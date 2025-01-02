Антитренды 2025: 5 вещей, которые уже не в моде (и чем их заменить)

В моде легко запутаться: то, что вчера казалось ультрасовременным, сегодня уже теряет актуальность. Особенно обидно, если в гардеробе оказывается вещь, которая прослужила всего один сезон. Чтобы этого не случилось, мы составили список трендов, которые в 2025 году потеряют свою актуальность. И главное – подобрали им достойную замену.

Юбки и брюки в пайетках



Вещи, сверкающие пайетками, были настоящим хитом в 2024 году, особенно на новогодних вечеринках. Но в 2025-м они выглядят устаревшими и слишком претенциозными. На смену этому гламурному блеску приходят легкость и воздушность. Полупрозрачные ткани, шифон, органза и юбки длины макси станут лучшей альтернативой. Выбирайте модели, которые создают ощущение невесомости, идеально подходя как для вечера, так и для повседневных образов.



Микро-шорты



Миниатюрные шорты, больше напоминающие нижнее белье, стали вирусным трендом благодаря коллекции Miu Miu. Но в 2025 году этот вариант отправляется в модный отпуск. В тренде – комфорт и элегантность. Обратите внимание на классические джинсовые шорты или модели из костюмной ткани. Такие шорты прекрасно вписываются в гардероб и легко сочетаются с блейзерами, рубашками и базовыми топами.



Балетки-пуанты



Балетки с элементами пуантов покорили модные подиумы в 2024 году и быстро стали обувным фаворитом. Но уже в 2025 году они выглядят слишком вычурно. На замену приходят модели более сдержанного дизайна. Это могут быть классические балетки с закругленным носком или острым мысом, которые подчеркнут изысканность и лаконичность образа. Вдохновляйтесь коллекциями брендов вроде The Row или Totême.



Шапки-ушанки



Вирусный тренд Slavic Bimbo, в прошлом году заставил тысячи девушек надеть шапки ушанки и позировать под песню Russian Girl в мгновение ставшую хитом соцсетей. Но 2025-й диктует новый подход к зимним аксессуарам. Ушанки уступают место минималистичным и универсальным вязаным шапкам-бини. Они подойдут к любому образу – от спортивного с пуховиком до классического с пальто. Меховые ушанки тоже не стоит убирать слишком далеко, они пригодятся для загородных поездок.



Джинсовые юбки макси



Юбки макси из денима буквально заполонили модные ленты и стритстайл-образы в 2024 году. Их популярность была настолько всепоглощающей, что они порядком надоели всем. Однако не спешите отказываться от макси длинны! Просто вместо денима выбирайте кожу – как матовую, так и лакированную.

