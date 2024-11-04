Вкусно и необычно: готовим куриную печень с изюминкой

Куриная печень – продукт, который часто остается в тени более популярных ингредиентов. Однако ее нежный вкус и полезные свойства делают ее отличным выбором для создания изысканных блюд. Предлагаем вам три необычных рецепта с куриной печенью, которые удивят и порадуют ваших близких.

1. Куриная печень в гранатовом соусе с карамелизированными яблоками





Ингредиенты:

Куриная печень – 500 г

Гранатовый сок – 200 мл

Соевый соус – 2 ст. л.

Мед – 1 ст. л.

Яблоки (кисло-сладкие) – 2 шт.

Сливочное масло – 1 ст. л.

Оливковое масло – для жарки

Соль, перец – по вкусу

Свежая мята или петрушка – для украшения

Приготовление:

Подготовка печени: тщательно промойте куриную печень под холодной водой, удалите пленки и прожилки. Просушите на бумажном полотенце. Маринад: смешайте гранатовый сок, соевый соус и мед. Поместите печень в маринад на 30 минут для пропитки. Карамелизованные яблоки: яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте тонкими дольками. В сковороде растопите сливочное масло и обжарьте яблоки до золотистой карамельной корочки. Отложите в сторону. Жарка печени: в другой сковороде разогрейте оливковое масло. Обжарьте печень на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до готовности. Важно, чтобы внутри она была полностью прожарена. Соус: влейте оставшийся маринад в сковороду с печенью, доведите до кипения и тушите 2 минуты, пока соус слегка не загустеет. Подача: выложите печень на тарелку, сверху разместите карамелизованные яблоки. Полейте соусом и украсьте свежей мятой или петрушкой.

2. Паштет из куриной печени с коньяком и ароматными травами





Ингредиенты:

Куриная печень – 400 г

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Коньяк или бренди – 50 мл

Сливочное масло – 150 г (50 г для обжарки, 100 г для паштета)

Сливки 20% – 50 мл

Свежий тимьян или розмарин – по вкусу

Соль, перец – по вкусу

Приготовление:

Подготовка ингредиентов: лук и чеснок очистите, мелко нарежьте. Печень промойте и обсушите. Обжарка: в сковороде растопите 50 г сливочного масла. Обжарьте лук и чеснок до прозрачности. Добавьте печень и готовьте 7–10 минут, помешивая, до полной готовности печени. Фламбе: влейте коньяк в сковороду и аккуратно подожгите его длинной спичкой или зажигалкой. Дождитесь, пока пламя погаснет, чтобы алкоголь выпарился. Измельчение: переложите смесь в блендер, добавьте 100 г мягкого сливочного масла, сливки, листья тимьяна или розмарина, соль и перец. Измельчите до однородной кремовой консистенции. Охлаждение: переложите паштет в стерильные керамические или стеклянные формы, разровняйте поверхность. По желанию, можно залить тонким слоем растопленного масла для сохранности. Подача: охладите в холодильнике не менее 4 часов. Подавайте с хрустящим багетом или крекерами, украсьте свежими травами.

3. Теплый салат с куриной печенью, инжиром и бальзамической глазурью





Ингредиенты:

Куриная печень – 300 г

Инжир свежий – 4 шт.

Смесь салатных листьев – 150 г

Красный лук – 1/2 шт.

Кедровые орешки – 30 г

Оливковое масло – 3 ст. л.

Бальзамический уксус – 2 ст. л.

Мед – 1 ч. л.

Горчица дижонская – 1 ч. л.

Соль, перец – по вкусу

Приготовление:

Подготовка печени: очистите и промойте печень, обсушите. Нарежьте крупными кусочками. Маринад для печени: смешайте 1 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. бальзамического уксуса, соль и перец. Замаринуйте печень на 15 минут. Салат: вымойте и обсушите салатные листья. Выложите их на большое блюдо. Добавьте нарезанный полукольцами красный лук. Инжир: инжир промойте и разрежьте на четвертинки или восьмушки, выложите поверх салата. Жарка печени: в сковороде разогрейте 1 ст. л. оливкового масла. Обжарьте печень на среднем огне 5–7 минут до полной готовности. Заправка: смешайте оставшееся оливковое масло, бальзамический уксус, мед и горчицу. Взбейте венчиком до эмульсии. Сборка салата: выложите теплую печень на салат. Посыпьте кедровыми орешками, предварительно обжаренными на сухой сковороде до золотистого цвета. Подача: полейте салат заправкой и сразу подавайте, пока печень еще теплая.

Советы по приготовлению куриной печени: