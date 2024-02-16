Секреты вкуснейших жареных пирожков на кефире

Любая хозяйка стремится порадовать свою семью вкусными и сытными блюдами. При этом иногда хочется включить в повседневный рацион не только первое, второе и гарнир, но и что-то подходящее для перекуса. В этом случае идеальным решением станут вкусные жареные пирожки на кефире. Их преимуществом является максимальная простота готовки и возможность обойтись без духовки. Нужно лишь подготовить воздушное тесто, заполнить его аппетитной начинкой и обжарить заготовки на сковородке с двух сторон. Клео.ру предлагает вместе разобраться, как приготовить пирожки максимально быстро и просто.

Рецепт теста на кефире для пирожков

Для приготовления вкусных пирожков потребуется очень доступный набор ингредиентов, который наверняка найдется в холодильнике у каждой хозяйки. Тесто для пирожков делается без дрожжей, поэтому не придется обминать его несколько раз и ждать, пока подойдет опара. Достаточно соединить все компоненты между собой, соблюдая определенную очередность. Клео.ру подготовил для вас простой рецепт, в котором все действия расписаны пошагово.

Ингредиенты

пшеничная мука – 4 стакана;

куриное яйцо – 1 шт.;

кефир не менее 2,5% жирности – 400 мл;

соль – 1/2 ч. л.;

подсолнечное масло – 3 ст. л.;

пищевая сода – 1/2 ч. л.

Приготовление

Всыпьте соду в теплый кефир, взбейте венчиком до образования пузырьков.

Вбейте яйцо, всыпьте соль и влейте масло, перемешайте и дайте постоять в тепле 15 минут.

Просейте муку и поэтапно вводите ее в смесь, постоянно вымешивая тесто. Оно должно быть эластичным.

Разделите тесто на порционные части, скатайте в шарики, которые после раскатайте в лепешки. Каждую из них заполните начинкой и сформируйте пирожки. Обжаривайте их с двух сторон на сковородке.





Начинки для пирожков

Сделать пирожки особенно вкусными и аппетитными получится не только с помощью теста, но и начинки. При ее выборе можете руководствоваться своими предпочтениями или набором продуктов, который найдется у вас в холодильнике. Поверьте, воздушное тесто будет гармонично сочетаться с любым наполнением. Итак, Клео.ру предлагает вашему вниманию такие варианты начинок для пирожков:

Яйцо с зеленым луком . Отварите несколько яиц, мелко порежьте их и смешайте с рубленым зеленым луком и солью.

. Отварите несколько яиц, мелко порежьте их и смешайте с рубленым зеленым луком и солью. Мясная начинка . Возьмите 300 г любого фарша (курица, говядина, свинина, индейка). Предварительно обжарьте на масле луковицу, порезанную кубиками. Добавьте к ней фарш, посолите, поперчите, жарьте до изменения цвета мяса, разбивая комочки.

. Возьмите 300 г любого фарша (курица, говядина, свинина, индейка). Предварительно обжарьте на масле луковицу, порезанную кубиками. Добавьте к ней фарш, посолите, поперчите, жарьте до изменения цвета мяса, разбивая комочки. Картофельная начинка. Картошку нужно предварительно отварить и размять в пюре. После этого ее можно смешать с кубиками жареного лука.





Грибная начинка . Для ее создания подойдут обычные шампиньоны, которые режут кубиками и обжаривают с аналогично измельченным луком. После этого можно смешать их с картофельным пюре, которое берут в равной пропорции с грибами. Можно обойтись без этого и сделать начинку исключительно грибной.

. Для ее создания подойдут обычные шампиньоны, которые режут кубиками и обжаривают с аналогично измельченным луком. После этого можно смешать их с картофельным пюре, которое берут в равной пропорции с грибами. Можно обойтись без этого и сделать начинку исключительно грибной. Начинка из капусты. Для приготовления можно использовать свежий кочан или квашеную капусту. В последнем случае ее необходимо промыть и отжать от жидкости. Это поможет нейтрализовать очень кислый привкус. Нашинкованный овощ тушат на сковородке с добавлением лука и томатной пасты. Также по желанию можно добавить тертую морковь.





Советы по приготовлению пирожков

Жареные пирожки на кефире получатся особенно вкусными и аппетитными, если соблюдать определенные нюансы при их готовке. Клео.ру рекомендует придерживаться следующих моментов:

Кефир обязательно должен быть теплым. Простой способ – заранее достать его из холодильника и выдержать при комнатной температуре. Также кефир можно подогреть в микроволновке или на плите, доводя его до температуры 30-35 градусов. При этом важно не передержать продукт, чтобы он не свернулся.

Перед добавлением в тесто муку просеивают. Благодаря этому она насытится кислородом, а тесто станет легким и воздушным. Ее нужно добавлять к другим продуктам поэтапно, чтобы при смешивании не образовывались комочки.

Растительное масло должно быть рафинированным.

Замес теста на начальной стадии можно делать с помощью силиконовой лопатки. После оно станет более плотным, поэтому нужно перейти к вымешиванию руками.

Для обжаривания пирожков лучше взять сковородку с антипригарным покрытием. В такой посуде тесто не будет прилипать ко дну в процессе обжаривания.





Подведем итог

Теперь вы знаете простой рецепт, с помощью которого можно приготовить вкусные жареные пирожки на кефире. Обязательно попробуйте его, и такое аппетитное и ароматное блюдо будет регулярно появляться на вашем семейном столе. Не бойтесь экспериментировать с начинками. В результате вы сможете делать пирожки каждый раз по-новому, привнося разнообразие и удивляя членов своей семьи.