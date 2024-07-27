Вкусные салаты из кальмаров: рецепты на любой вкус

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Сестра Бузовой невзначай выдала тайну, которую Ольга скрывала много лет: "Бесплодна"Сестра Бузовой невзначай выдала тайну, которую Ольга скрывала много лет: "Бесплодна" Вскрылись неожиданные детали произошедшего на концерте Глюкозы: "Плеснули без согласия в бокал"Вскрылись неожиданные детали произошедшего на концерте Глюкозы: "Плеснули без согласия в бокал" Позорный плагиат: SHAMAN нагло скопировал свой новый клип у популярного исполнителяПозорный плагиат: SHAMAN нагло скопировал свой новый клип у популярного исполнителя Перед беглой Пугачевой захлопнули двери даже старые приятели: "Никто и звать никак" Перед беглой Пугачевой захлопнули двери даже старые приятели: "Никто и звать никак"

Лента новостей

Понедельник 29 июля

02:00Уборка в стиле ретро: чем хозяйки пользовались до появления бытовых средств 19:00Исповедь без ошибок: как правильно называть свои грехи 18:00Четыре постыдных факта о Филиппе Киркорове, которые мало кому известны 12:00Снижение стресса и тревоги: йогатерапия как инструмент для улучшения эмоционального здоровья 06:00Как скрыть выпирающий живот летом: 3 лайфхака, которые помогут выглядеть стильно 22:00В кругу семьи: 5 книг про выстраивание теплых взаимоотношений с родственниками 21:39Современные обои для гостиной 2024: тренды и идеи дизайна 18:35Вкусные салаты из кальмаров: рецепты на любой вкус 16:00Звезды предупреждают: названы три знака зодиака, которых накажет жизнь в последний месяц лета 10:00Повод насторожиться: врач назвал самые распространенные симптомы, указывающие на рак 04:003 важных правила ухода за волосами летом: защитите локоны от солнца и морской воды 01:00Разомлевшая Пересильд в бане разделась перед камерой: скинула все лишнее 22:00Затравленная за связь с мужем Алсу Решетова сообщила о расставании с любимым: "До слез" 20:00Назло одинокой Агате: новая жена Прилучного показала семейную идиллию с детьми Муцениеце 18:00Ребенок остался сиротой: в блоге Кудрявцевой появилось сообщение о смертельной аварии 16:00Суд длился семь минут: вот на что пошел Абрамов, чтобы не терять имущество при разводе 15:32Колит кишечника: симптомы и методы лечения 14:00Отец Камилы Валиевой решил нажиться на славе дочери: объявился спустя 10 лет 12:00Сбежавшего в Америку внука Пугачевой разыскивают в России: пришло время платить 11:33Горю Ларисы Долиной сочувствует вся страна: артистка оказалась в незавидной ситуации 04:00Дезодорант и тушь для ресниц: врач перечислил косметику, вызывающую рак 01:00Прелюдия, гарантирующая страстный секс: несколько приемов, от которых мужчина сойдет с ума 23:52Лунный календарь рыболова на сентябрь 2024 22:0018-летняя дочь Волочковой меняет парней, как перчатки: пошла по стопам скандальной матери 20:00Натерпевшийся с Асмус Харламов приставил охрану к новой жене: теперь не загуляет 18:00Опозорившаяся Глюкоза отменила концерты в России и уехала за границу: не справилась с травлей 15:00Лишившаяся детей Муцениеце не может сдержать эмоции: кричит во всеуслышание 14:48Что подарить на 7 лет свадьбы: идеи для медной свадьбы 13:00Российская певица Штурм вышла на связь с Беном и обратилась к Джей Ло: "Не злись. Так бывает" 11:00Семенович покинула Россию вместе с женихом-иностранцем: объявила о решении из-за границы 09:45Астрологический прогноз от Анжелы Перл на сентябрь 2024 08:46Уличенный в измене Ян Абрамов готовится стереть в порошок бывшую жену: Алсу несдобровать! 04:00Чипсы из капусты: полезная и вкусная альтернатива обычным снекам 01:00Пять заповедей "дорогого образа": как одеваться, чтобы выглядеть на миллион и не тратить много 22:36Черный маникюр 2024: дерзко, стильно и актуально 22:00Всплыла постыдная правда о прошлом Анны Семенович: алкоголь и дети 20:00"Взрослый мужчина, у власти": выяснилось, кто станет отцом ребенка Ольга Бузовой 19:30Как приготовить плавленый сыр из творога в домашних условиях 18:00Сделано заявление о давней зависимости Глюкозы: "Ее нужно спасать!" 16:20Пенсия за сентябрь 2024 - график выплат на карту Сбербанка 15:00Променявший Степаненко на молодуху Петросян ударился в воспоминания: заговорил о бывшей жене 13:00Бросившая мужа невестка Орбакайте сделала заявление из России: вернулась окончательно? 11:00Всплыла правда о студенческих годах Волочковой в балетной школе: "Была худшей" 09:03Семья Пугачевой сделала заявление о подлом поступке певицы: наплевала на святое 06:48Как подобрать модель платья, подчеркивающую достоинства фигуры? 04:00Алина Загитова потрясла бедрами перед камерой в мини-шортиках: "Куда делась скромность?" 01:00В Сеть утекли фото Ивана Янковского с сыном, которого он не показывает: народ недоумевает 23:04Погода в Сочи на сентябрь 2024 года 22:00Располневшая Камила Валиева в слезах обратилась к народу: "Выполнила все" 20:46Какой будет курс доллара в сентябре 2024 года
1370
800
true

