Вино и веганство: как подобрать напиток к растительным блюдам

Вы думаете, что выбор вина – это уже сложно, а тут еще и вопрос веганства? Спокойно, все не так страшно, как кажется. Сегодня мы разберемся, как найти идеальное сочетание вина и растительных блюд, а заодно расскажем, как убедиться, что ваше вино действительно веганское.

Веганское вино

Не все знают, но не каждое вино подходит веганам. При его производстве иногда используют продукты животного происхождения, например, желатин, яичный белок или рыбный клей для осветления напитка. Если вы хотите избежать этого, ищите на этикетке пометку vegan или plant-based. Еще один вариант – заглянуть на сайт производителя или воспользоваться приложениями для веганов, где есть специальные винные списки.

Подбираем вино к растительным блюдам



Теперь к самому интересному. Веганская кухня, как и любая другая, может быть невероятно разнообразной, поэтому важно учитывать ингредиенты и вкусовые профили блюд.



Если в вашем меню салаты или закуски с зеленью, цитрусами и легкими соусами, обратите внимание на свежие белые вина, например, совиньон блан или пино гриджио. Они подчеркнут свежесть и легкость блюда.

Для пасты с томатным соусом, рагу из овощей или запеченной цветной капусты с пряными специями отлично подойдут легкие красные вина вроде пино нуара или молодого шираза. Они не перебьют вкус блюда, но добавят ему глубины.

Блюда с кремовой текстурой, например, ризотто с грибами, обожают компанию выдержанного шардоне или другого белого вина с насыщенным вкусом. А если в меню веганские бургеры или жареные блюда, смело выбирайте темные, насыщенные красные вина вроде мальбека или мерло.

Не забывайте про игристые

Шипучие вина, такие как просекко или креман, – это универсальный вариант. Они подходят практически ко всему: от легких салатов до десертов. Кроме того, бокал игристого сам по себе создает ощущение праздника.

Веганские вина становятся популярными





Сегодня рынок вин все чаще учитывает веганские предпочтения. Многие винодельни переходят на этичные методы производства, так что найти идеальное вино становится все проще. Если у вас еще нет любимого бренда, экспериментируйте! Попробуйте натуральные вина – их сейчас тоже выпускают веганскими, и они набирают популярность благодаря своему натуральному вкусу и экологичности.

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