Что такое вода Сасси и как она поможет вам похудеть

Вода Сасси – это простой, но полезный способ пить больше жидкости.
Вы точно видели ее в соцсетях: прозрачный кувшин, а в нем – ломтики лимона, огурца, листья мяты и что-то еще пряное. Это вода Сасси – напиток, которому приписывают чуть ли не волшебные свойства. Говорят, он помогает сбросить вес, улучшает пищеварение и заряжает энергией. Давайте разберемся, правда ли это и как ее правильно готовить.
Откуда взялась вода Сасси?
Напиток придумала американский диетолог Синтия Сасс. Изначально он был частью ее программы похудения, но быстро стал самостоятельным трендом в мире ЗОЖ. Концепция проста: сочетание воды с натуральными ингредиентами помогает организму работать эффективнее, избавляться от лишней жидкости и улучшать обмен веществ.
В чем польза?
Этот напиток – не просто приятный способ пить больше воды. Каждый ингредиент в его составе приносит пользу.
Лимон – источник витамина C, помогает иммунитету и освежает.
Огурец – увлажняет организм и способствует мягкому очищению.
Имбирь – слегка ускоряет метаболизм и улучшает пищеварение.
Мята – расслабляет желудок и делает вкус напитка приятным.
Помогает ли вода Сасси похудеть?
Если выпить стакан – вес не исчезнет, но при регулярном употреблении она помогает убрать отеки и снизить чувство голода. Это хороший помощник, если вы хотите перейти на правильное питание и сократить потребление калорийных напитков вроде газировки или сладких соков.
Как приготовить воду Сасси?
Ингредиенты:
Вода – 2 литра
Лимон – 1 штука
Огурец – 1 штука
Корень имбиря – 1 небольшая долька
Свежая мята – несколько веточек
Приготовление:
Лимон и огурец нарежьте тонкими кружочками, имбирь натрите на терке или нарежьте пластинками. Все сложите в кувшин, добавьте мяту и залейте водой. Уберите в холодильник на 8–12 часов. На следующий день можно пить в течение дня, заменяя обычную воду.
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