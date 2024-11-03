Заготовка свеклы на зиму в банках

Хотите узнать, как заготовить свеклу на зиму в банках? Мы сделали для вас подборку простых, вкусных и пошаговых рецептов заготовки свеклы на зиму.
Свекла – вкусный и полезный овощ, который можно заготовить на зиму в банках и наслаждаться им круглый год. Домашние заготовки со свеклой сохраняют полезные вещества и витамины. В этой статье мы вместе с Kleo.ru рассмотрим популярные рецепты заготовки свеклы на зиму, которые легко можно повторить в домашних условиях.
Подготовка свеклы
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Выбирайте средние и крупные корнеплоды с насыщенным темно-красным цветом. Плоды должны быть плотные и цельные. Если свекла легко прогибается под давлением пальца, то такую брать не стоит.
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Перед приготовлением свеклу следует хорошо промыть. Затем срезать верхушку и хвостик. Можно оставить кожицу, если планируется варка в кожуре, чтобы сохранить больше полезных веществ.
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Перед консервированием свеклу нужно либо отварить, либо запечь.
Рецепты свеклы в банках на зиму
Маринованная свекла
Такая свекла отлично подходит как самостоятельная закуска или ингредиент для салатов.
Ингредиенты:
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Свекла – 2 кг
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Сахар – 3 ст. ложки
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Соль – 1,5 ст. ложки
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Уксус 9% – 100 мл
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Чеснок – 4-5 зубчиков
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Лавровый лист – 2-3 шт.
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Перец черный горошком – 5-7 шт.
Процесс приготовления:
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Сначала следует отварить свеклу до полуготовности (примерно 20-30 минут), затем остудите и нарежьте небольшими кусочками.
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Раскидайте свеклу по стерилизованным банкам. Далее добавьте в каждую банку один зубчик чеснока, лаврушку и несколько горошин душистого перца.
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Вскипятите воду, добавьте в нее сахар и соль, затем влейте уксус. Кипящий маринад залейте в банки со свеклой.
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Последнее– это закатать банки крышками, перевернуть и укутать полотенцами до полного остывания.
Свекольная икра
Свекольная икра – вкусная закуска, которая может быть готовым дополнением к гарнирам или основой для бутербродов.
Ингредиенты:
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Свекла – 1 кг
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Лук – 500 г
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Морковь – 500 г
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Томатная паста – 3 ст. ложки
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Сахар – 1 ст. ложка
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Соль – 1 ст. ложка
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Уксус 9% – 2 ст. ложки
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Подсолнечное масло – 100 мл
Процесс приготовления:
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Свеклу, морковь и лук очистите и натрите на крупной терке.
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В большой сковороде или кастрюле разогрейте масло, добавьте лук и морковь, обжаривайте около 5 минут.
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Добавьте свеклу и тушите еще 15-20 минут.
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Туда же на сковороду – томатную пасту, соль, сахар и уксус. Перемешайте и готовьте еще 15 минут.
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Разложите готовую икру по стерилизованным банкам, закатайте крышками, переверните и дайте им остыть.
Свекла с чесноком и хреном
Данная закуска отличается пикантным вкусом и отлично подойдет для любителей остренького.
Ингредиенты:
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Свекла – 2 кг
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Чеснок – 200 г
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Хрен (корень) – 100 г
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Сахар – 1 ст. ложка
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Соль – 1 ст. ложка
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Уксус 9% – 100 мл
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Вода – 1 литр
Процесс приготовления:
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Отварите свеклу до мягкости, остудите и натрите на крупной терке.
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Чеснок и хрен также нужно почистить и натереть на мелкой терке.
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Смешайте вместе свеклу, чеснок и хрен в большой миске.
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Вскипятите воду, добавьте сахар, соль и уксус. Далее нашу смесь залейте маринадом.
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Финальный этап такой же, как и в предыдущих рецептах. Разложить готовую закуску по стерилизованным банкам, закатать крышками, перевернуть и дать остыть.
Полезные советы для заготовки свеклы
Стоит упомянуть несколько важных моментов. А именно:
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Обязательная Стерилизация банок. Это крайне важный этап, который предотвращает развитие бактерий и плесени. Стерилизовать банки можно над паром, в духовке или микроволновке.
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Заготовки рекомендуется хранить в прохладном темном месте. Отлично подойдет кладовка или погреб.
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Для усиления вкуса вы можете добавлять гвоздику, кориандр, душистый перец или зерна горчицы.
Итог
Заготовка свеклы на зиму в банках – это отличный способ сохранить полезный и вкусный продукт на долгое время. В статье Kleo.ru предоставил вам 3 рецепта, с помощью которых вы сможете приготовить свекольные закуски, которые порадуют вас зимой. Придерживайтесь основных этапов консервирования и не бойтесь экспериментировать со специями и ингредиентами.