Что такое вода Сасси и как она поможет вам похудеть

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Вода Сасси – это простой, но полезный способ пить больше жидкости.

Вы точно видели ее в соцсетях: прозрачный кувшин, а в нем – ломтики лимона, огурца, листья мяты и что-то еще пряное. Это вода Сасси – напиток, которому приписывают чуть ли не волшебные свойства. Говорят, он помогает сбросить вес, улучшает пищеварение и заряжает энергией. Давайте разберемся, правда ли это и как ее правильно готовить.

Откуда взялась вода Сасси?

Напиток придумала американский диетолог Синтия Сасс. Изначально он был частью ее программы похудения, но быстро стал самостоятельным трендом в мире ЗОЖ. Концепция проста: сочетание воды с натуральными ингредиентами помогает организму работать эффективнее, избавляться от лишней жидкости и улучшать обмен веществ.

В чем польза?

Фото: freepik.com
Этот напиток – не просто приятный способ пить больше воды. Каждый ингредиент в его составе приносит пользу.

  • Лимон – источник витамина C, помогает иммунитету и освежает.

  • Огурец – увлажняет организм и способствует мягкому очищению.

  • Имбирь – слегка ускоряет метаболизм и улучшает пищеварение.

  • Мята – расслабляет желудок и делает вкус напитка приятным.

Помогает ли вода Сасси похудеть?

Если выпить стакан – вес не исчезнет, но при регулярном употреблении она помогает убрать отеки и снизить чувство голода. Это хороший помощник, если вы хотите перейти на правильное питание и сократить потребление калорийных напитков вроде газировки или сладких соков.

Как приготовить воду Сасси?

Фото: freepik.com
Ингредиенты:

  • Вода – 2 литра

  • Лимон – 1 штука

  • Огурец – 1 штука

  • Корень имбиря – 1 небольшая долька

  • Свежая мята – несколько веточек

Приготовление:
Лимон и огурец нарежьте тонкими кружочками, имбирь натрите на терке или нарежьте пластинками. Все сложите в кувшин, добавьте мяту и залейте водой. Уберите в холодильник на 8–12 часов. На следующий день можно пить в течение дня, заменяя обычную воду.

Ранее женский журнал "Клео.ру" делился рецептами блюд из сезонных овощей и фруктов. 

Елизавета Федорова

Редактор

 

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