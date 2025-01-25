Идеальный баскский чизкейк: рецепт, который покорит сердца

Когда впервые оказываешься в солнечном Сан-Себастьяне на севере Испании, невозможно не заметить популярность знаменитого баскского чизкейка, или, как его еще называют, "Burnt Cheesecake". Он подается в большинстве кафе и ресторанов этого региона, но теперь мы можем воплотить эту закуску прямо на собственной кухне.





Особенности баскского чизкейка

В отличие от классического чизкейка, у которого есть плотный корж из печенья, баскский вариант готовится без основы, а сверху образуется почти обугленная румяная корочка. Внутри же текстура воздушная и нежная, словно облако. Главный секрет в том, чтобы хорошо взбить ингредиенты и правильно выдержать время выпечки.





Ингредиенты (форма 20-22 см):

600 г сливочного сыра (комнатной температуры);

4 крупных яйца;

200-250 г сахара (по вкусу);

200 мл жирных сливок (от 30%);

1 ст. л. муки;

щепотка ванилина или 1 ч. л. ванильного экстракта (по желанию).

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 200–210°C. Застелите круглую форму пергаментной бумагой, оставив высокие бортики. Взбейте в глубокой миске сливочный сыр и сахар до гладкости, затем добавьте по одному яйца, не прекращая взбивать. Влейте сливки и аккуратно вмешайте муку. При желании добавьте ваниль. Перелейте массу в подготовленную форму и выпекайте 35–40 минут, пока верх не станет насыщенно-коричневым (даже чуть тёмным на вид). Для более плотной середины полностью охладите чизкейк в форме. Если предпочитаете нежную консистенцию, подавайте слегка тёплым, через 15–20 минут после выпечки.





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