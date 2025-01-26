Взгляд как у сомелье: определяем вино по одному оттенку

Когда вы подносите бокал к губам, вы не просто пробуете вино – вы знакомитесь с целой историей. От оттенка цвета до игры бликов на стенках бокала, каждая деталь раскрывает тайны сорта, возраста и качества напитка. Сегодня мы поговорим о том, как с помощью анализа цвета сделать первый шаг к профессиональной дегустации.





Сила первого взгляда: изучаем цвет

1. Белые вина

Бледно-соломенный цвет с зелеными отблесками указывает на молодость вина, часто с ярким кислотным профилем.

Золотистые и насыщенно-желтые оттенки говорят о выдержке в дубовых бочках или более зрелом возрасте.

2. Розовые вина

Нежный лососево-розовый цвет характерен для легких, фруктовых розе с тонким ароматом.

Яркий малиновый или насыщенный розовый оттенок может свидетельствовать о более концентрированных вкусах и ароматах.

3. Красные вина

Рубиновый цвет часто встречается у молодых, фруктовых вин.

Гранатовый с коричневатым оттенком говорит о выдержке и возможной развитой структуре. Чем больше коричневатых тонов, тем старше вино.





2. Возраст вина: что "расскажут" края бокала

Яркая, блестящая кайма на ободке при наклоне бокала указывает на молодость вина.

Слегка мутноватый либо приглушенный тон по краям свидетельствует о том, что вино провело в бутылке не один год.

Коричневатая или кирпичная окантовка означает, что вино уже зрело довольно долго и, скорее всего, обладает мягкими танинами и сложным букетом.

3. Качество и уход за виноградом

Хороший виноград дает благородные оттенки и яркую, "чистую" цветовую палитру.

Если вино выглядит тусклым, стоит обратить внимание на его происхождение и хранение: возможно, напиток хранили в неподходящих условиях.





4. Практические советы перед дегустацией