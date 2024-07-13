Лучшие рецепты маринада для шашлыка из говядины: секреты приготовления

Мясо, приготовленное на мангале, не оставит равнодушным даже взыскательных гурманов. Чтобы оно получилось особенно сочным, его выдерживают в смеси ароматных приправ и других ингредиентов, способствующих размягчению мясных волокон. Если вы хотите узнать, как сделать самый вкусный маринад для шашлыка из говядины, изучите эту статью Клео.ру, где собраны популярные и проверенные рецепты. Мы приводим в пример несколько маринадов с разными компонентами, поэтому вы сможете подобрать вариант по своему вкусу.
Классический маринад для шашлыка из говядины
Традиционный способ маринования помогает получить великолепный результат, несмотря на кажущуюся простоту и минимальное количество компонентов. Вкусный и сочный шашлык выйдет, если прибегнуть к маринованию в луке, перемолотом до состояния кашицы. Чем больше его взять, тем более насыщенным получится вкус мяса. Итак, предлагаем взять на вооружение классический рецепт маринада.
Ингредиенты:
- репчатый лук – 0,5-1 кг;
- перец, соль, приправы – по вкусу.
Приготовление
- Лук очистить, порезать крупными кусками, поместить в блендер, перемолоть до состояния кашицы.
- Говядину порезать порционными кусками, посыпать перцем, солью и приправами, перемешать с луковой массой.
- Мариновать мясо 2-8 часов.
Маринад с вином
Мясо приобретет особенно изысканный вкус, если замариновать его в алкоголе. В качестве последнего выступает красное сухое вино. Дополнительной пикантности придаст добавление лука и чеснока.
Ингредиенты:
- красное сухое вино – 700 мл;
- лук – 7 шт.;
- чеснок – 5 зубчиков;
- соль, перец – по вкусу.
Приготовление
- Чеснок раздавить, лук порезать кольцами.
- Говядину порезать порционными кусками, пере мешать со всеми компонентами, мариновать 2-8 часов.
Маринад на основе кефира
Кисломолочный продукт – отличный вариант, чтобы быстро размягчить мясные волокна и придать им нежности. Маринад на кефире пользуется обоснованной популярностью, его преимуществом является доступность продуктов и простота готовки.
Ингредиенты:
- кефир – 500 мл;
- лук – 4 шт.;
- соль, приправа, перец – по вкусу.
Приготовление
- Говядину порезать кусками, перемешать с луком, измельченным кольцами.
- Посыпать мясо солью, приправой и перцем, залить кефиром, мариновать 2-8 часов.
Маринад из гранатового сока
К числу самых оригинальных и пикантных рецептов маринада для говядины относится вариант с гранатовым соком. Этот компонент придаст мясу изумительный насыщенный привкус и приятную кислинку. Если вы любите кулинарные эксперименты, обязательно попробуйте этот интересный способ готовки.
Ингредиенты:
- гранатовый сок – 1 л;
- репчатый лук – 4 шт.;
- растительное масло – 4 ст. ложки;
- соль, кориандр, перец – по вкусу.
Приготовление
- Говядину порезать кусками, перемешать с луком, измельченным кольцами.
- Добавить остальные компоненты, снова перемешать, мариновать мясо 2-8 часов.
Советы по приготовлению шашлыка
Чтобы лучше понять, как мариновать говядину для шашлыка, чтобы достичь потрясающего результата, стоит учитывать определенные тонкости готовки. Так, Клео.ру советует обращать внимание на следующие моменты:
- Выбор качественного мяса – залог приготовления вкусного шашлыка. С этой целью. Идеально подойдут части со спинки, вырезка, а особенно удачным решением станет толстый край на кости. Эти части представляют собой мышцы, не особо задействованные в движении. В результате шашлык получится более сочным и мягким.
- Качество мяса проверяется по некоторым параметрам. Так, оно не должно липнуть к рукам или иметь неприятный запах. Также не стоит брать куски, покрытые кровью или слизью. Если надавить на мясо, которое является действительно качественным, на нем не будут оставаться вмятины.
- Для того, чтобы шашлык равномерно прожарился, мясо следует нарезать одинаковыми кусками. Удачным решением будет придавать им форму кубиков, стороны которых составляют около 4 см. также перед нарезанием кусок необходимо зачистить, удалить с него прожилки.
- Время маринования говядины зависит от того, какое берется мясо, молодого или зрелого животного. В первом случае будет достаточно 2-3 часов, во втором на процесс рекомендуется отвести от 6 часов и более.
- Обжаривать мясо допускается как на решетке, так и на мангале. Если вы решили воспользоваться последним способом, то располагайте мясные куски не слишком вплотную друг к другу, что их прожарка происходила равномерно.
- Шашлык ни в коем случае не следует помещать на открытый огонь, поскольку в этом случае он сгорит. Мясо выкладывают на мангал, когда на углях образовался белый пепел.
- Когда процесс обжаривания только начался, шашлык следует часто переворачивать. После это нужно будет делать каждые 2-3 минуты.
- Процесс готовки занимает около 15-20 минут. Готовность можно проверить, надрезав кусок ножом. Если выделяется красная жидкость, мясо еще не готово, а если прозрачная, его уже можно снимать с огня.
Подведем итог
Теперь вы знаете разные способы, с помощью которых можно сделать самый вкусный маринад для шашлыка из говядины. Надеемся, что вам придется по душе один из предложенных нами вариантов. Проводите эксперименты с подбором ингредиентов, чередуйте рецепты, и вы обязательно найдете оптимальный способ готовки, который по максимуму удовлетворит ваши вкусовые предпочтения.