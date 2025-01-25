Идеальный баскский чизкейк: рецепт, который покорит сердца

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Узнайте, как получить насыщенный вкус того самого чизкейка с узнаваемой темной корочкой.

Когда впервые оказываешься в солнечном Сан-Себастьяне на севере Испании, невозможно не заметить популярность знаменитого баскского чизкейка, или, как его еще называют, "Burnt Cheesecake". Он подается в большинстве кафе и ресторанов этого региона, но теперь мы можем воплотить эту закуску прямо на собственной кухне.

Фото: соцсети / @iontach.id

Особенности баскского чизкейка

В отличие от классического чизкейка, у которого есть плотный корж из печенья, баскский вариант готовится без основы, а сверху образуется почти обугленная румяная корочка. Внутри же текстура воздушная и нежная, словно облако. Главный секрет в том, чтобы хорошо взбить ингредиенты и правильно выдержать время выпечки.

Фото: соцсети / @kedai_tjiang

Ингредиенты (форма 20-22 см):

  • 600 г сливочного сыра (комнатной температуры);
  • 4 крупных яйца;
  • 200-250 г сахара (по вкусу);
  • 200 мл жирных сливок (от 30%);
  • 1 ст. л. муки;
  • щепотка ванилина или 1 ч. л. ванильного экстракта (по желанию).

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 200–210°C.
  2. Застелите круглую форму пергаментной бумагой, оставив высокие бортики.
  3. Взбейте в глубокой миске сливочный сыр и сахар до гладкости, затем добавьте по одному яйца, не прекращая взбивать.
  4. Влейте сливки и аккуратно вмешайте муку. При желании добавьте ваниль.
  5. Перелейте массу в подготовленную форму и выпекайте 35–40 минут, пока верх не станет насыщенно-коричневым (даже чуть тёмным на вид).
  6. Для более плотной середины полностью охладите чизкейк в форме. Если предпочитаете нежную консистенцию, подавайте слегка тёплым, через 15–20 минут после выпечки.

Фото: соцсети / @d.dough.id

Советы:

  • Чтобы добиться более яркой корочки, увеличьте температуру до 220°C в последние 5–7 минут. Но следите, чтобы сырная смесь не подгорела сильно.
  • Попробуйте добавить немного цедры лимона или апельсина в тесто для легкой цитрусовой нотки.
  • Готовый чизкейк храните в холодильнике не более трех дней, при этом его вкус и текстура становятся еще интереснее на следующий день.
Евгений Елисеев

Редактор

 

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