Домашняя вишневая наливка: простой рецепт

Алкогольные напитки, приготовленные из натуральных ингредиентов, отличаются особенно ярким вкусом и потрясающим ароматом. Подтверждением тому выступает вишневая наливка в домашних условиях, которую можно сделать самостоятельно в летний сезон ягод, приложив для этого определенные усилия. Клео.ру предлагает вашему вниманию оригинальный рецепт с подробным описанием действий. Если придерживаться инструкции, то с процессом справится даже новичок.

Ингредиенты

Для приготовления домашней наливки потребуется минимальное количество компонентов. Основное условие – уделить внимание сбору плодов и их подготовке. Крепость напитку придается с помощью водки, в результате добавления которой содержание спирта в наливке будет составлять 12–14%. Еще один компонент – сахар, придающий напитку сладость и насыщенный вкус. Итак, наливка из вишни включает в себя следующие ингредиенты:

ягоды (вес с косточками) – 2 кг;

сахар – 300 г;

водка – 800 мл.





Приготовление

Процесс приготовления вкусного алкогольного напитка достаточно прост, но требует соблюдения определенных пошаговых действий. Итак, Клео.ру предлагает вам взять на вооружение следующий рецепт вишневой наливки:

Замочите ягоды на 5 минут в холодной воде, после хорошо промойте их. Удалите черешки и по желанию косточки (если вы собираетесь впоследствии использовать ягоды для приготовления какого-либо десерта).

Возьмите банку объемом 3 л, промойте ее горячей водой с добавлением соды, оставьте до высыхания. Также промойте крышку, которой вы будете прикрывать емкость.

Выложите в банку плоды, засыпьте сахар, встряхните, чтобы он равномерно распределился среди ягод.

Добавьте водку и прикройте банку герметичной крышкой. Настаивайте 3-4 дня, периодически встряхивая содержимое емкости. После переместите банку в темное прохладное место для созревания. Процесс будет длиться два месяца.

Перед употреблением прицедите наливку через марлю, сложенную в несколько слоев.





Полезные советы

Если вы хотите узнать, как сделать вишневую наливку дома, чтобы гарантированно получить отменный результат, Клео.ру советует вам придерживаться следующих рекомендаций:

Выбору плодов стоит уделить особое внимание. Они должны быть спелыми, но не испорченными. В противном случае это негативно отразится на вкусовых качествах наливки. Ягоды должны быть собраны не более чем за три дня до приготовления напитка.

При желании увеличить крепость напитка замените водку спиртом. В этом случае крепость увеличится до 18-20%.

После созревания наливку, приготовленную на вишнях с косточками, можно хранить около года. Если вы процедите напиток, он будет сохранять свои качества на протяжении трех-пяти лет. Для того, чтобы увеличить срок хранения наливки, ее следует держать в кладовке, погребе или другом темном месте.





Подведем итог

Вишневая наливка в домашних условиях – это напиток, который порадует своими вкусовыми качествами даже взыскательных гурманов. Поскольку она будет приготовлена из свежесобранных плодов, вы сможете быть уверенными в ее натуральности. Такой алкогольный напиток придется к месту и на семейных праздничных мероприятиях, и для приема гостей.