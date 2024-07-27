Вкусные салаты из кальмаров: рецепты на любой вкус

Блюда из морепродуктов характеризуются изысканным вкусом, поэтому пользуются обоснованной популярностью среди многих людей. К их числу относятся вкусные салаты из кальмаров, которые станут достойным дополнением не только повседневного, но и праздничного стола. Блюда просты в приготовлении, но требуют соблюдения определенных нюансов. В основном они касаются особенностей готовки данной разновидности морепродуктов. В этой статье Клео.ру предлагает вашему вниманию несколько оригинальных рецептов и рассказывает об основных моментах, которые стоит учитывать.
Лучшие рецепты салатов из кальмаров
Поиск подходящего рецепта салата не займет много времени, поскольку вариантов предлагается множество. В этом состоит неоспоримое достоинство данного продукта, поскольку он гармонично сочетается с самыми разными компонентами. Вы сможете с легкостью подобрать состав по своему вкусу, сделав блюдо более сытным или напротив, легким и диетическим. Клео.ру сделал для вас подборку простых в приготовлении рецептов, с которыми справится даже новичок.
Яичный салат с кальмарами и огурцом
Комбинация определенных ингредиентов станет залогом того, что блюдо гарантированно приобретет нежный вкус. Таким сочетанием являются отварные яйца и кальмары. В летний сезон хорошим решением будет добавить в состав свежий огурец. Еще один гармоничный компонент – консервированная кукуруза, которую добавляют по желанию. Итак, предлагаем приготовить этот простой салат, который при этом будет невероятно вкусным.
Ингредиенты
- кальмар – 1 тушка;
- яйца – 2 шт.;
- свежий огурец – 1 шт.;
- майонез – 2 ст. ложки;
- консервированная кукуруза – по желанию;
- перец, соль.
Приготовление
- Яйца и тушку кальмара отварить. Последнюю измельчить соломкой либо кольцами.
- Яйца очистить, порезать кубиками. Аналогично измельчить огурец.
- Соединить между собой все компоненты для салата и перемешать.
Салат с яблоком и кальмарами
Нежный, легкий, изысканный салат по достоинству оценят люди, задумывающиеся о том, чем пополнить свой диетический рацион. В данном рецепте морепродукты сочетаются со свежим огурцом и яблоком. Последнее рекомендуется брать зеленого сорта, поскольку оно придаст приятную кислинку. В качестве заправки предлагается использовать смесь лимонного сока и оливкового масла. При желании придать блюду дополнительной пикантности добавляют соевый соус или зернистую горчицу на выбор.
Ингредиенты
- кальмары – 3 тушки;
- свежий огурец, зеленое яблоко – по 1 шт.;
- яйца – 3 шт.;
- зелень.
Для заправки:
- оливковое масло – 2 ст. ложки;
- лимон – 1 шт.;
- на выбор – 1 ст. ложка соевого соуса или 2 ч. ложки зернистой горчицы.
Приготовление
- Яйца и тушку кальмара отварить. Последнюю измельчить соломкой либо кольцами.
- Яйца очистить, размять вилкой.
- Огурец и яблоко измельчить соломкой.
- Для заправки выдавить сок из лимона и смешать с другими компонентами.
- Соединить между собой все компоненты для салата и перемешать.
Салат с кальмарами и корейской морковью
Определенный рецепт станет невероятно интересной интерпретацией азиатского блюда. Это салат с кальмарами, сделанный с морковью «по-корейски». Если у вас имеется наготове пикантная острая закуска, то сделать оригинальное блюдо вы сможете в рекордные сроки. Итак, Клео.ру предлагает вам взять на вооружение этот простой салат.
Ингредиенты
- морковь «по-корейски» – 200 г;
- кальмары – 2 тушки;
- лук – 1 шт.;
- соевый соус – 3 ст. ложки;
- молотый красный перец.
Приготовление
- Отварить тушки кальмаров, порезать кольцами.
- Лук очистить, измельчить полукольцами.
- Соединить между собой все компоненты для салата и перемешать.
- Дать салату настояться 2 часа в холодильнике.
Советы по приготовлению и выбору кальмаров
Чтобы блюдо получилось действительно вкусным и нежным, к выбору моллюсков стоит отнестись со всей ответственностью. Так, при выборе кальмаров Клео.ру советует учитывать следующие рекомендации:
- В зависимости от возраста моллюска и среды, в которой он обитал, кальмар может иметь изначальный оттенок, который варьируется от розово-серого до фиолетового или бурого. После того, как тушка будет очищена, она должна приобрести светло-кремовый цвет. Такой оттенок говорит о том, что морепродукт не подвергался разморозке в то время, как он хранился.
- Когда вы приобретаете кальмаров в упаковке, обращайте внимание на количество снега и льда. Их не должно быть слишком много.
- На прилавках магазинов часто представлены кольца кальмаров. Это продукт, который получают из отходов крупной разновидности моллюсков. Их мясо является более жестким. Исходя из этого, предпочтительно покупать целую тушку и разделывать ее самостоятельно.
Кроме выбора кальмаров важное значение имеет их правильно приготовление. Этот процесс имеет множество нюансов, к которым относят следующие:
- Если вы используете замороженный продукт, размораживать его следует, переложив из морозилки в холодильник. Благодаря тому, что процесс будет происходить постепенно, моллюск максимально сохранит свои полезные свойства.
- Для салатов кальмаров отваривают. Лучше всего это делать на пару. Для этого на кастрюлю с кипящей водой помещают дуршлаг так, чтобы он не касался жидкости. В него выкладывают тушку или кольца, прикрывают посуду крышкой и оставляют на огне на 5-8 минут. За это время морепродукт станет мягким.
- Другой способ – самый простой и распространенный. Тушку кальмара отваривают, погрузив в кипящую воду. После этого дожидаются повторного закипания, прикрывают кастрюлю крышкой и варят моллюска 1-2 минуты. Важно не передержать его, поскольку в противном случае мясо получится слишком жестким.
- Также можно приготовить кальмара в мультиварке, включив программу «Варка на пару» на 1-2 минуты.
Подведем итог
Теперь вы знаете, как приготовить вкусные салаты из кальмаров, и какие моменты при этом нужно обязательно учитывать. Надеемся, что вам понравятся предложенные нами рецепты, и вы найдете среди них вариант, который подойдет именно вам. Не сомневайтесь, что такое оригинальное блюдо, предложенное гостям или членам семьи, не оставит их равнодушными.