Модные женские брюки на весну 2023 года: новые веяния «цветущего сезона»

Представительницы прекрасного пола всегда были влюблены в брюки. Эта часть гардероба переходит из сезона в сезон, не теряя своей актуальности. Особенно же востребованы брюки весной, когда хочется создать самые разные образы: от сугубо делового до нежного и романтичного. Модные женские брюки на весну 2023 года будут разнообразными. При этом, ориентируясь на модные тенденции, не забывайте о том, что одежда должна подчеркивать плюсы вашей фигуры, сглаживать минусы и способствовать самовыражению.

Основные модные тренды весны 2023 года

Что же будет диктовать нам весна 2023 года в плане «брючных тенденций»?

Во-первых, стоит сказать о расцветках и принтах. Здесь отметим, что определенной палитры в брючной моде не будет. Но важно отойти от серости и невзрачности. Весна все-таки, да и не стоит «загонять» себя в нехорошее настроение серости и унылости. Весна и лето 2023 года – это нежные пастельные оттенки, это стиль как нежной девушки, так и деловой или спортивной женщины.

Если хотите выглядеть эффектно и модно, отдайте предпочтение таким цветам брюк:

мятному;

розовому;

кремовому;

коралловому;

лавандовому.

Кстати, именно лавандовый будет самым «ходовым» цветом весны 2023 года.

Яркости вашему образу добавят также брюки красного, зеленого, синего, бирюзового цвета.

Не теряют актуальности и коричневые брюки. Главное – выбрать интересный тон.

Если говорить о принтах, то следует останавливать свой выбор на неброских абстрактных узорах и геометрических фигурах.

Важно отметить, что популярные весной 2022 года анималистические принты уходят в прошлое. Сменяют их весной 2023 года:

спокойные и ненавязчивые флористические мотивы;

комбинации из разных орнаментов;

тонкая полоска;

клетка;

цветочные принты;

этнические узоры в скандинавском стиле.

Поэтому выбор у вас будет достаточно широкий. Вы сможете создать элегантный, стильный и модный образ, в зависимости от вашего вкуса и настроения.

Далее нужно определиться с модным фасоном. Особенно актуальными в брючной моде весны 2023 года будут:

Завышенная талия, которая поможет скрыть недостатки фигуры. Такие брюки можно сочетать с нежными топами, блузками и тонкими водолазками. Сверху можно накинуть жакет или кардиган. Это будет идеальный образ деловой леди.

Узкие брюки, брюки-сигареты. Особенно они будут в тренде весной 2023 года. Их могут смело выбирать стройные девушки, которые хотят показать красоту своих ножек и стать визуально выше. Однако важно правильно выбирать принт, если вы обладательница широких бедер. В таком случае уйдите от продольных полос. Надевайте под такие брюки водолазки пастельных тонов и обувь на плоской подошве. В идеале это могут быть кеды.

Широкие брюки. Такой фасон поможет скрыть несовершенство ног и визуально уменьшит пышные формы. Смело могут выбирать такие брюки и худые девушки, которые, благодаря этому фасону, станут еще более женственными и соблазнительными. Однако здесь есть один нюанс: образ будет идеальным только тогда, когда вы выберете лаконичный верх, например, рубашку. А также избегайте обуви на платформе и той, которая будет привлекать излишнее внимание. Ведь из-под широких штанин должны быть видны только носки туфель.

Брюки с принтом. Кажется, мода на принты никогда не пройдет. И это хорошо, ведь вариантов для луков появляется огромное множество. Только нужно уметь грамотно сочетать цвета и не перестараться с аксессуарами. Если рисунок на ваших брюках крупный, то он и станет основным акцентом образа. Не следует еще придумывать какие-то украшения – они точно будут лишними.

Кожаные брюки. Могут быть как облегающими, узкими, так и широкими. Такой фасон выбирают смелые девушки, которые особенно ценят собственный комфорт и практичность. Кожа подойдет для создания делового, уличного и повседневного аутфита. Кстати, в этом случае будет отлично смотреться завышенная талия.

