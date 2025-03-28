Вкусно, как в Италии: рецепт идеальной лазаньи, которая точно получится с секретным ингредиентом

Кто хоть раз был в Италии, тот знает: еда там – отдельный вид искусства. Ароматы базилика, пармезана и свежих томатов на узких улочках – толко на это все можно потратить целый отпуск. Но что, если попробовать повторить какое-нибудь блюдо дома? Начнем с классики – лазаньи. И нет, это не просто макароны с мясом, а целая философия.

Немного истории



Лазанья появилась в итальянской кухне еще до того, как Колумб открыл Новый Свет. Первые рецепты уходят корнями в Средневековье, когда пасту запекали с мясом и соусом в печи. Сегодня итальянские повара придерживаются традиции: тонкие слои теста, насыщенное рагу и обязательно бешамель.



Секретный ингредиент

Если спросить итальянца, как приготовить идеальную лазанью, он ответит: "Не торопиться!" Настоящая лазанья – это медленно тушеное рагу, правильно сваренные листы пасты. И, конечно, секретный ингредиент – мускатный орех. Его добавляют в бешамель, чтобы тот стал насыщенным и ароматным.

Рецепт настоящей итальянской лазаньи



Ингредиенты:

Для рагу:

– 500 г фарша (смешанный говядина + свинина)

– 1 луковица

– 2 зубчика чеснока

– 1 морковь

– 800 г томатов в собственном соку

– 150 мл красного вина

– Оливковое масло

– Соль, перец, орегано, базилик

Для бешамеля:

– 500 мл молока

– 50 г сливочного масла

– 50 г муки

– Щепотка мускатного ореха

– Соль

Дополнительно:

– Листы лазаньи

– 250 г пармезана

Как готовить:

Обжариваем лук, морковь и чеснок на оливковом масле. Добавляем фарш, обжариваем до золотистого цвета. Вливаем вино, выпариваем 5 минут. Добавляем в рагу томаты, специи, тушим на медленном огне 40 минут. В это время готовим бешамель: на медленном огне растапливаем масло, всыпаем муку, перемешиваем. Постепенно вливаем молоко, доводим до загустения, добавляем мускатный орех. Собираем лазанью: слой соуса, листы пасты, рагу, бешамель, сыр. Повторяем 3-4 раза. Запекаем при 180°С 40 минут. Даем настояться 10 минут перед подачей.

Результат? Лазанья, как в итальянском ресторане. Теперь точно можно устраивать ужин с бокалом вина и представлять, что за окном – тосканские пейзажи.