Кроме того, можно смело комбинировать джинсовые предметы гардероба разных тонов, а в холодную погоду надевать и джинсовую рубашку, и джинсовую куртку или тренч.

Мягкий тейлоринг

Это достаточно расслабленный стиль, который модельеры характеризуют как «что-то между строгим брючным костюмом и пижамой». Мягкий тейлоринг идеально подойдет для домашней онлайн-конференции.

Для стиля характерны геометрический крой и мягкие дышащие ткани. Это жакеты без подкладок и накладных плеч, брюки, лишенные отглаженных стрелок, и костюмы в пижамном стиле.

Современный гранж

Стиль современный гранж не предусматривает каких-то строгих правил и ограничений. Гранж — это, прежде всего, многослойность. Например, топ под сарафаном, а сверху свитер и кожаная куртка в сочетании с объемным шарфом. Обувь подойдет в этом случае грубая, с рельефной подошвой.

Что касается цветовой гаммы, то здесь нужно уйти от яркости. Пусть это будет серый, коричневый, болотный, зеленый и, конечно же, черный.

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Брючные костюмы

Брючные костюмы по-прежнему не выходят из моды. Весной 2023 года можно выбирать из огромного множества модных вариантов. Это может быть как классический строгий костюм, так и в кожаном исполнении, с жилеткой, в мужском стиле с акцентом на плечи, джинсовые комплекты.

Колготки, носки и гольфы

Здесь вообще у прекрасной половины человечества просто огромный выбор: черные колготки, в сетку, в горошек, модный анималистичный принт, в клетку, желтые и оранжевые, зеленые, красные и бордовые, фиолетовые, белые и серые, с рисунком. То же касается и гольф и носков. Можно выбрать как нейтральные цвета, так и яркие. Главное — чтобы это было к месту и комфортно.

Весна — это время цветения. Не бойтесь быть необычной и яркой. Чем больше креатива, тем лучше!

Настя Ромашова

 

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