Для здоровья и красоты: 12 продуктов, которые должны быть в холодильнике каждой женщины

Когда некогда готовить, важно, чтобы под рукой были питательные перекусы. В этом списке — только полезные продукты, которые поддержат здоровье и красоту.
Все мы знаем этот момент: голод накрывает внезапно, а времени готовить – ноль. Чтобы не хвататься за печеньки и булочки, держи в холодильнике продукты, которые спасут фигуру, кожу и настроение.
Оливки
Идеальная закуска, когда хочется чего-то солененького. В оливках полно антиоксидантов и полезных жиров, которые поддерживают молодость кожи и снижают уровень воспалений в организме.
Мед
Натуральный мед полезен не только для иммунитета, но и для кожи. Он помогает регулировать уровень сахара в крови, снижает тягу к вредным сладостям и улучшает пищеварение.
Нут
Из нута можно сделать хумус, добавить в салат или просто перекусить горстью запеченных хрустящих бобов. Он помогает надолго сохранить чувство сытости и поддерживает здоровье кишечника.
Киноа
Быстро варится, подходит к любым блюдам и содержит полный набор аминокислот, важных для кожи и волос. Отличный вариант для легкого, но питательного ужина.
Оливковое масло холодного отжима
Добавь его в салат или полей тост с авокадо. Это масло насыщено полезными жирами, которые делают кожу увлажненной и сияющей.
Греческий йогурт без сахара
Отличный источник белка и пробиотиков. Улучшает пищеварение, помогает усваивать витамины и придает коже здоровый вид.
Яйца
Быстрый перекус, который насыщает и поддерживает уровень энергии. В яйцах много биотина – он укрепляет волосы и ногти.
Бананы
Помогают быстро восстановить силы, улучшают настроение и поддерживают нервную систему благодаря магнию и витамину В6.
Чеснок
Возможно, не самый приятный, но очень полезный продукт. Он снижает уровень плохого холестерина и помогает бороться с вирусами.
Свежая зелень
Добавляй в смузи, салаты или омлет. Это источник витаминов А, С и К, которые улучшают состояние кожи, укрепляют сосуды и ускоряют метаболизм.
Темный шоколад
Выбирай шоколад с содержанием какао от 70%. Он богат антиоксидантами, улучшает настроение и поддерживает эластичность кожи.
Горчица
Острая, пикантная и без сахара – горчица придает вкус любым блюдам и ускоряет метаболизм. Отличная альтернатива жирным соусам.
С таким набором в холодильнике вопрос "Что съесть?" решается быстро и без вреда для фигуры!