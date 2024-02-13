7 способов сделать блины менее калорийными

До Масленицы еще около месяца, но если вы соскучились по блинам, то сегодня у вас есть отличный повод их попробовать. Ведь сегодня – Международный день блина.

Мы предлагаем вам способ, как убить одним выстрелом двух зайцев: и блинов поесть, и не испугаться весов.

В культурах разных народов тонкие кружевные блины – это не просто вкусное блюдо, но и сакральный символ.

В некоторых странах проводятся даже забеги с блинами, где хозяйки соревнуются в скорости, подбрасывая свои блины на сковородке. В нашей стране этот праздник символизирует солнце, поэтому и принято печь блины на празднование весеннего равноденствия. Масленица в этом году пройдет с 11 по 17 марта, так что традиционное праздничное угощение будет во многих домах.

И хочется, и колется

Мука

Блины из гречневой, ржаной, овсяной или цельнозерновой муки так же вкусны, как и традиционные пшеничные.

Масло

Молоко

Сахар

Его можно не добавлять или заменить натуральными подсластителями. В жидкое тесто можно добавить измельченную зелень или тертую морковь – так вы обогатите его клетчаткой.

Банановые блины

Начинка без вреда

Как же быть тем, кто хочет полакомиться блинком со сметанкой или с икрой, но при этом с ужасом смотрит на весы, боясь увидеть, какие цифры показывает "доска грусти"? Все просто: заменить кое-какие ингредиенты и чуть иначе повернуть рецептуру. И тогда калории вам не страшны. Записывайте.Сегодня старинные чугунные сковороды не так популярны, как раньше. Они постепенно уходят в прошлое, а современные антипригарные сковороды позволяют готовить с меньшим количеством масла, что приводит к меньшему потреблению жиров.Можно заменить традиционный жидкий компонент на "нулевой" кефир или ряженку, которые отмечены процентом жирности куда меньшим.Нет, это не кружочки с кусочками фруктов, в них завернутых. Это реально приготовленные из бананов блины. В них не нужен сахар, а муки гораздо меньше, чем в обычном рецепте.Завернуть в блин можно что угодно, но если вы следите за фигурой, то лучше выбирать творог с меньшей жирностью или заменить жареное мясо на фарш из курицы или индейки, приготовленный на пару или тушеный. Тушеные овощи или фрукты – это идеальная здоровая начинка для блинов.