Вкусные и полезные перекусы после тренировки: рецепты для восстановления сил

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После тренировки важно не только дать организму отдых, но и правильно его подпитать. Делимся рецептами перекусов, которые помогут восстановить силы, поддержать мышцы и зарядиться энергией без вреда для фигуры.

После тренировки важно выбрать перекус, который восстановит силы, поддержит мышцы и не свалит все усилия на нет. Чтобы разнообразить ваши спортивные будни, женский журнал "Клео.ру" собрал рецепты, которые не только полезны, но и вкусны. И никаких скучных бананов с творогом!

Протеиновый кокосово-ягодный смузи

Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • Кокосовое молоко – 200 мл
  • Протеиновый порошок (ванильный или нейтральный) – 1 мерная ложка
  • Замороженные ягоды (черника, малина) – 100 г
  • Семена чиа – 1 чайная ложка
  • Мед – по вкусу

КБЖУ (на порцию): 230 ккал / 15 г белков / 8 г жиров / 20 г углеводов

Как готовить:

  1. В блендере смешайте кокосовое молоко, протеин и ягоды до однородной массы.
  2. Добавьте мед и семена чиа, перемешайте.
  3. Перелейте в стакан и дайте постоять 5 минут, чтобы чиа немного разбухли.

Идеально для тех, кто хочет вкусно восстановиться после силовой тренировки.

Энергетические батончики с киноа и орехами

Ингредиенты:

  • Киноа (вареное) – 150 г
  • Миндальное масло – 2 столовые ложки
  • Мед – 1 столовая ложка
  • Грецкие орехи – 50 г
  • Финики – 100 г
  • Горький шоколад (85%) – 30 г

КБЖУ (на порцию, 1 батончик): 180 ккал / 6 г белков / 9 г жиров / 15 г углеводов

Как готовить:

  1. Замочите финики в теплой воде на 10 минут, затем измельчите в пасту.
  2. Смешайте финиковую пасту с вареным киноа, орехами и медом.
  3. Растопите шоколад и добавьте к смеси.
  4. Выложите массу на пергамент, распределите ровным слоем, уберите в морозилку на 30 минут.
  5. Нарежьте на батончики.

Удобно брать с собой – это и перекус, и десерт в одном флаконе.

Омлет-маффины с овощами

Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • Яйца – 4 шт.
  • Молоко (или растительный аналог) – 50 мл
  • Шпинат – 50 г
  • Помидоры черри – 4–5 шт.
  • Паприка – щепотка
  • Твердый сыр (с низким процентом жирности) – 30 г

КБЖУ (на 1 маффин, из расчета на 6 штук): 90 ккал / 6 г белков / 5 г жиров / 3 г углеводов

Как готовить:

  1. Разогрейте духовку до 180 °C и смажьте формы для маффинов каплей масла.
  2. Взбейте яйца с молоком, добавьте паприку.
  3. Порежьте шпинат и черри, выложите их на дно формочек.
  4. Залейте яичной смесью, сверху посыпьте тертым сыром.
  5. Выпекайте 15–20 минут до золотистой корочки.

Маффины удобно есть в любое время, а готовить можно заранее.

Салат с лососем и киноа

Ингредиенты:

  • Лосось (запеченный или слабосоленый) – 100 г
  • Киноа (вареное) – 50 г
  • Огурец – 1 шт.
  • Авокадо – ½ шт.
  • Лимонный сок – 1 чайная ложка
  • Оливковое масло – 1 чайная ложка

КБЖУ (на порцию): 320 ккал / 25 г белков / 13 г жиров / 20 г углеводов

Как готовить:

  1. Нарежьте огурец и авокадо кубиками.
  2. Смешайте киноа с овощами, полейте лимонным соком и оливковым маслом.
  3. Разложите кусочки лосося поверх салата.

Шоколадно-банановый мусс

Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • Спелый банан – 1 шт.
  • Авокадо – ½ шт.
  • Какао-порошок (без сахара) – 1 столовая ложка
  • Мед – 1 чайная ложка
  • Кокосовая стружка – для украшения

КБЖУ (на порцию): 210 ккал / 3 г белков / 10 г жиров / 28 г углеводов

Как готовить:

  1. Взбейте банан, авокадо, какао и мед в блендере до кремовой консистенции.
  2. Разложите по маленьким чашкам и посыпьте кокосовой стружкой.
  3. Перед подачей охладите в холодильнике 10 минут.

Мусс отлично восстанавливает силы после кардио, а сладость помогает справиться с желанием "сорваться" на что-то вредное.

Эти рецепты легко подстроить под свои цели – хотите ли вы похудеть, набрать мышечную массу или просто наслаждаться вкусной и полезной едой. Главное, что они вкусные, простые и помогут восстановиться после тренировки.

Ранее мы делились рецептами овощных супов и смузи для восстановления организма зимой.

Елизавета Федорова

Редактор

 

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