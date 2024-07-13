Лучшие рецепты маринада для шашлыка из говядины: секреты приготовления

Мясо, приготовленное на мангале, не оставит равнодушным даже взыскательных гурманов. Чтобы оно получилось особенно сочным, его выдерживают в смеси ароматных приправ и других ингредиентов, способствующих размягчению мясных волокон. Если вы хотите узнать, как сделать самый вкусный маринад для шашлыка из говядины, изучите эту статью Клео.ру, где собраны популярные и проверенные рецепты. Мы приводим в пример несколько маринадов с разными компонентами, поэтому вы сможете подобрать вариант по своему вкусу.

Классический маринад для шашлыка из говядины

Традиционный способ маринования помогает получить великолепный результат, несмотря на кажущуюся простоту и минимальное количество компонентов. Вкусный и сочный шашлык выйдет, если прибегнуть к маринованию в луке, перемолотом до состояния кашицы. Чем больше его взять, тем более насыщенным получится вкус мяса. Итак, предлагаем взять на вооружение классический рецепт маринада.

Ингредиенты:

репчатый лук – 0,5-1 кг;

перец, соль, приправы – по вкусу.

Приготовление

Лук очистить, порезать крупными кусками, поместить в блендер, перемолоть до состояния кашицы.

Говядину порезать порционными кусками, посыпать перцем, солью и приправами, перемешать с луковой массой.

Мариновать мясо 2-8 часов.





Маринад с вином

Мясо приобретет особенно изысканный вкус, если замариновать его в алкоголе. В качестве последнего выступает красное сухое вино. Дополнительной пикантности придаст добавление лука и чеснока.

Ингредиенты:

красное сухое вино – 700 мл;

лук – 7 шт.;

чеснок – 5 зубчиков;

соль, перец – по вкусу.

Приготовление

Чеснок раздавить, лук порезать кольцами.

Говядину порезать порционными кусками, пере мешать со всеми компонентами, мариновать 2-8 часов.





Маринад на основе кефира

Кисломолочный продукт – отличный вариант, чтобы быстро размягчить мясные волокна и придать им нежности. Маринад на кефире пользуется обоснованной популярностью, его преимуществом является доступность продуктов и простота готовки.

Ингредиенты:

кефир – 500 мл;

лук – 4 шт.;

соль, приправа, перец – по вкусу.

Приготовление

Говядину порезать кусками, перемешать с луком, измельченным кольцами.

Посыпать мясо солью, приправой и перцем, залить кефиром, мариновать 2-8 часов.





Маринад из гранатового сока

К числу самых оригинальных и пикантных рецептов маринада для говядины относится вариант с гранатовым соком. Этот компонент придаст мясу изумительный насыщенный привкус и приятную кислинку. Если вы любите кулинарные эксперименты, обязательно попробуйте этот интересный способ готовки.

Ингредиенты:

гранатовый сок – 1 л;

репчатый лук – 4 шт.;

растительное масло – 4 ст. ложки;

соль, кориандр, перец – по вкусу.

Приготовление

Говядину порезать кусками, перемешать с луком, измельченным кольцами.

Добавить остальные компоненты, снова перемешать, мариновать мясо 2-8 часов.





Советы по приготовлению шашлыка

Чтобы лучше понять, как мариновать говядину для шашлыка, чтобы достичь потрясающего результата, стоит учитывать определенные тонкости готовки. Так, Клео.ру советует обращать внимание на следующие моменты:

Выбор качественного мяса – залог приготовления вкусного шашлыка. С этой целью. Идеально подойдут части со спинки, вырезка, а особенно удачным решением станет толстый край на кости. Эти части представляют собой мышцы, не особо задействованные в движении. В результате шашлык получится более сочным и мягким.

Качество мяса проверяется по некоторым параметрам. Так, оно не должно липнуть к рукам или иметь неприятный запах. Также не стоит брать куски, покрытые кровью или слизью. Если надавить на мясо, которое является действительно качественным, на нем не будут оставаться вмятины.

Для того, чтобы шашлык равномерно прожарился, мясо следует нарезать одинаковыми кусками. Удачным решением будет придавать им форму кубиков, стороны которых составляют около 4 см. также перед нарезанием кусок необходимо зачистить, удалить с него прожилки.

Время маринования говядины зависит от того, какое берется мясо, молодого или зрелого животного. В первом случае будет достаточно 2-3 часов, во втором на процесс рекомендуется отвести от 6 часов и более.

Обжаривать мясо допускается как на решетке, так и на мангале. Если вы решили воспользоваться последним способом, то располагайте мясные куски не слишком вплотную друг к другу, что их прожарка происходила равномерно.

Шашлык ни в коем случае не следует помещать на открытый огонь, поскольку в этом случае он сгорит. Мясо выкладывают на мангал, когда на углях образовался белый пепел.

Когда процесс обжаривания только начался, шашлык следует часто переворачивать. После это нужно будет делать каждые 2-3 минуты.

Процесс готовки занимает около 15-20 минут. Готовность можно проверить, надрезав кусок ножом. Если выделяется красная жидкость, мясо еще не готово, а если прозрачная, его уже можно снимать с огня.





Подведем итог

Теперь вы знаете разные способы, с помощью которых можно сделать самый вкусный маринад для шашлыка из говядины. Надеемся, что вам придется по душе один из предложенных нами вариантов. Проводите эксперименты с подбором ингредиентов, чередуйте рецепты, и вы обязательно найдете оптимальный способ готовки, который по максимуму удовлетворит ваши вкусовые предпочтения.