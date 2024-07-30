Долма – оригинальное национальное блюдо, которое идеально подойдет для дополнения повседневного или украшения праздничного стола. При этом его можно создавать не только в летний сезон, но и круглый год, если запастись одним из основных компонентов. Если вы хотите узнать, как заготовить виноградные листья на зиму для долмы, изучите эту статью Клео.ру, где приводится сразу несколько популярных способов. Наверняка один из них подойдет именно вам.

Способы заготовки виноградных листьев

Существует несколько распространенных способов, помогающих сделать заготовку виноградных листьев. Выбор того или иного метода будет зависеть от индивидуальных предпочтений хозяйки. Так, маринование обеспечит надежное хранение, но при этом процесс характеризуется большей сложностью по сравнению с остальными способами. В целом, все они достаточно просты, при соблюдении пошаговых действий хорошего результата достигнет даже новичок. Далее Клео.ру предлагает ознакомиться с самыми популярными методами.

Маринование

Маринованные виноградные листья можно хранить длительный срок в стерилизованных банках и использовать в любой удобный момент. Набор компонентов минимальный, а приготовление не занимает много времени. Итак, Клео.ру предлагает вам взять на вооружение следующий рецепт.





Ингредиенты:

виноградные листья – 300 г;

вода – 500 мл;

соль – 1 ч. ложка;

сахар – 0,5 ч. ложки;

уксус 25% – 0,5 ч. ложки.

Приготовление

Промойте и простерилизуйте крышки и банки. Последние можно поставить в холодную духовку горлышками вниз, после включить прибор и выдерживать емкости 20 минут при 180 градусах.

С молодых листьев срежьте хвостики, тщательно промойте заготовки в чистой прохладной воде. Листья залейте кипятком, выдерживайте 5 минут, после слейте жидкость.

Выложите по 6-7 листочков друг на друга, после заверните их бока по направлению к центру с двух сторон и сверните рулетиками.

Заготовки плотно выложите в банки.

Сварите рассол из воды, соли и сахара, доведя до кипения. После добавьте уксус, перемешайте.

Жидкость влейте к листьям в горячем виде, закатайте крышками.

Засолка

Виноградные листья, заготовленные в соленом виде – отличное решение для создания в последующем национального восточного блюда. Их будет удобно хранить в стеклянных банках, имеющих объем 750 мл.





Ингредиенты:

виноградные листья – 1 кг;

соль – 2 ст. ложки;

вода – 2 л.

Приготовление

Промойте и простерилизуйте крышки и банки.

Подготовьте молодые виноградные листья, промыв их и срезав с них черешки. Сверните заготовки трубочками или сложите в несколько раз, после утрамбуйте в банки.

Медленно влейте кипяток, придавливая листья ложкой, чтобы избавляться от лишнего воздуха, выдерживайте 10 мин.

Слейте жидкость, всыпьте в банки по 1 ст. ложке соли. Снова влейте кипяток и закатайте емкости крышками.

Заморозка

Простой способ хранения – заготовить виноградные листья и отправить их на зиму в морозилку. При размораживании нужно соблюдать определенный нюанс. Листья будут хранить в пленке, и сразу разворачивать их нельзя. В противном случае они могут поломаться. Лучше всего оставить заготовки на нижней полке холодильника, дожидаясь их постепенной разморозки. Итак, Клео.ру советует придерживаться таких пошаговых действий:

Промыть листочки, срезать черешки. Залить кипятком, выдерживать 1 минуту. После жидкость слить, листья промокнуть бумажными полотенцами.

Выложить заготовки стопкой по 5-6 листьев на пищевую пленку или полиэтиленовый пакет. Свернуть все вместе рулетиком и отправить на хранение в морозилку.





Советы и рекомендации

Для того, чтобы как заготовка, так и хранение виноградных листьев прошло успешно, нужно учитывать определенные нюансы. Так, Клео.ру рекомендует обратить внимание на следующие моменты, благодаря которым вы гарантированно получите качественные заготовки:

К выбору и подготовке виноградных листьев стоит подойти со всей ответственностью. Листочки должны быть молодыми, зелеными и сочными, старые листья для хранения брать не рекомендуется. С них нужно срезать хвостики, которые нам не понадобятся. Еще один этап подготовки – промывание листьев в холодной чистой воде. Каждый из них нужно обработать отдельно, чтобы смыть всю имеющуюся грязь и пыль.

При готовке рекомендуется брать бутилированную или фильтрованную воду, характеризующуюся нейтральным вкусом. Если вы применяете воду из-под крана, есть риск придания продукту неприятного привкуса.

При выборе приправ ориентируйтесь на свои вкусовые предпочтения, но при этом старайтесь соблюдать баланс. К примеру, с перцем чили важно не переборщить, поскольку в результате листья могут приобрести чрезмерно жгучий привкус.





Подведем итог

Теперь вы знаете, как заготовить виноградные листья на зиму для долмы, и сможете выбрать для себя наиболее подходящий. Помните, что к любому процессу нужно подойти со всей ответственностью, чтобы заготовки получились действительно качественными и хранились продолжительное время.