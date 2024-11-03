Заготовка свеклы на зиму в банках

Свекла – вкусный и полезный овощ, который можно заготовить на зиму в банках и наслаждаться им круглый год. Домашние заготовки со свеклой сохраняют полезные вещества и витамины. В этой статье мы вместе с Kleo.ru рассмотрим популярные рецепты заготовки свеклы на зиму, которые легко можно повторить в домашних условиях.

Подготовка свеклы

Выбирайте средние и крупные корнеплоды с насыщенным темно-красным цветом. Плоды должны быть плотные и цельные. Если свекла легко прогибается под давлением пальца, то такую брать не стоит. Перед приготовлением свеклу следует хорошо промыть. Затем срезать верхушку и хвостик. Можно оставить кожицу, если планируется варка в кожуре, чтобы сохранить больше полезных веществ. Перед консервированием свеклу нужно либо отварить, либо запечь.

Рецепты свеклы в банках на зиму

Маринованная свекла





Такая свекла отлично подходит как самостоятельная закуска или ингредиент для салатов.

Ингредиенты:

Свекла – 2 кг

Сахар – 3 ст. ложки

Соль – 1,5 ст. ложки

Уксус 9% – 100 мл

Чеснок – 4-5 зубчиков

Лавровый лист – 2-3 шт.

Перец черный горошком – 5-7 шт.

Процесс приготовления:

Сначала следует отварить свеклу до полуготовности (примерно 20-30 минут), затем остудите и нарежьте небольшими кусочками. Раскидайте свеклу по стерилизованным банкам. Далее добавьте в каждую банку один зубчик чеснока, лаврушку и несколько горошин душистого перца. Вскипятите воду, добавьте в нее сахар и соль, затем влейте уксус. Кипящий маринад залейте в банки со свеклой. Последнее– это закатать банки крышками, перевернуть и укутать полотенцами до полного остывания.

Свекольная икра





Свекольная икра – вкусная закуска, которая может быть готовым дополнением к гарнирам или основой для бутербродов.

Ингредиенты:

Свекла – 1 кг

Лук – 500 г

Морковь – 500 г

Томатная паста – 3 ст. ложки

Сахар – 1 ст. ложка

Соль – 1 ст. ложка

Уксус 9% – 2 ст. ложки

Подсолнечное масло – 100 мл

Процесс приготовления:

Свеклу, морковь и лук очистите и натрите на крупной терке. В большой сковороде или кастрюле разогрейте масло, добавьте лук и морковь, обжаривайте около 5 минут. Добавьте свеклу и тушите еще 15-20 минут. Туда же на сковороду – томатную пасту, соль, сахар и уксус. Перемешайте и готовьте еще 15 минут. Разложите готовую икру по стерилизованным банкам, закатайте крышками, переверните и дайте им остыть.

Свекла с чесноком и хреном





Данная закуска отличается пикантным вкусом и отлично подойдет для любителей остренького.

Ингредиенты:

Свекла – 2 кг

Чеснок – 200 г

Хрен (корень) – 100 г

Сахар – 1 ст. ложка

Соль – 1 ст. ложка

Уксус 9% – 100 мл

Вода – 1 литр

Процесс приготовления:

Отварите свеклу до мягкости, остудите и натрите на крупной терке. Чеснок и хрен также нужно почистить и натереть на мелкой терке. Смешайте вместе свеклу, чеснок и хрен в большой миске. Вскипятите воду, добавьте сахар, соль и уксус. Далее нашу смесь залейте маринадом. Финальный этап такой же, как и в предыдущих рецептах. Разложить готовую закуску по стерилизованным банкам, закатать крышками, перевернуть и дать остыть.

Полезные советы для заготовки свеклы

Стоит упомянуть несколько важных моментов. А именно:

Обязательная Стерилизация банок. Это крайне важный этап, который предотвращает развитие бактерий и плесени. Стерилизовать банки можно над паром, в духовке или микроволновке.

Заготовки рекомендуется хранить в прохладном темном месте. Отлично подойдет кладовка или погреб.

Для усиления вкуса вы можете добавлять гвоздику, кориандр, душистый перец или зерна горчицы.





Итог

Заготовка свеклы на зиму в банках – это отличный способ сохранить полезный и вкусный продукт на долгое время. В статье Kleo.ru предоставил вам 3 рецепта, с помощью которых вы сможете приготовить свекольные закуски, которые порадуют вас зимой. Придерживайтесь основных этапов консервирования и не бойтесь экспериментировать со специями и ингредиентами.