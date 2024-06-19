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Как приготовить варенье из клубники на зиму с целыми ягодами

Как приготовить варенье из клубники на зиму с целыми ягодами

Узнайте, как приготовить вкусное варенье из клубники на зиму с целыми ягодами.

В сезон ягод для многих хозяек становится актуальным создание вкусных заготовок на зиму. Некоторые рецепты пользуются особой популярностью. К их числу относится варенье из клубники на зиму с целыми ягодами. В этой статье Клео.ру предлагает вашему вниманию подробный рецепт, в котором учтены все основные моменты: выбор плодов, процесс их подготовки и термической обработки, закатывание в банки и хранение лакомства.

Подготовка ингредиентов

Ягоды сохранят свой красивый вид даже после проваривания, если уделить внимание их подготовке. Рецепт клубничного варенья начинается именно с этого процесса, который непосредственно повлияет на дальнейший результат. Клео.ру рекомендует учитывать следующие моменты:

  • Плоды рекомендуется выбирать спелые, но при этом достаточно плотные и упругие. Это необходимо, чтобы ягоды остались целыми и не разварились в процессе термической обработки.
  • Чтоб удалить жидкость после промывания, клубнику помещают в дуршлаг и дают воде стечь. После этого можно аккуратно удалять с ягод чашелистики. В этом виде плоды взвешивают, именно на эту массу рассчитывается количество сахара и лимонной кислоты.
  • На этапе промывания можно воспользоваться определенным приемом, который поможет дополнительно укрепить плоды и избавить их от вредных бактерий. Для этого в 2 л воды растворяют 2 ст. ложки уксуса, погружают в жидкость ягоды и промывают их.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Пошаговый рецепт варенья

Если вы хотите узнать, как приготовить варенье, чтобы оно получилось вкусным, ароматным и эстетичным по виду, воспользуйтесь оригинальным рецептом, который предлагает вашему вниманию Клео.ру. Для приготовления на 1 кг клубники берется такое же количество сахара и 2 г лимонной кислоты.

Придерживайтесь таких пошаговых действий:

  • После промывания ягод поместите половину их порции (500 г) в посуду из нержавейки с толстыми стенками и дном, в которой будет осуществляться термическая обработка. Всыпьте к ним 300 г сахара. Сверху выложите оставшуюся клубнику и всыпьте еще 200 г сахара. Выдерживайте массу 2-3 часа для выделения сока.
  • Слейте сок с ягод, добавьте к нему 500 г сахара и проварите смесь до его растворения. Сироп добавьте к плодам, не перемешивая их.
  • Проварите массу до закипания, после чего убавьте огонь до минимального и варите ягоды 5 минут. При этом не перемешивайте плоды, но аккуратно снимайте пенку.
  • Остудите ягодную массу, после повторите этот процесс еще два раза.
  • Поставьте варенье на огонь в четвертый раз, добавьте лимонную кислоту, варите на медленном огне 15 минут после закипания.
  • Разлейте массу по стерилизованным баночкам, закупорьте крышками, переверните горлышком книзу, дождитесь остывания. После этого отправьте варенье с целыми ягодами на хранение.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Стерилизация и хранение

Перед тем, как закатывать варенье в банки, их необходимо предварительно простерилизовать. Это один из необходимых этапов консервации клубники, способствующий последующему длительному хранению ягод. Клео.ру рекомендует придерживаться таких правил:

  • Для мытья банок используют исключительно соду, никакая бытовая химия не применяется.
  • Емкости можно простерилизовать над паром. Для этого воду в кастрюле доводят до кипения, после чего устанавливают на нее решетку с духовки. Банки ставят на решетку горлышком вниз и стерилизуют около 15 минут.
  • Еще один вариант стерилизация в духовке. Емкости помещают в холодный прибор, после чего нагревают их до 140-150 градусов. Процесс стерилизации длится около 15 минут.

На хранение варенье лучше всего отправить в прохладное темное место, где будет температура не более 15 градусов. Срок хранения может составлять от полугода до трех лет.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Теперь вы знаете, как приготовить варенье из клубники на зиму с целыми ягодами. В процессе его создания учитывайте все моменты, начиная от стерилизации банок и подготовки ягод, до закручивания емкостей и отправки их на хранение. Если вы будете правильно соблюдать все процесс, то в холодное время года гарантированно насладитесь лакомством с потрясающим вкусом.

19 июня 2024, 09:11
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Татьяна Веселова

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