Вкусные салаты из кальмаров: рецепты на любой вкус

Вкусные салаты из кальмаров: рецепты на любой вкус

Откройте для себя лучшие рецепты салатов из кальмаров. Простые и изысканные варианты приготовления на любой вкус.

Блюда из морепродуктов характеризуются изысканным вкусом, поэтому пользуются обоснованной популярностью среди многих людей. К их числу относятся вкусные салаты из кальмаров, которые станут достойным дополнением не только повседневного, но и праздничного стола. Блюда просты в приготовлении, но требуют соблюдения определенных нюансов. В основном они касаются особенностей готовки данной разновидности морепродуктов. В этой статье Клео.ру предлагает вашему вниманию несколько оригинальных рецептов и рассказывает об основных моментах, которые стоит учитывать.

Лучшие рецепты салатов из кальмаров

Поиск подходящего рецепта салата не займет много времени, поскольку вариантов предлагается множество. В этом состоит неоспоримое достоинство данного продукта, поскольку он гармонично сочетается с самыми разными компонентами. Вы сможете с легкостью подобрать состав по своему вкусу, сделав блюдо более сытным или напротив, легким и диетическим. Клео.ру сделал для вас подборку простых в приготовлении рецептов, с которыми справится даже новичок.

Яичный салат с кальмарами и огурцом

Комбинация определенных ингредиентов станет залогом того, что блюдо гарантированно приобретет нежный вкус. Таким сочетанием являются отварные яйца и кальмары. В летний сезон хорошим решением будет добавить в состав свежий огурец. Еще один гармоничный компонент – консервированная кукуруза, которую добавляют по желанию. Итак, предлагаем приготовить этот простой салат, который при этом будет невероятно вкусным.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Ингредиенты

  • кальмар – 1 тушка;
  • яйца – 2 шт.;
  • свежий огурец – 1 шт.;
  • майонез – 2 ст. ложки;
  • консервированная кукуруза – по желанию;
  • перец, соль.

Приготовление

  • Яйца и тушку кальмара отварить. Последнюю измельчить соломкой либо кольцами.
  • Яйца очистить, порезать кубиками. Аналогично измельчить огурец.
  • Соединить между собой все компоненты для салата и перемешать.

Салат с яблоком и кальмарами

Нежный, легкий, изысканный салат по достоинству оценят люди, задумывающиеся о том, чем пополнить свой диетический рацион. В данном рецепте морепродукты сочетаются со свежим огурцом и яблоком. Последнее рекомендуется брать зеленого сорта, поскольку оно придаст приятную кислинку. В качестве заправки предлагается использовать смесь лимонного сока и оливкового масла. При желании придать блюду дополнительной пикантности добавляют соевый соус или зернистую горчицу на выбор.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Ингредиенты

  • кальмары – 3 тушки;
  • свежий огурец, зеленое яблоко – по 1 шт.;
  • яйца – 3 шт.;
  • зелень.

Для заправки:

  • оливковое масло – 2 ст. ложки;
  • лимон – 1 шт.;
  • на выбор – 1 ст. ложка соевого соуса или 2 ч. ложки зернистой горчицы.

Приготовление

  • Яйца и тушку кальмара отварить. Последнюю измельчить соломкой либо кольцами.
  • Яйца очистить, размять вилкой.
  • Огурец и яблоко измельчить соломкой.
  • Для заправки выдавить сок из лимона и смешать с другими компонентами.
  • Соединить между собой все компоненты для салата и перемешать.

Салат с кальмарами и корейской морковью

Определенный рецепт станет невероятно интересной интерпретацией азиатского блюда. Это салат с кальмарами, сделанный с морковью «по-корейски». Если у вас имеется наготове пикантная острая закуска, то сделать оригинальное блюдо вы сможете в рекордные сроки. Итак, Клео.ру предлагает вам взять на вооружение этот простой салат.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Ингредиенты

  • морковь «по-корейски» – 200 г;
  • кальмары – 2 тушки;
  • лук – 1 шт.;
  • соевый соус – 3 ст. ложки;
  • молотый красный перец.

