Вино, сыр и Андреа Бочелли: как устроить итальянский ужин на балконе

Кто сказал, что для того, чтобы ощутить всю прелесть Италии, нужно покупать билеты на самолет? Твой балкон – это тоже вполне себе Тоскана, если знать пару трюков. А чтобы вино и сыр не просто напоминали про Италию, а буквально перенесли туда, давай разберемся, как устроить вечер в стиле "Dolce Vita", не выходя из дома.

Настроение начинается с декора





Прежде чем мы перейдем к вкусным штукам, давай подготовим локацию. Ведь атмосфера – это половина успеха. Вот несколько простых, но таких "итальянских" деталей, которые помогут создать нужное настроение:

Скатерть с принтом "гингем" (или просто клетка). Добавь в свой вечер легкости и стиля итальянских тратторий. В этом есть что-то по-настоящему романтичное. Керамическая посуда. Не пластик! Цветочные мотивы или узоры – чем ярче, тем лучше. Пусть тарелки и бокалы рассказывают свою историю. Зелень в горшочках. Если у тебя есть базилик или розмарин – ты просто королева вечера. Растения добавляют уют и напоминают о Средиземноморье. Свечи или гирлянды. Вечером огонь сделает картинку еще более атмосферной. Тусклый свет – ключ к успеху.

Теперь, когда твой балкон готов к маленькому итальянскому празднику, пора переходить к самому главному – еде и вину.

Меню для ужина по-итальянски





1. Брускетты с помидорами и базиликом

Классика жанра. Ничего сложного, но как же это вкусно. Возьми багет (или чиабатту), слегка поджарь его, натри чесноком и добавь начинку из мелко нарезанных спелых томатов, свежего базилика и оливкового масла. Соль, перец – и твои брускетты готовы. Это идеальная закуска, легкая, ароматная и моментально настраивающая на "итальянскую волну".

Вино: Подавай брускетты с Prosecco. Этот игристый напиток отлично подчеркнет свежесть томатов и добавит игривого настроения.

2. Паста с соусом "Альфредо"

Теперь время основного блюда. Альфредо – это нежнейший соус на основе сливок, масла и сыра пармезан. Готовится быстро, а результат впечатляющий. Отвари пасту (фетучини будут идеальны), приготовь соус (сливки, сливочное масло, много пармезана), перемешай – и готово. Важный момент: не забывай посыпать пасту черным перцем и добавить свежий базилик.

Вино: Сливочная паста отлично сочетается с Pinot Grigio – легким белым вином, которое не утяжеляет вкусы и прекрасно освежает.

3. Тарелка сыров и прошутто

Заверши вечер, как настоящая итальянка, красивой сырной тарелкой. Для нее идеально подойдут пармезан, пекорино и моцарелла. А чтобы было совсем шикарно – добавь тонко нарезанное прошутто и несколько капель бальзамического соуса на сыр.

Вино: Здесь идеально подойдет Chianti – красное вино с насыщенным вкусом, которое прекрасно сочетается с сырами и прошутто.

Пара штрихов для завершения





Чтобы твой итальянский вечер удался на все сто, добавь немного музыки. Плейлист с Андреа Бочелли или, если хочется чего-то более современного, Eros Ramazzotti – это именно то, что нужно. С чашечкой эспрессо после ужина ты почувствуешь себя как в маленьком кафе на площади в Риме. А весь день за пределами этого ужина станет менее важным.

Ранее женский журнал "Клео.ру" рассказывал, как превратить будничный ужин в праздник.