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Четверг 25 июля

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Чипсы из капусты: полезная и вкусная альтернатива обычным снекам

Чипсы из капусты: полезная и вкусная альтернатива обычным снекам

Если вы стремитесь похудеть или просто придерживаетесь здорового образа жизни, чипсы из капусты станут отличной заменой обычным картофельным чипсам

У многих просмотр нового фильма не обходится без снеков и закусок. Однако картофельные чипсы и сухарики – не лучшее лакомство для тех, кто следит за питанием. Вместо этого можно приготовить чипсы из капусты. Они не только хрустящие и ароматные, но и содержат множество полезных веществ. Капуста богата витаминами A, C, K и антиоксидантами, что делает эти чипсы настоящим кладезем. 

Ингредиенты:

Фото: freepik.com

  • 200 г капусты кале (кудрявая капуста),
  • 2 ст. л. оливкового масла,
  • щепотка соли.

Приготовление:

  1. Сначала тщательно промойте капусту под холодной водой и обсушите бумажными полотенцами. Важно, чтобы листья были сухими, иначе чипсы не будут хрустящими. Оторвите листья от толстых стеблей и нарежьте их на порционные кусочки.

  2. В отдельной посуде смешайте нарезанные листья с оливковым маслом. Аккуратно перемешайте, чтобы оно обволокло каждый листочек. Добавьте щепотку соли и снова перемешайте. Можно также насыпать любимые специи по вкусу, например, паприку или чесночный порошок.

    Фото: freepik.com

  3. Прогрейте духовку до 150°C. Застелите противень пекарской бумагой и равномерно разложите листья кале. Следите за тем, чтобы они не перекрывали друг друга, иначе они не смогут равномерно запечься.

  4. Поставьте противень в духовку и выпекайте чипсы примерно 20-25 минут. Важно наблюдать за процессом, так как капуста может быстро подгореть. Чипсы должны стать хрустящими и слегка подрумяниться.

  5. Выньте противень из духовки и дайте чипсам немного остыть. Они станут еще более хрустящими после охлаждения.

    Фото: freepik.com

Вот и все! Ваши полезные и вкусные чипсы из капусты кале готовы. Они идеально подходят для легкого перекуса или дополнения к основным блюдам. Наслаждайтесь их хрустящей текстурой и насыщенным вкусом без страха навредить фигуре!

25 июля 2024, 04:00
Фото: freepik.com
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