Вкусно и необычно: готовим куриную печень с изюминкой

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Экспериментируйте с новыми рецептами и наслаждайтесь изысканными блюдами из куриной печени, открывая для себя новые грани вкуса!

Куриная печень – продукт, который часто остается в тени более популярных ингредиентов. Однако ее нежный вкус и полезные свойства делают ее отличным выбором для создания изысканных блюд. Предлагаем вам три необычных рецепта с куриной печенью, которые удивят и порадуют ваших близких.

1. Куриная печень в гранатовом соусе с карамелизированными яблоками

Фото: Freepik.com / @timolina

Ингредиенты:

  • Куриная печень – 500 г
  • Гранатовый сок – 200 мл
  • Соевый соус – 2 ст. л.
  • Мед – 1 ст. л.
  • Яблоки (кисло-сладкие) – 2 шт.
  • Сливочное масло – 1 ст. л.
  • Оливковое масло – для жарки
  • Соль, перец – по вкусу
  • Свежая мята или петрушка – для украшения

Приготовление:

  1. Подготовка печени: тщательно промойте куриную печень под холодной водой, удалите пленки и прожилки. Просушите на бумажном полотенце.
  2. Маринад: смешайте гранатовый сок, соевый соус и мед. Поместите печень в маринад на 30 минут для пропитки.
  3. Карамелизованные яблоки: яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте тонкими дольками. В сковороде растопите сливочное масло и обжарьте яблоки до золотистой карамельной корочки. Отложите в сторону.
  4. Жарка печени: в другой сковороде разогрейте оливковое масло. Обжарьте печень на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до готовности. Важно, чтобы внутри она была полностью прожарена.
  5. Соус: влейте оставшийся маринад в сковороду с печенью, доведите до кипения и тушите 2 минуты, пока соус слегка не загустеет.
  6. Подача: выложите печень на тарелку, сверху разместите карамелизованные яблоки. Полейте соусом и украсьте свежей мятой или петрушкой.

2. Паштет из куриной печени с коньяком и ароматными травами

Фото: Freepik.com / @chandlervid85

Ингредиенты:

  • Куриная печень – 400 г
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Коньяк или бренди – 50 мл
  • Сливочное масло – 150 г (50 г для обжарки, 100 г для паштета)
  • Сливки 20% – 50 мл
  • Свежий тимьян или розмарин – по вкусу
  • Соль, перец – по вкусу

Приготовление:

  1. Подготовка ингредиентов: лук и чеснок очистите, мелко нарежьте. Печень промойте и обсушите.
  2. Обжарка: в сковороде растопите 50 г сливочного масла. Обжарьте лук и чеснок до прозрачности. Добавьте печень и готовьте 7–10 минут, помешивая, до полной готовности печени.
  3. Фламбе: влейте коньяк в сковороду и аккуратно подожгите его длинной спичкой или зажигалкой. Дождитесь, пока пламя погаснет, чтобы алкоголь выпарился.
  4. Измельчение: переложите смесь в блендер, добавьте 100 г мягкого сливочного масла, сливки, листья тимьяна или розмарина, соль и перец. Измельчите до однородной кремовой консистенции.
  5. Охлаждение: переложите паштет в стерильные керамические или стеклянные формы, разровняйте поверхность. По желанию, можно залить тонким слоем растопленного масла для сохранности.
  6. Подача: охладите в холодильнике не менее 4 часов. Подавайте с хрустящим багетом или крекерами, украсьте свежими травами.

3. Теплый салат с куриной печенью, инжиром и бальзамической глазурью

Фото: Freepik.com / @azerbaijan_stockers

Ингредиенты:

  • Куриная печень – 300 г
  • Инжир свежий – 4 шт.
  • Смесь салатных листьев – 150 г
  • Красный лук – 1/2 шт.
  • Кедровые орешки – 30 г
  • Оливковое масло – 3 ст. л.
  • Бальзамический уксус – 2 ст. л.
  • Мед – 1 ч. л.
  • Горчица дижонская – 1 ч. л.
  • Соль, перец – по вкусу

Приготовление:

  1. Подготовка печени: очистите и промойте печень, обсушите. Нарежьте крупными кусочками.
  2. Маринад для печени: смешайте 1 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. бальзамического уксуса, соль и перец. Замаринуйте печень на 15 минут.
  3. Салат: вымойте и обсушите салатные листья. Выложите их на большое блюдо. Добавьте нарезанный полукольцами красный лук.
  4. Инжир: инжир промойте и разрежьте на четвертинки или восьмушки, выложите поверх салата.
  5. Жарка печени: в сковороде разогрейте 1 ст. л. оливкового масла. Обжарьте печень на среднем огне 5–7 минут до полной готовности.
  6. Заправка: смешайте оставшееся оливковое масло, бальзамический уксус, мед и горчицу. Взбейте венчиком до эмульсии.
  7. Сборка салата: выложите теплую печень на салат. Посыпьте кедровыми орешками, предварительно обжаренными на сухой сковороде до золотистого цвета.
  8. Подача: полейте салат заправкой и сразу подавайте, пока печень еще теплая.

Советы по приготовлению куриной печени:

  • Всегда тщательно промывайте печень и удаляйте пленки и прожилки.
  • Убедитесь в полной готовности печени: внутри не должно быть розового цвета.
  • Не пересушите печень при жарке, чтобы сохранить ее нежность.
  • Используйте свежие продукты и ароматные травы для усиления вкуса блюд.
Евгений Елисеев

Редактор

 

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