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Как приготовить заливной пирог с луком и яйцом на кефире

Как приготовить заливной пирог с луком и яйцом на кефире

Узнайте, как приготовить вкусный заливной пирог с луком и яйцом. Пошаговый рецепт и советы по приготовлению.

Блюдо, приготовленное в рекордные сроки, может быть невероятно вкусным, если с умом подойти к выбору ингредиентов и воспользоваться оригинальным рецептом. Подтверждением тому служит заливной пирог с луком и яйцом. Тесто, созданное на кефире, выходит пышным и воздушным. Начинка из сваренных вкрутую яиц и рубленого зеленого лука выступает гармоничным дополнением к такой основе. Предлагаем попробовать вариант приготовления, который предлагает вам Клео.ру. С данным рецептом справится даже начинающая хозяйка.

Ингредиенты

Выбор компонентов для теста и начинки – начальная задача, к которой стоит подойти со всей ответственностью. Свежие и качественные продукты – залог того, что вы получите вкусный пирог, который не только порадует членов семьи, но его будет не стыдно даже подать гостям. Итак, Клео.ру предлагает вам взять для приготовления такой набор компонентов.

Для теста:

  • кефир 3,2% – 200 мл;
  • мука – 200 г;
  • сметана – 100 г;
  • разрыхлитель – 1 ч. ложка;
  • яйца – 3 шт.;
  • соль пищевая – 0,5 ч. ложки;
  • сахар – 1 ч. ложка.

Для начинки:

  • отварные яйца – 6 шт.;
  • масло 82,5% – 50 г;
  • перья зеленого лука – 100 г;
  • соль пищевая.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Рецепт заливного пирога с луком и яйцом

Чтобы получить вкусное ароматное блюдо, нужно соблюдать определенную последовательность действий. В этом поможет оригинальный рецепт заливного пирога, в котором поэтапно расписаны следующие шаги:

  • Начните с создания начинки, для чего мелко порубите зеленый лук, смешайте его с солью и маслом, которое нужно предварительно растопить. Яйца, сваренные вкрутую, измельчите кубиками и соедините с общей массой.
  • Подготовьте компоненты для теста, для чего достаньте их из холодильника и выдержите, пока они не станут комнатной температуры. Смешайте сметану, кефир, сахар, соль, яйца. После введите разрыхлитель и муку, продолжайте смешивать.
  • Смажьте маслом дно и стенки формы, посыпьте панировочными сухарями. Вылейте половину теста, равномерно поместите начинку, прикройте другой порцией теста. Выпекайте блюдо 45 минут.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Советы по подаче и хранению

Заливной пирог сохранит свой вкус даже спустя некоторое время, если грамотно подойти к его хранению. Это следует делать, прикрыв емкость с выпечкой фольгой или пищевой пленкой, чтобы пирог не заветрился. Если вы хотите подать блюдо на стол сразу после его выпекания в духовке, дайте ему немного остыть. На этот процесс отводится около 10-15 минут. Подачу блюда на стол можно сделать особо оригинальной. Для этого воспользуйтесь такими советами Клео.ру:

  • Разрежьте пирог порционными кусками в виде прямоугольников или треугольников.
  • Слегка раздвиньте куски. Благодаря этому приему будет видна аппетитная начинка, а брать порции будет более удобно.
  • При желании пирог можно посыпать тертым сыром, рубленой зеленью или кунжутными семенами. Это придаст ему дополнительный пикантный вкус и сделает его вид особенно красивым и эстетичным.
  • Пирог гармонично сочетается со сметанным или горчичным соусом, свежими или маринованными овощами. Их рекомендуется тоже выставить на стол при подаче блюда.
  • Если пирог постоял какое-то время в холодильнике, разогрейте его перед подачей в микроволновке.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Теперь вы знаете, как приготовить заливной пирог с луком и яйцом. Рецепт максимально прост, с ним справится даже начинающий кулинар, но при этом результат превзойдет все ожидания. Попробуйте создать это оригинальное блюдо, и впоследствии оно будет появляться на вашем столе неоднократно.

22 июня 2024, 10:20
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Татьяна Веселова

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