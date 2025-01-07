8 актуальных способов носить лосины в этом сезоне

Лосины – вещь с характером, их либо любят, либо ненавидят. Но в 2025-м они снова на волне популярности и готовы показать свой модный потенциал. Забудьте ассоциации с уроками физкультуры или образами из 90-х: мы расскажем, как носить лосины так, чтобы выглядеть современно и стильно.

С трикотажем





Идеальное сочетание для прогулок и кафе – лосины и объемный трикотаж. Важное правило: верх должен быть удлиненным и прикрывать паховую зону. Это не только эстетично, но и добавляет образу уютную небрежность. Попробуйте комбинировать лосины с грубой вязкой свитера или уютным трикотажным платьем.

С уггами



Если лосины – это про удобство, то угги – их идеальная пара. Добавьте белые высокие носочки, объемную дубленку или пуховик, и получится суперкомфортный городской образ. Простой, стильный, но при этом максимально трендовый.



С худи и свитшотами





Для тех, кто любит спортивную эстетику, лосины отлично впишутся в образы с худи или свитшотами. Здесь можно играть с длиной: оверсайз модели создадут правильный баланс, а яркие цвета добавят свежести.

С жакетами



Удлиненный жакет в стиле power dressing – шикарный компаньон для лосин. Наденьте под него базовый топ или белую рубашку, а сам жакет оставьте распахнутым или дополните поясом. Образ получится свежим, легким и в то же время структурированным.



В многослойных комбинациях



Лосины отлично смотрятся в сложносоставных образах. Пуловер, поверх куртка/дубленка, а сверху объемный шарф – и вот уже готов интересный лук для холодного сезона. Главное – соблюдайте баланс фактур и цветов, чтобы образ не выглядел слишком "тяжелым".



С жилеткой





Вязаные или дутые жилетки – еще один тренд, который идеально сочетается с лосинами. Обязательное условие – длина жилетки, прикрывающая паховую зону. Это ключ к тому, чтобы образ выглядел гармонично и актуально.

С высокими сапогами или гольфами



Если хочется добавить образу больше изюминки, обратите внимание на высокие сапоги или стильные гольфы. Они добавят драматичности и сделают лосины частью эффектного, но комфортного образа.



Соблюдайте баланс объемов



Лосины любят объемный верх и массивную обувь. Это не только добавляет визуальной гармонии, но и делает образ актуальным. Важный совет: играйте с пропорциями, но не перегружайте.



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