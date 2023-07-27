Простота и натуральность: акценты в детской моде лета 2023 года

Детская мода на лето 2023 года и ее основные тенденции. Интересные идеи для мальчиков и девочек.
Детская мода — вещь особенная, очень трогательная и в то же время ответственная. Ведь родители не только создают модный и стильный образ для своего малыша, но и воспитывают в нем вкус. Поэтому важно подбирать хорошие, красивые вещи. Да и современные дети очень избирательны и требовательны к вопросам стиля и красоты. Они даже сами стали подбирать себе одежду и больше выступают инициаторами приобретения того или иного костюма или платья. Помогите своему малышу выглядеть красиво и модно. Не забывайте при этом и об индивидуальных особенностях его внешности.
Основные тенденции в детской моде лета 2023 года
Стоит отметить, что детская мода очень индивидуальная и особенная. Это отдельный сегмент индустрии. Понимая всю важность вопроса, работающие в детском направлении модельеры стараются максимально упростить задачу родителям. Например, сейчас вовсе не обязательно покупать для своих маленьких принцесс милое розовое платье. Гораздо моднее купить ей одежду с имитацией под взрослый стиль. Такая взрослая одежда в уменьшенном варианте. При этом трогательность и милота вовсе не теряются, а, наоборот, усиливаются.
Очень актуальными в летнем сезоне 2023 года будут:
- кожа;
- деним;
- принты;
- ткани с перфорацией.
Вновь свои уверенные позиции занимает деним в самых разных вариациях и проявлениях. Это могут быть как обычные джинсы, шорты, рубашки, платья, сарафаны, так и разнообразные костюмы и шляпы.
Не выходят из моды и кожаные вещи — юбки, куртки, плащи.
Особенно нужно обратить внимание следующим летом на ткани с перфорацией. Прежде всего, стоит сказать о легких качественных блузках и юбках, которые идеально подходят для жарких дней.
А что с принтами? Лето 2023-го — время полоски (горизонтальной, вертикальной, диагональной), яркой клетки, звериных рисунков и всевозможных ярких цветов.
На дождливые летние дни придумали также яркие куртки, плащи и прочие накидки.
Платья
Самыми актуальными летом 2023 года будут следующие модели платьев:
- приталенные;
- платье-рубашка;
- платья с басками;
- трапеция.
Лидером среди них будет все же платье-рубашка, выполненное из мягкого хлопка. Пусть оно будет ярким, в клетку, с широкой оборкой внизу, декором на лифе, а также дополнено узким ремешком.
Маленькие темноволосые модницы могут выбрать платье-трапецию пастельных оттенков с крупными пайетками. Его можно надеть как просто в будний день, так и по торжественному случаю.
Стоит отметить, что если в нарядах взрослых совершенно не модны стразы, то для малышей сделали исключение. Пусть это будут пайетки, стразы, бисер — в общем, все то, что любят дети.
Блузки
Конечно, для девочек по-прежнему очень актуальны блузки. Лучше всего, если они будут украшены оборками, вышивкой, воланами, вставками из шитья.
При этом, если оборки больше подходят для девочек-дошкольниц, то для подростков следует выбрать широкие воланы — как ниспадающие мягкие, так и асимметричные жесткие.
Очень стильно будет выглядеть и обычная на первый взгляд классическая белая блузка. Ее можно носить с юбками из денима или короткими шортами.
Нежный образ можно создать, благодаря легкой тонкой блузе с ассиметричными вставками внизу. Ее можно комбинировать с короткой однотонной юбкой, леггинсами или джинсами.
Юбки
Летом 2023 года будут в моде юбки из денима, принтованных материалов, тканей в клетку или полоску.
Очень эффектно смотрится расклешенная юбка из денима с воланами и кружевом. Сочетайте их с блузкой или яркой кофтой.
Вечная классика — полосатая или клетчатая юбка, которая чаще всего бывает в крупную складку.
Ваша девочка будет похожа на маленькую балерину в яркой летней юбке с воланами из перфорированной ткани. Модель в идеале можно дополнить белой футболкой.
На модной волне — расклешенная юбка из шитья, выполненная из натуральной ткани.
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Лонгсливы
В выборе этой части гардероба для своей маленькой модницы также старайтесь, чтобы вещь была выполнена из натуральных тканей. Приветствуются аппликации, яркие рисунки, светлый перед и темная спинка.
Особенно понравятся вашей маленькой девочке тематические принты, в том числе различных милых животных: кошек, щенков, зайцев. А юная красавица наверняка влюбится в нежный цветочный принт или архитектурный декор.
На случай дождя и холодных вечеров
В качестве верхней одежды для девочки модными будут:
- короткая кожаная, однотонная или с цветочным принтом куртка;
- ветровка нежных тонов;
- пиджак из денима;
- кожаный плащ.
Обувь и аксессуары
Строгих ограничений и каких-либо требований к детской обуви и сумочкам нет. Главное условие лета — яркость и контраст. Не забывайте, что это девочка, и ей ни к чему черные и серые тона!
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Одеваем мальчика на лето 2023 года
Что касается мальчиков, то здесь ситуация гораздо проще. Одежда юных красавчиков может быть выполнена в классическом или спортивном стиле. Причем не стоит давить на малыша и выбирать за него. Пусть строгая классика будет для школы, а вот для повседневного выхода дайте ему свободу. Главное — чтобы ему самому было комфортно!
Футболки
Не думайте, что здесь все банально. Дизайнеры предлагают на лето 2023-го несколько интересных вариантов:
- логотипы;
- яркие надписи;
- морскую тематику рисунков.
Рубашки
В моде будут рубашки пастельного оттенка, в крупную или мелкую серую клетку, узкую полоску.
Костюмы
В моде снова классика — черный, серый, темно-синий, коричневый цвет, марсала.
Джинсы
Без них, конечно же, никогда не обойтись. Ваш мальчик будет выглядеть модно и стильно в темно-синих, черных, серых, белых джинсах, а также в вещах с эффектом потертости.
Маленьким и юным стилягам можно и даже нужно подворачивать классические джинсы до щиколотки.
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Брюки и шорты
В летней моде 2023-го будут классические брюки, шорты как из плотной материи, так и из легкого трикотажа.
С брюками можно надеть сорочку пастельного оттенка или в мелкую клетку. Шорты также вошли в повседневную моду.
Верхняя одежда для мальчиков
В качестве верхней одежды на прохладные и дождливые вечера выберите кожаную куртку-бомбер, ветровку или пиджак из денима.
Самыми важными в выборе одежды для детей на лето 2023 года будут три акцента:
- натуральность тканей;
- лаконичность кроя;
- минимум декора.
Пусть наряд вашего малыша будет легким, приятным, дышащим и комфортным. Это особенно нужно для детей -— подвижных и активных.