Не только пить: рецепты блюд с вином в составе

Не дайте праздничному вину пылиться в холодильнике! Вместо того чтобы ждать, пока оно потеряет свой аромат, превратите его в секретный ингредиент своих кулинарных шедевров. Красное, белое или даже игристое вина способны раскрыть вкус блюд, добавить глубину десертам и сделать привычные рецепты по-настоящему изысканными.

Курочка в белом вине





Если вы думали, что куриное филе – это скучно, пора менять свое мнение! Вино придает этому блюду невероятную мягкость и изысканный аромат.

Ингредиенты:

Куриное филе – 2 шт.

Соль, перец – по вкусу.

Сухие травы (розмарин или тимьян) – 1 ч. ложка.

Оливковое масло – 1 ст. ложка.

Сухое белое вино – 150 мл.

Как готовить:

Куриное филе посолите, поперчите и присыпьте сухими травами. На разогретой сковороде с оливковым маслом обжарьте мясо до золотистой корочки с обеих сторон. После этого влейте белое вино и наблюдайте за магией: оно зашипит и начнет пропитывать курицу ароматом. Убавьте огонь, закройте сковороду крышкой и тушите на очень медленном огне 15 минут, пока соус не загустеет.

Подавайте с рисом или овощным пюре, полив сверху оставшимся соусом.

Шоколадный десерт с красным вином



Да, вы не ослышались: красное вино прекрасно сочетается с шоколадом! Вместе они создают десерт, который невозможно забыть, если попробовать хоть один раз.



Ингредиенты:

Темный шоколад – 200 г.

Сливочное масло – 100 г.

Яйца – 3 шт.

Сахар – 100 г.

Сухое красное вино – 100 мл.

Какао-порошок – 2 ст. ложки.

Как готовить:

На водяной бане растопите шоколад вместе со сливочным маслом, хорошо перемешайте. В отдельной миске взбейте яйца с сахаром до пышной массы, а затем аккуратно соедините с шоколадной смесью. Добавьте вино и какао, снова все тщательно перемешайте.

Готовое тесто вылейте в форму, застеленную пергаментом, и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекайте 25 минут. Результат? Нежнейший десерт с влажной текстурой и глубоким вкусом. Лучше всего подавать его с мороженым или свежими ягодами.

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