Идеальный баскский чизкейк: рецепт, который покорит сердца

Узнайте, как получить насыщенный вкус того самого чизкейка с узнаваемой темной корочкой.
Когда впервые оказываешься в солнечном Сан-Себастьяне на севере Испании, невозможно не заметить популярность знаменитого баскского чизкейка, или, как его еще называют, "Burnt Cheesecake". Он подается в большинстве кафе и ресторанов этого региона, но теперь мы можем воплотить эту закуску прямо на собственной кухне.
Особенности баскского чизкейка
В отличие от классического чизкейка, у которого есть плотный корж из печенья, баскский вариант готовится без основы, а сверху образуется почти обугленная румяная корочка. Внутри же текстура воздушная и нежная, словно облако. Главный секрет в том, чтобы хорошо взбить ингредиенты и правильно выдержать время выпечки.
Ингредиенты (форма 20-22 см):
- 600 г сливочного сыра (комнатной температуры);
- 4 крупных яйца;
- 200-250 г сахара (по вкусу);
- 200 мл жирных сливок (от 30%);
- 1 ст. л. муки;
- щепотка ванилина или 1 ч. л. ванильного экстракта (по желанию).
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 200–210°C.
- Застелите круглую форму пергаментной бумагой, оставив высокие бортики.
- Взбейте в глубокой миске сливочный сыр и сахар до гладкости, затем добавьте по одному яйца, не прекращая взбивать.
- Влейте сливки и аккуратно вмешайте муку. При желании добавьте ваниль.
- Перелейте массу в подготовленную форму и выпекайте 35–40 минут, пока верх не станет насыщенно-коричневым (даже чуть тёмным на вид).
- Для более плотной середины полностью охладите чизкейк в форме. Если предпочитаете нежную консистенцию, подавайте слегка тёплым, через 15–20 минут после выпечки.
Советы:
- Чтобы добиться более яркой корочки, увеличьте температуру до 220°C в последние 5–7 минут. Но следите, чтобы сырная смесь не подгорела сильно.
- Попробуйте добавить немного цедры лимона или апельсина в тесто для легкой цитрусовой нотки.
- Готовый чизкейк храните в холодильнике не более трех дней, при этом его вкус и текстура становятся еще интереснее на следующий день.