Палаццо или широкие длинные брюки с завышенной талией. Их могут выбрать молодые и стройные девушки. Хотя если пышнотелая модница или женщина за пятьдесят выберет палаццо правильно, то тоже будет смотреться очень даже выигрышно.

Новинка сезона – брюки с вертикальными разрезами. Чаще всего они широкие, отлично смотрятся как с босоножками, так и с ботинками. Это будет очень необычный и стильный лук.

Ну и классические модели со стрелками, конечно, никто не отменял. Модные тенденции складываются таким образом, что они продолжают быть востребованными, являясь вечным трендом.

Читайте также: Самые модные шубы 2022-2023 годов

Брюки скинни

Пожалуй, самые модные женские брюки на весну 2023 года — это скинни. Причем если вам по душе приталенный фасон, то вам особенно повезло. Ведь это будет сезон скинни и легинсов. Они могут быть разной длины – как макси, так и укороченными.

Приталенные брюки прекрасно подойдут стройным женщинам, подчеркивая изящные изгибы силуэта. Высокая посадка этих моделей способствует визуальному удлинению ног и приданию фигуре стройности и женственности.

Можно компоновать скинни с худи или курткой-косухой, а обувь подойдет больше спортивная.

Мешковатые брюки и клеш

Оверсайз продолжает свою уверенную походку в мире моды женских брюк и весной 2023 года. Мешковатые брюки могут также быть разной длины: в пол или укороченными, легкими или плотными, и даже со стрелками. Поэтому если вам хочется практичности и комфорта, можете выбрать палаццо (длиные брюки в пол) или кюлоты (укороченный вариант широких брюк).

Также трендом весны 2023 года станут брюки-клеш от колена или от бедра. Может быть обычная или высокая посадка, модель в пол или укороченная. Обувь под них также можно выбрать самую разную – от босоножек до грубых ботинок.

Клетчатые брюки

Радуйтесь, любительницы клетки! Весна 2023 года — ваше звездное время. Следующий сезон побалует вас просто огромным разнообразием клетчатого принта. Вы уже можете выбрать сами: будет это крупная или мелкая, яркая или спокойная клетка. В любом случае вы будете выглядеть модно. Кроме того, может быть завышенная талия, клеш или укороченный вариант. Это очень красиво и интересно.

Брюки в полоску

Популярными в 2023 году будут женские брюки в полоску. Причем полоска может быть самой разной — широкой или узкой, вертикальной или горизонтальной, черно-белой или цветной.

Будут смотреться актуально и модно классические брюки в вертикальную полоску. Дополнить образ стоит яркой блузкой.

Можете поэкспериментировать и отдать предпочтение цветной полоске. Интересный вариант — укороченные брюки в золотую полоску. Но для повседневной носки лучше все же выбрать брюки спокойных натуральных оттенков — бежевые, синие, оливковые.

Что касается обуви, что лучше всего выбрать каблук или же шпильку, танкетку. Дело вкуса, как говорится. Вот только со спортивной обувью и брюками в полоску будьте осторожны — они редко гармонично сочетаются.

Наконец, прихватите с собой сумочку-конверт или клатч. Украшения подберите в тон полоскам.

Также обратите внимание на несколько коварных приемов брюк в полоску. Во-первых, широкая полоса полнит и бросается в глаза. Во-вторых, полнит и горизонтальная полоска. А вот вертикальная визуально делает фигуру тонкой и высокой.

Читайте также: Сарафаны на сезон весна-лето 2023 года

Брюки-сигариллы

Если вы отдадите предпочтение этой модной модели, то лучше всего сочетайте с ней изящную блузку или стильную рубашку мужского стиля.

При этом тщательно подгоняйте верх комплекта, чтобы создать свой идеальный образ. Особенно эффектно будут смотреться черные чуть укороченные зауженные брючки.

Это уже не модно

Наконец, нужно сказать о том, что будет не модно весной 2023 года. Неактуальными становятся брюки с заниженной талией, а также с лампасами. Не стоит покупать и карго с накладными карманами.

​

Как видите, выбор брюк весной 2023 года будет просто огромен. Да и это не все модные варианты. Главное — учитывайте особенности своей фигуры и старайтесь, чтобы ваш образ был, как говорится, «к месту».