Не только пить: рецепты блюд с вином в составе

Использование вина в рецептах — это не только про вкус, но и про кулинарное творчество.
Не дайте праздничному вину пылиться в холодильнике! Вместо того чтобы ждать, пока оно потеряет свой аромат, превратите его в секретный ингредиент своих кулинарных шедевров. Красное, белое или даже игристое вина способны раскрыть вкус блюд, добавить глубину десертам и сделать привычные рецепты по-настоящему изысканными.
Курочка в белом вине
Если вы думали, что куриное филе – это скучно, пора менять свое мнение! Вино придает этому блюду невероятную мягкость и изысканный аромат.
Ингредиенты:
Куриное филе – 2 шт.
Соль, перец – по вкусу.
Сухие травы (розмарин или тимьян) – 1 ч. ложка.
Оливковое масло – 1 ст. ложка.
Сухое белое вино – 150 мл.
Как готовить:
Куриное филе посолите, поперчите и присыпьте сухими травами. На разогретой сковороде с оливковым маслом обжарьте мясо до золотистой корочки с обеих сторон. После этого влейте белое вино и наблюдайте за магией: оно зашипит и начнет пропитывать курицу ароматом. Убавьте огонь, закройте сковороду крышкой и тушите на очень медленном огне 15 минут, пока соус не загустеет.
Подавайте с рисом или овощным пюре, полив сверху оставшимся соусом.
Шоколадный десерт с красным вином
Да, вы не ослышались: красное вино прекрасно сочетается с шоколадом! Вместе они создают десерт, который невозможно забыть, если попробовать хоть один раз.
Ингредиенты:
Темный шоколад – 200 г.
Сливочное масло – 100 г.
Яйца – 3 шт.
Сахар – 100 г.
Сухое красное вино – 100 мл.
Какао-порошок – 2 ст. ложки.
Как готовить:
На водяной бане растопите шоколад вместе со сливочным маслом, хорошо перемешайте. В отдельной миске взбейте яйца с сахаром до пышной массы, а затем аккуратно соедините с шоколадной смесью. Добавьте вино и какао, снова все тщательно перемешайте.
Готовое тесто вылейте в форму, застеленную пергаментом, и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекайте 25 минут. Результат? Нежнейший десерт с влажной текстурой и глубоким вкусом. Лучше всего подавать его с мороженым или свежими ягодами.
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