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Суп из кабачков: лучшие рецепты

Суп из кабачков: лучшие рецепты

Как приготовить вкусный и полезный суп из кабачков. Пошаговые рецепты и секреты идеального супа.

Первые блюда составляют основу повседневного рациона. В летний сезон особой популярностью пользуются легкие диетические варианты, одним из которых является суп из кабачков. Сезонный овощ отлично подойдет для создания разнообразных блюд, где будут ощущаться кусочки продуктов или где они будут перемолоты до состояния пюре. В зависимости от этого можно будет подобрать рецепт супа из кабачков, максимально соответствующий вашим индивидуальным пожеланиям. В этой статье Клео.ру предлагает ознакомиться с подборкой самых популярных вариантов приготовления.

Основные рецепты супа из кабачков

Если вы хотите знать, как приготовить суп из кабачков, то это можно сделать самыми разными способами. Овощ, который будет выступать основным ингредиентом, можно сочетать с разнообразными продуктами. Бульон можно сделать мясным, добавив в него куриное филе, или исключительно овощным. Пи желании придать блюду нежности прибегают к добавлению сливок. Также кабачки можно сочетать с грибами, плавленым сыром, томатами, баклажанами и другими компонентами.

Классический суп-пюре из кабачков

Если в первый раз решили приготовить первое блюдо из сезонного овоща, то стоит начать с классического рецепта. Он максимально прост, его с легкостью освоит даже новичок в кулинарном деле. Ингредиентов берется минимум, но они настолько удачно сочетаются между собой, что результат не способен оставить никого равнодушным. Итак, Клео.ру предлагает вам взять на вооружение рецепт, по которому готовится полезный суп из кабачков в виде пюре.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Ингредиенты

  • кабачки – 1 кг;
  • овощной бульон – 1 л;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • лук – 1 шт.;
  • рафинированное масло – для обжаривания;
  • сливки – 250 мл (по желанию);
  • соль, перец.

Приготовление

  • Лук измельчить кубиками, чеснок раздавить, обжаривать на масле около 5 минут.
  • Кабачки порезать полукружьями, выложить в кастрюлю. Добавить луково-чесночную смесь и бульон, варить около 20 минут после закипания.
  • Перебить массу блендером, по желанию добавить сливки.

Суп из кабачков с грибами и плавленым сыром

Сочетание определенных продуктов позволит создать особенно изысканное блюдо. Это вкусный суп из кабачков, сделанный с добавлением плавленого сыра и грибов. В качестве последних идеально подойдут шампиньоны, но по желанию можно взять и любую другую разновидность грибов.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Ингредиенты

  • кабачок, морковь, лук – по 1 шт.;
  • шампиньоны – 200 г;
  • картошка – 2 шт.;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • плавленый сыр – 100 г;
  • вода – 1,5 л;
  • рафинированное масло – для обжаривания;
  • соль, перец.

Приготовление

  • Морковь натереть, лук измельчить кубиками, грибы пластинами, картошку и кабачки кусочками небольшого размера.
  • Сделать морковно-луковую зажарку. Добавить грибы, жарить до испарения жидкости и румяности.
  • Воду закипятить, бросить в нее картошку, проварить 15 минут.
  • Добавить кабачок и чеснок, раздавленный через пресс, варить еще 5 минут.
  • Добавить потертый на терке сыр, соль, перец. Готовить еще 2-3 минуты.

Суп-пюре из кабачков с базиликом, соевым соусом и сыром

Сочетание определенных продуктов создаст особо богатую палитру вкусов. В данном рецепте кабачок предлагается комбинировать со свежим базиликом и соевым соусом. За счет качеств последнего при готовке блюда обходятся без добавления соли. В суп окунают багет, порезанный кубиками или в виде целого ломтика.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Ингредиенты

  • кабачки среднего размера – 2 шт.;
  • базилик – 1 пучок;
  • твердый сыр – 50 г;
  • соевый соус – 3 столовые ложки;
  • сливочное масло – 2 столовые ложки
  • прованские травы, вода, багет.

Приготовление

  • Порезать кабачки полукружьями, залить водой, добавить прованские травы, варить 20 минут после закипания.
  • Добавить мелко рубленый базилик, соус, масло, тертый сыр, довести до закипания и сразу снять с огня.
  • Перебить массу блендером. Перед подачей добавить в суп багет, порезанный кубиками или в виде целого ломтика.

Суп-пюре из кабачков с курицей и плавленым сыром

При желании сделать первое блюдо более сытным стоит воспользоваться рецептом с добавлением куриного филе. Грудку используют для создания мясного бульона, а после откладывают до завершающего этапа готовки. Курица – единственный продукт, который присутствует в блюде в виде кусочков. Остальные продукты перебиваются до состояния пюре.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Ингредиенты

  • кабачки среднего размера – 3 шт.;
  • куриное филе – 300 г;
  • плавленый сыр – 200 г;
  • картошка – 2 шт.;
  • вода – 1 л;
  • морковь, лук – по 1 шт.;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • рафинированное масло – для обжаривания;
  • соль, перец.

Приготовление

  • Филе залить водой, варить 20 минут после закипания. После филе вынуть, разобрать на кусочки и отложить.
  • В бульон погрузить измельченные кабачки и картошку, посолить и поперчить, варить 20 минут.
  • Сделать морковно-луковую зажарку, добавить в суп вместе с давленым чесноком.
  • Перебить массу блендером, после чего добавить кусочки филе.

Крем-суп из кабачков с молоком и творогом

Максимально полезный суп из кабачков получится, если добавить в его состав молочные продукты. Процесс готовки очень прост. Вначале обжаривают овощи, а молоко и творог вводят на завершающем этапе. Все продукты измельчают до состояния пюре и подают с сухариками.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Ингредиенты

  • кабачки – 1 кг;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • молоко – 750 мл;
  • творог – 4 столовые ложки;
  • рафинированное масло – для обжаривания;
  • соль, перец;
  • сухарики – для подачи.

Приготовление

  • Кабачки измельчить кусочками, обжаривать вместе с давленым чесноком около 20 минут.
  • Добавить творог, перец, соль, перебить массу блендером.
  • Влить горячее молоко, перемешать. При подаче добавить сухарики.

Подведем итог

Суп из кабачков – вкусное блюдо, которое станет настоящей находкой в летний сезон. Преимущество данной разновидности овощей заключается в том, что они гармонично сочетаются с самыми разными продуктами. Благодаря этому вы сможете подобрать состав первого блюда по своему вкусу и наслаждаться отменным результатом.

20 июля 2024, 14:51
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Татьяна Веселова

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