Вкусные салаты из кальмаров: рецепты на любой вкус

Блюда из морепродуктов характеризуются изысканным вкусом, поэтому пользуются обоснованной популярностью среди многих людей. К их числу относятся вкусные салаты из кальмаров, которые станут достойным дополнением не только повседневного, но и праздничного стола. Блюда просты в приготовлении, но требуют соблюдения определенных нюансов. В основном они касаются особенностей готовки данной разновидности морепродуктов. В этой статье Клео.ру предлагает вашему вниманию несколько оригинальных рецептов и рассказывает об основных моментах, которые стоит учитывать.

Лучшие рецепты салатов из кальмаров

Поиск подходящего рецепта салата не займет много времени, поскольку вариантов предлагается множество. В этом состоит неоспоримое достоинство данного продукта, поскольку он гармонично сочетается с самыми разными компонентами. Вы сможете с легкостью подобрать состав по своему вкусу, сделав блюдо более сытным или напротив, легким и диетическим. Клео.ру сделал для вас подборку простых в приготовлении рецептов, с которыми справится даже новичок.

Яичный салат с кальмарами и огурцом

Комбинация определенных ингредиентов станет залогом того, что блюдо гарантированно приобретет нежный вкус. Таким сочетанием являются отварные яйца и кальмары. В летний сезон хорошим решением будет добавить в состав свежий огурец. Еще один гармоничный компонент – консервированная кукуруза, которую добавляют по желанию. Итак, предлагаем приготовить этот простой салат, который при этом будет невероятно вкусным.





Ингредиенты

кальмар – 1 тушка;

яйца – 2 шт.;

свежий огурец – 1 шт.;

майонез – 2 ст. ложки;

консервированная кукуруза – по желанию;

перец, соль.

Приготовление

Яйца и тушку кальмара отварить. Последнюю измельчить соломкой либо кольцами.

Яйца очистить, порезать кубиками. Аналогично измельчить огурец.

Соединить между собой все компоненты для салата и перемешать.

Салат с яблоком и кальмарами

Нежный, легкий, изысканный салат по достоинству оценят люди, задумывающиеся о том, чем пополнить свой диетический рацион. В данном рецепте морепродукты сочетаются со свежим огурцом и яблоком. Последнее рекомендуется брать зеленого сорта, поскольку оно придаст приятную кислинку. В качестве заправки предлагается использовать смесь лимонного сока и оливкового масла. При желании придать блюду дополнительной пикантности добавляют соевый соус или зернистую горчицу на выбор.





Ингредиенты

кальмары – 3 тушки;

свежий огурец, зеленое яблоко – по 1 шт.;

яйца – 3 шт.;

зелень.

Для заправки:

оливковое масло – 2 ст. ложки;

лимон – 1 шт.;

на выбор – 1 ст. ложка соевого соуса или 2 ч. ложки зернистой горчицы.

Приготовление

Яйца и тушку кальмара отварить. Последнюю измельчить соломкой либо кольцами.

Яйца очистить, размять вилкой.

Огурец и яблоко измельчить соломкой.

Для заправки выдавить сок из лимона и смешать с другими компонентами.

Соединить между собой все компоненты для салата и перемешать.

Салат с кальмарами и корейской морковью

Определенный рецепт станет невероятно интересной интерпретацией азиатского блюда. Это салат с кальмарами, сделанный с морковью «по-корейски». Если у вас имеется наготове пикантная острая закуска, то сделать оригинальное блюдо вы сможете в рекордные сроки. Итак, Клео.ру предлагает вам взять на вооружение этот простой салат.





Ингредиенты

морковь «по-корейски» – 200 г;

кальмары – 2 тушки;

лук – 1 шт.;

соевый соус – 3 ст. ложки;

молотый красный перец.

Приготовление

Отварить тушки кальмаров, порезать кольцами.

Лук очистить, измельчить полукольцами.

Соединить между собой все компоненты для салата и перемешать.

Дать салату настояться 2 часа в холодильнике.

Советы по приготовлению и выбору кальмаров

Чтобы блюдо получилось действительно вкусным и нежным, к выбору моллюсков стоит отнестись со всей ответственностью. Так, при выборе кальмаров Клео.ру советует учитывать следующие рекомендации:

В зависимости от возраста моллюска и среды, в которой он обитал, кальмар может иметь изначальный оттенок, который варьируется от розово-серого до фиолетового или бурого. После того, как тушка будет очищена, она должна приобрести светло-кремовый цвет. Такой оттенок говорит о том, что морепродукт не подвергался разморозке в то время, как он хранился.

Когда вы приобретаете кальмаров в упаковке, обращайте внимание на количество снега и льда. Их не должно быть слишком много.

На прилавках магазинов часто представлены кольца кальмаров. Это продукт, который получают из отходов крупной разновидности моллюсков. Их мясо является более жестким. Исходя из этого, предпочтительно покупать целую тушку и разделывать ее самостоятельно.

Кроме выбора кальмаров важное значение имеет их правильно приготовление. Этот процесс имеет множество нюансов, к которым относят следующие:

Если вы используете замороженный продукт, размораживать его следует, переложив из морозилки в холодильник. Благодаря тому, что процесс будет происходить постепенно, моллюск максимально сохранит свои полезные свойства.

Для салатов кальмаров отваривают. Лучше всего это делать на пару. Для этого на кастрюлю с кипящей водой помещают дуршлаг так, чтобы он не касался жидкости. В него выкладывают тушку или кольца, прикрывают посуду крышкой и оставляют на огне на 5-8 минут. За это время морепродукт станет мягким.

Другой способ – самый простой и распространенный. Тушку кальмара отваривают, погрузив в кипящую воду. После этого дожидаются повторного закипания, прикрывают кастрюлю крышкой и варят моллюска 1-2 минуты. Важно не передержать его, поскольку в противном случае мясо получится слишком жестким.

Также можно приготовить кальмара в мультиварке, включив программу «Варка на пару» на 1-2 минуты.





Подведем итог

Теперь вы знаете, как приготовить вкусные салаты из кальмаров, и какие моменты при этом нужно обязательно учитывать. Надеемся, что вам понравятся предложенные нами рецепты, и вы найдете среди них вариант, который подойдет именно вам. Не сомневайтесь, что такое оригинальное блюдо, предложенное гостям или членам семьи, не оставит их равнодушными.