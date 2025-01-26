Взгляд как у сомелье: определяем вино по одному оттенку

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Редакция "Клео.ру" представляет практическое руководство по определению типа, возраста и качества вина.

Когда вы подносите бокал к губам, вы не просто пробуете вино – вы знакомитесь с целой историей. От оттенка цвета до игры бликов на стенках бокала, каждая деталь раскрывает тайны сорта, возраста и качества напитка. Сегодня мы поговорим о том, как с помощью анализа цвета сделать первый шаг к профессиональной дегустации.

Фото: Freepik.com / @prostooleh

Сила первого взгляда: изучаем цвет

1. Белые вина

  • Бледно-соломенный цвет с зелеными отблесками указывает на молодость вина, часто с ярким кислотным профилем.
  • Золотистые и насыщенно-желтые оттенки говорят о выдержке в дубовых бочках или более зрелом возрасте.

2. Розовые вина

  • Нежный лососево-розовый цвет характерен для легких, фруктовых розе с тонким ароматом.
  • Яркий малиновый или насыщенный розовый оттенок может свидетельствовать о более концентрированных вкусах и ароматах.

3. Красные вина

  • Рубиновый цвет часто встречается у молодых, фруктовых вин.
  • Гранатовый с коричневатым оттенком говорит о выдержке и возможной развитой структуре. Чем больше коричневатых тонов, тем старше вино.

Фото: Freepik.com

2. Возраст вина: что "расскажут" края бокала

  • Яркая, блестящая кайма на ободке при наклоне бокала указывает на молодость вина.
  • Слегка мутноватый либо приглушенный тон по краям свидетельствует о том, что вино провело в бутылке не один год.
  • Коричневатая или кирпичная окантовка означает, что вино уже зрело довольно долго и, скорее всего, обладает мягкими танинами и сложным букетом.

3. Качество и уход за виноградом

  • Хороший виноград дает благородные оттенки и яркую, "чистую" цветовую палитру.
  • Если вино выглядит тусклым, стоит обратить внимание на его происхождение и хранение: возможно, напиток хранили в неподходящих условиях.

Фото: Freepik.com

4. Практические советы перед дегустацией

  1. Лучше всего рассматривать бокал при дневном свете или у белого фона.
  2. Выбирайте тонкое прозрачное стекло без узоров – это поможет точнее увидеть истинный цвет.
  3. Слегка наклоните бокал и посмотрите на оттенок вина по центру и по краям – так вы уловите все нюансы.
Евгений Елисеев

Редактор

 

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