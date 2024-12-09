Все дело в бокале: как и зачем правильно выбирать бокалы для вин

Вы наверняка замечали, как в ресторане официанты ловко разливают вино в разные по форме бокалы. Это не снобизм и не показуха, а наука, которая действительно влияет на вкус напитка. Правильный бокал способен подчеркнуть лучшие качества вина, а неподходящий – напрочь их заглушить. Почему? Давайте разбираться.

Немного истории: от кубков до шедевров стеклодувов

Бокалы для вина, какими мы их знаем сегодня, появились не сразу. В древности вино пили из кубков, чаш и даже рогов. Лишь в XVI веке в Венеции начали делать первые стеклянные бокалы – тонкие, прозрачные, с элегантной ножкой. Но по-настоящему современный подход к форме бокалов появился благодаря австрийской компании Riedel в середине XX века. Они первыми предложили подбирать бокалы под разные сорта вина, опираясь на аромат, кислотность и текстуру напитка.

Почему форма бокала так важна?

На вкус вина влияют многие факторы, включая форму и объем бокала. Казалось бы, какая разница? Но именно форма определяет, как воздух взаимодействует с вином, какой аромат доходит до вашего носа и где именно напиток соприкасается с языком.



Представьте бокал с узким горлышком – он концентрирует аромат, усиливая ощущения. А широкий, наоборот, позволяет вину "дышать", раскрывая его сложность.

Как выбрать бокал для разных вин?





Для красных вин

Красные вина любят простор. Идеальный бокал – с широкой чашей, чтобы напиток мог "раскрыться". Например, для пино нуара подойдет бокал в форме тюльпана с широким основанием, а для каберне совиньон – чуть более узкий, чтобы направить аромат прямо к носу.

Для белых вин

Бокалы для белого вина изящнее и меньше по объему. Это помогает сохранять прохладную температуру напитка и акцентировать внимание на свежих и фруктовых нотах.

Для игристых вин

Широкие бокалы для шампанского из прошлого века – это красиво, но непрактично. Современный выбор – высокие узкие флейты или, наоборот, бокалы в форме тюльпана. Они сохраняют пузырьки и дают насладиться ароматами.

Для десертных вин

Десертные вина любят компактные бокалы с небольшой чашей. Меньший объем помогает удерживать концентрацию сладких и насыщенных ароматов.

Как это применять в жизни?

Конечно, никто не будет дома держать по десятку видов бокалов, если только вы не коллекционер. Универсальным вариантом может стать бокал тюльпановидной формы среднего объема. Он подойдет для большинства вин и даже для шампанского. Но если вы любите конкретный сорт – имеет смысл обзавестись подходящими бокалами, чтобы в полной мере раскрыть его вкус.



И помните: даже самое потрясающее вино может потерять половину своего шарма в неподходящем бокале. Так что, если хотите сделать вечер особенным, уделите выбору бокалов не меньше внимания, чем самому напитку. Ведь все дело в деталях. Или, точнее, в бокале.

Ранее женский журнал "Клео.ру" рассказывал о популярных мифах о вине.