Огонь, местные продукты и ничего лишнего: почему мы разлюбили сложные блюда

В 2026 году ведущие шеф-повара мира и мы с вами на собственных кухнях дружно возвращаемся к истокам. В моде – честная еда, локальные продукты и магия живого пламени. Давайте разберем два главных гастрономических тренда, которые делают нас ближе к природе и к самим себе.





Простая еда как новая роскошь или почему все стали сходить с ума по капусте

Мы еще помним, как авокадо был звездой инстаграма. Хотя пора уже забыть. Главная звезда 2026 года – обычная капуста. По данным Pinterest, мир охватила капустная лихорадка. Запросы на рецепты теста с капустной начинкой выросли на 110%, а модный Vogue торжественно объявил этот год Годом капусты.

Но дело, конечно, не только в капусте. Просто мы наконец-то поняли, что вкуснее и полезнее всего то, что растет у нас под боком. Репа, морковь, яблоки – вот завсегдатаи нашей тарелки. Этот тренд красиво называют осмысленной простотой. То есть меньше ингредиентов, но высочайшего качества, с понятным происхождением. Мы хотим знать, откуда наша еда, и чувствовать ее настоящий вкус, не спрятанный за литрами соуса.

Как шеф-повара это делают?

Они больше не колдуют над сложными конструкциями, а терпеливо раскрывают глубину продукта. Главным инструментом становится время. В моду возвращается домашняя ферментация. Квашеная капуста, мисо, кимчи – это мощный природный усилитель вкуса, который делает блюдо насыщенным без грамма искусственных добавок.





Идея для вашего ужина Попробуйте приготовить салат из запеченной свеклы с козьим сыром и каплей трюфельного масла. Или просто потушите молодую капусту с каплей белого вина и щепоткой тмина, и вы удивитесь, насколько это может быть вкусно.

Мангал – новый хит ресторанов

Помните этот гипнотический треск дров и запах дымка, от которого невозможно оторваться? Оказывается, по этому чувству тосковали не только мы. Инспекторы гида Michelin, которые ищут лучшие рестораны мира, назвали приготовление на открытом огне главным трендом высокой кухни. Огонь завораживает и дарит блюдам уникальный вкус.

Конечно, это не только про стейки на гриле или шашлыки. Шеф-повара готовят на углях рыбу, овощи и даже десерты, используя дрова, раскаленные камни и уникальный японский уголь бинчотан, который не дает дыма, но дарит невероятный жар. В Швеции есть ресторан прямо посреди леса, где вся еда томится на открытом огне. В Нью-Йорке открываются концептуальные пространства, целиком построенные вокруг очага. А в Аргентине очередь в гриль-ресторан, отмеченный звездой Michelin, расписана на месяцы вперед.





Самое приятное: этот ресторанный тренд удивительно легко перенести на дачную веранду или даже на балкон, если у вас есть небольшой электрогриль. Секрет заключается в подходе.