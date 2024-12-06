Вкусные и полезные перекусы после тренировки: рецепты для восстановления сил

После тренировки важно выбрать перекус, который восстановит силы, поддержит мышцы и не свалит все усилия на нет. Чтобы разнообразить ваши спортивные будни, женский журнал "Клео.ру" собрал рецепты, которые не только полезны, но и вкусны. И никаких скучных бананов с творогом!

Протеиновый кокосово-ягодный смузи





Ингредиенты:

Кокосовое молоко – 200 мл

Протеиновый порошок (ванильный или нейтральный) – 1 мерная ложка

Замороженные ягоды (черника, малина) – 100 г

Семена чиа – 1 чайная ложка

Мед – по вкусу

КБЖУ (на порцию): 230 ккал / 15 г белков / 8 г жиров / 20 г углеводов

Как готовить:

В блендере смешайте кокосовое молоко, протеин и ягоды до однородной массы. Добавьте мед и семена чиа, перемешайте. Перелейте в стакан и дайте постоять 5 минут, чтобы чиа немного разбухли.

Идеально для тех, кто хочет вкусно восстановиться после силовой тренировки.

Энергетические батончики с киноа и орехами

Ингредиенты:

Киноа (вареное) – 150 г

Миндальное масло – 2 столовые ложки

Мед – 1 столовая ложка

Грецкие орехи – 50 г

Финики – 100 г

Горький шоколад (85%) – 30 г

КБЖУ (на порцию, 1 батончик): 180 ккал / 6 г белков / 9 г жиров / 15 г углеводов

Как готовить:

Замочите финики в теплой воде на 10 минут, затем измельчите в пасту. Смешайте финиковую пасту с вареным киноа, орехами и медом. Растопите шоколад и добавьте к смеси. Выложите массу на пергамент, распределите ровным слоем, уберите в морозилку на 30 минут. Нарежьте на батончики.

Удобно брать с собой – это и перекус, и десерт в одном флаконе.

Омлет-маффины с овощами





Ингредиенты:

Яйца – 4 шт.

Молоко (или растительный аналог) – 50 мл

Шпинат – 50 г

Помидоры черри – 4–5 шт.

Паприка – щепотка

Твердый сыр (с низким процентом жирности) – 30 г

КБЖУ (на 1 маффин, из расчета на 6 штук): 90 ккал / 6 г белков / 5 г жиров / 3 г углеводов

Как готовить:

Разогрейте духовку до 180 °C и смажьте формы для маффинов каплей масла. Взбейте яйца с молоком, добавьте паприку. Порежьте шпинат и черри, выложите их на дно формочек. Залейте яичной смесью, сверху посыпьте тертым сыром. Выпекайте 15–20 минут до золотистой корочки.

Маффины удобно есть в любое время, а готовить можно заранее.

Салат с лососем и киноа

Ингредиенты:

Лосось (запеченный или слабосоленый) – 100 г

Киноа (вареное) – 50 г

Огурец – 1 шт.

Авокадо – ½ шт.

Лимонный сок – 1 чайная ложка

Оливковое масло – 1 чайная ложка

КБЖУ (на порцию): 320 ккал / 25 г белков / 13 г жиров / 20 г углеводов

Как готовить:

Нарежьте огурец и авокадо кубиками. Смешайте киноа с овощами, полейте лимонным соком и оливковым маслом. Разложите кусочки лосося поверх салата.

Шоколадно-банановый мусс





Ингредиенты:

Спелый банан – 1 шт.

Авокадо – ½ шт.

Какао-порошок (без сахара) – 1 столовая ложка

Мед – 1 чайная ложка

Кокосовая стружка – для украшения

КБЖУ (на порцию): 210 ккал / 3 г белков / 10 г жиров / 28 г углеводов

Как готовить:

Взбейте банан, авокадо, какао и мед в блендере до кремовой консистенции. Разложите по маленьким чашкам и посыпьте кокосовой стружкой. Перед подачей охладите в холодильнике 10 минут.

Мусс отлично восстанавливает силы после кардио, а сладость помогает справиться с желанием "сорваться" на что-то вредное.

Эти рецепты легко подстроить под свои цели – хотите ли вы похудеть, набрать мышечную массу или просто наслаждаться вкусной и полезной едой. Главное, что они вкусные, простые и помогут восстановиться после тренировки.

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