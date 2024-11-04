Вместо глинтвейна: 7 необычных согревающих напитков

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Делимся рецептами горячих напитков для холодных вечеров.

Осень приносит с собой не только золотистые листья и прохладу, но и желание укутаться в плед с чашкой теплого напитка. Если глинтвейн уже приелся, самое время открыть для себя новые вкусы и ароматы. Мы подготовили подборку необычных согревающих напитков, которые помогут вам согреться и насладиться осенними вечерами.

1. Пряный яблочный сидр

Фото: Freepik.com

Ингредиенты:

  • 1 литр натурального яблочного сока
  • 2 палочки корицы
  • 4 бутончика гвоздики
  • 2 звездочки бадьяна
  • 1 небольшой кусочек имбиря (около 2 см), нарезанный
  • 1 апельсин, нарезанный кружочками
  • Мед или коричневый сахар по вкусу

Приготовление:

  1. В большой кастрюле соедините яблочный сок и все специи.
  2. Добавьте нарезанный апельсин и имбирь.
  3. Доведите смесь до кипения, затем уменьшите огонь и томите на медленном огне 20–30 минут.
  4. Процедите напиток через сито, чтобы убрать специи и фрукты.
  5. Добавьте мед или сахар по вкусу.
  6. Подавайте горячим, украсив кружочками яблока или корицей.

Совет: Для взрослых можно добавить немного рома или виски для дополнительного согревающего эффекта.

2. Матча-латте с кокосовым молоком

Фото: Freepik.com / @lookstudio

Ингредиенты:

  • 1 чайная ложка порошка матча
  • 250 мл кокосового молока (или любое растительное молоко)
  • 1 чайная ложка меда или кленового сиропа
  • Щепотка ванили (по желанию)

Приготовление:

  1. В небольшую чашку просейте порошок матча, чтобы избежать комочков.
  2. Добавьте 2 столовые ложки горячей воды и тщательно размешайте до однородности.
  3. Подогрейте кокосовое молоко до горячего состояния, но не доводите до кипения.
  4. Добавьте в молоко мед и ваниль, перемешайте.
  5. Соедините матча с молоком, хорошо перемешайте или взбейте пеной.
  6. Подавайте сразу, наслаждаясь кремовой текстурой и нежным вкусом.

Совет: Матча богата антиоксидантами и придаст вам бодрости в прохладный день.

3. Имбирный чай с лимоном и медом

Фото: Freepik.com / @8photo

Ингредиенты:

  • 1 литр воды
  • 5 см корня имбиря, нарезанного тонкими пластинками
  • Сок половины лимона
  • Мед по вкусу

Приготовление:

  1. В кастрюлю с водой добавьте нарезанный имбирь.
  2. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите 15–20 минут.
  3. Процедите чай, добавьте лимонный сок и мед по вкусу.
  4. Разлейте по кружкам и подавайте горячим.

Совет: Этот напиток не только согревает, но и помогает укрепить иммунитет в сезон простуд.

4. Горячий шоколад с пряностями

Фото: Freepik.com

Ингредиенты:

  • 500 мл молока (можно растительное)
  • 100 г темного шоколада (не менее 70% какао)
  • 1/2 чайной ложки молотой корицы
  • Щепотка молотого мускатного ореха
  • Щепотка кайенского перца (по желанию)
  • Взбитые сливки или маршмеллоу для украшения

Приготовление:

  1. В кастрюле нагрейте молоко на среднем огне.
  2. Добавьте поломанный на кусочки шоколад, помешивая до полного растворения.
  3. Добавьте корицу, мускатный орех и кайенский перец, тщательно перемешайте.
  4. Держите на огне еще 2–3 минуты, не доводя до кипения.
  5. Разлейте по кружкам, украсьте взбитыми сливками или маршмеллоу.

Совет: Кайенский перец придаст напитку пикантности и согреет в холодный день.

5. Облепиховый морс с медом

Фото: Freepik.com

Ингредиенты:

  • 500 г свежей или замороженной облепихи
  • 1 литр воды
  • Мед или сахар по вкусу

Приготовление:

  1. Разомните облепиху в пюре, можно использовать блендер.
  2. Процедите сок через марлю или сито, отделив жмых.
  3. Жмых залейте водой, доведите до кипения и варите 10 минут.
  4. Процедите отвар, добавьте в него отжатый ранее сок.
  5. Добавьте мед или сахар по вкусу.
  6. Подавайте горячим, украсив ягодами или веточкой мяты.

Совет: Облепиха богата витамином C и отлично поддержит иммунитет в холодное время года.

6. Масала чай

Фото: Freepik.com

Ингредиенты:

  • 2 стакана воды
  • 2 стакана молока
  • 4 чайные ложки черного чая
  • 2 палочки корицы
  • 4 бутончика гвоздики
  • 4 капсулы кардамона, слегка раздавленные
  • 1 чайная ложка тертого свежего имбиря
  • 2 столовые ложки сахара или меда (по вкусу)

Приготовление:

  1. В кастрюле смешайте воду, все специи и имбирь.
  2. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите 10 минут.
  3. Добавьте молоко и черный чай, доведите до кипения.
  4. Варите еще 5 минут, следя, чтобы не "убежало".
  5. Процедите чай через сито, добавьте сахар или мед по вкусу.
  6. Подавайте горячим.

Совет: Масала чай – традиционный индийский напиток, который согреет и подарит новые вкусовые впечатления.

7. Клюквенный пунш с розмарином

Фото: Freepik.com

Ингредиенты:

  • 500 мл клюквенного сока
  • 500 мл яблочного сока
  • 2 веточки свежего розмарина
  • Сок половины лимона
  • Мед или сахар по вкусу

Приготовление:

  1. В кастрюле смешайте клюквенный и яблочный соки.
  2. Добавьте веточки розмарина и доведите до кипения.
  3. Уменьшите огонь и варите 15 минут.
  4. Уберите розмарин, добавьте лимонный сок и подсластитель по вкусу.
  5. Подавайте горячим, украсив веточкой розмарина или ягодами клюквы.

Совет: Этот напиток не только вкусен, но и красивый – идеален для приема гостей.

Не бойтесь экспериментировать с ингредиентами и специями. Осень – прекрасное время для того, чтобы попробовать новые рецепты и найти свой идеальный согревающий напиток. Пусть каждый ваш вечер будет наполнен теплом и уютом!

Евгений Елисеев

Редактор

 

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