Приготовление

  • Отварить тушки кальмаров, порезать кольцами.
  • Лук очистить, измельчить полукольцами.
  • Соединить между собой все компоненты для салата и перемешать.
  • Дать салату настояться 2 часа в холодильнике.

Советы по приготовлению и выбору кальмаров

Чтобы блюдо получилось действительно вкусным и нежным, к выбору моллюсков стоит отнестись со всей ответственностью. Так, при выборе кальмаров Клео.ру советует учитывать следующие рекомендации:

  • В зависимости от возраста моллюска и среды, в которой он обитал, кальмар может иметь изначальный оттенок, который варьируется от розово-серого до фиолетового или бурого. После того, как тушка будет очищена, она должна приобрести светло-кремовый цвет. Такой оттенок говорит о том, что морепродукт не подвергался разморозке в то время, как он хранился.
  • Когда вы приобретаете кальмаров в упаковке, обращайте внимание на количество снега и льда. Их не должно быть слишком много.
  • На прилавках магазинов часто представлены кольца кальмаров. Это продукт, который получают из отходов крупной разновидности моллюсков. Их мясо является более жестким. Исходя из этого, предпочтительно покупать целую тушку и разделывать ее самостоятельно.

Кроме выбора кальмаров важное значение имеет их правильно приготовление. Этот процесс имеет множество нюансов, к которым относят следующие:

  • Если вы используете замороженный продукт, размораживать его следует, переложив из морозилки в холодильник. Благодаря тому, что процесс будет происходить постепенно, моллюск максимально сохранит свои полезные свойства.
  • Для салатов кальмаров отваривают. Лучше всего это делать на пару. Для этого на кастрюлю с кипящей водой помещают дуршлаг так, чтобы он не касался жидкости. В него выкладывают тушку или кольца, прикрывают посуду крышкой и оставляют на огне на 5-8 минут. За это время морепродукт станет мягким.
  • Другой способ – самый простой и распространенный. Тушку кальмара отваривают, погрузив в кипящую воду. После этого дожидаются повторного закипания, прикрывают кастрюлю крышкой и варят моллюска 1-2 минуты. Важно не передержать его, поскольку в противном случае мясо получится слишком жестким.
  • Также можно приготовить кальмара в мультиварке, включив программу «Варка на пару» на 1-2 минуты.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Теперь вы знаете, как приготовить вкусные салаты из кальмаров, и какие моменты при этом нужно обязательно учитывать. Надеемся, что вам понравятся предложенные нами рецепты, и вы найдете среди них вариант, который подойдет именно вам. Не сомневайтесь, что такое оригинальное блюдо, предложенное гостям или членам семьи, не оставит их равнодушными.

27 июля 2024, 18:35
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Татьяна Веселова

Чипсы из капусты: полезная и вкусная альтернатива обычным снекам

Чипсы из капусты: полезная и вкусная альтернатива обычным снекам
Если вы стремитесь похудеть или просто придерживаетесь здорового образа жизни, чипсы из капусты станут отличной заменой обычным картофельным чипсам

Как приготовить плавленый сыр из творога в домашних условиях

Как приготовить плавленый сыр из творога в домашних условиях
Узнайте, как приготовить вкусный и полезный плавленый сыр из творога в домашних условиях. Пошаговый рецепт с фото и полезные советы.

Как приготовить соте из баклажанов и кабачков

Как приготовить соте из баклажанов и кабачков
Узнайте, как приготовить вкусное и полезное соте из баклажанов и кабачков.

Летняя гастрономия: самые вкусные рецепты блюд на гриле

Летняя гастрономия: самые вкусные рецепты блюд на гриле
Эти блюда украсят любой стол.

Суп из кабачков: лучшие рецепты

Суп из кабачков: лучшие рецепты
Как приготовить вкусный и полезный суп из кабачков. Пошаговые рецепты и секреты идеального супа.

Домашняя вишневая наливка: простой рецепт

Домашняя вишневая наливка: простой рецепт
Приготовьте вкусную и ароматную вишневую наливку своими руками. В этой статье вы найдете простой пошаговый рецепт.

Выбор читателей

06/06ЧтвУспенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии 06/06ЧтвПовторяет судьбу Агаты? Прилучный унизил и высмеял жену на глазах у людей 06/06Чтв41-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо" 06/06ЧтвГарик Харламов женился в третий раз 07/06ПтнВолочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь 09/06ВскСначала Израиль, затем Кипр: куда теперь переезжает Алла Пугачева