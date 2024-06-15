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Как приготовить домашний квас на ржаной закваске

Как приготовить домашний квас на ржаной закваске

Узнайте, как приготовить вкусный домашний квас на ржаной закваске. В статье вы найдете пошаговый рецепт, полезные советы и секреты приготовления настоящего домашнего кваса.

Ароматный напиток становится особенно актуальным в жаркую летнюю погоду. Домашний квас на ржаной закваске употребляют самостоятельно или делают на его основе окрошку. Освоив рецепт один раз, в последующем вы сможете регулярно наслаждаться вкусным напитком и быть уверенными в его натуральности. В процессе приготовления кваса важно учитывать определенные моменты: к примеру, время выдерживания напитка при нужной температуре. Обо всех тонкостях готовки вам расскажет Клео.ру в этой статье.

Ингредиенты для домашнего кваса на ржаной закваске

Качеству продуктов, используемых для приготовления напитка, стоит уделять особое внимание. Закваску можно приобрести в готовом виде или сделать ее самостоятельно, об этом процессе мы расскажем ниже. Вода берется чистая питьевая, но обязательно сырая, а не кипяченая. Итак, чтобы получить вкусный и ароматный квас на ржаной закваске, вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • чистая питьевая вода – 10 л;
  • готовая ржаная закваска – 250 мл;
  • сахар – 250 г;
  • сухари из ржаного хлеба – 3 горсти;
  • изюм – 20 штук.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подготовка ржаной закваски

Натуральный компонент для приготовления кваса можно сделать самостоятельно. На данный процесс отвадится целых пять дней, но результат превзойдет все ожидания. В нашем рецепте берется количество ингредиентов, рассчитанных на получение 800-950 мл готовой закваски. При создании напитка берется лишь 250 мл, остальную часть можно использовать для выпечки ржаного хлеба. Если вы не хотите этого делать, просто разделите количество компонентов на четыре. Итак, Клео.ру предлагает вам воспользоваться таким рецептом для приготовления ржаной закваски.

Ингредиенты:

  • ржаная мука – 400 г;
  • теплая вода температуры около 40°С – 400-450 мл.

Приготовление:

  • Смешайте 100 г муки и 100-150 мл теплой воды. Возьмите для этого стеклянную посуду емкостью 2 л, чтобы в конечном итоге в нее вместились все продукты, и закваска не убежала. Посуду с содержимым плотно прикройте и отправьте в тепло на 24 часа.
  • На второй день перемешайте смесь и добавьте в нее 100 г муки и 100 мл теплой воды. Еще раз перемешайте, плотно прикройте и выдерживайте в тепле 24 ч.
  • На третий и четвертый день повторите процесс. На пятый день закваска будет готова.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Пошаговый рецепт кваса на ржаной закваске

Если вы хотите узнать, как приготовить квас, вам нужно будет соблюдать определенную последовательность действий. Клео.ру предлагаем вам воспользоваться следующим пошаговым рецептом:

  • Ломтики ржаного хлеба порежьте кубиками, поместите на противень, подсушите в духовке на протяжении получаса при 200°С.
  • Возьмите эмалированную или стеклянную посуду емкостью больше 10 л, влейте в нее воду, доведенную до горячего, но не кипяченого состояния.
  • Всыпьте в воду сахар, перемешайте.
  • Всыпьте сухари, оставьте на полчаса для их разбухания и остывания воды.
  • Добавьте закваску (250 мл), размешайте.
  • Всыпьте изюм, еще раз размешайте.
  • Отправьте посуду с содержимым в тепло, укутайте. Квас будет готов, когда изюм всплывет на поверхность. Процесс занимает около 12-15 часов, при этом температура в помещении должна составлять 26-28°С. При желании напиток можно выдерживать и дольше, но не более 30 часов, чтобы он не скис.
  • Процедите квас через сито или марлю, отправьте в холодильник. Если вы ходите получить газированный напиток, выдерживайте его в холоде около двух суток.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Советы и секреты приготовления

Если вы хотите регулярно наслаждаться вкусным квасом в домашних условиях, придерживайтесь следующих рекомендаций:

  • Готовую ржаную закваску нужно использовать, когда вы делаете напиток в первый раз. В последующие разы можно применять квасное сусло, оставшееся от брожения предыдущего напитка. Это способ поможет сделать производство кваса бесконечным. Сусло нужно слить в отдельную банку и хранить в холоде.
  • Во время второго и последующего приготовления напитка квасное сусло используется в количестве 1-1,5 л.
  • Во время охлаждения кваса в холодильнике на дне емкости обязательно должен присутствовать осадок. Именно он дает напитку силу и характерный насыщенный вкус.
  • Закваску можно использовать для приготовления не только кваса, но и ржаного хлеба. В этом случае ее потребуется в количестве 400 мл. Остальные ингредиенты: 400 г ржаной муки, 130 г пшеничной муки, 20 г соли, 290-300 мл воды. Компоненты выкладывают в хлебопечку и выставляют нужную программу.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Теперь вы знаете, как приготовить домашний квас на ржаной закваске. Обязательно попробуйте этот оригинальный рецепт. Отведав ароматный напиток один раз, вы захотите приготовить его снова. Воспользовавшись советами Клео.ру, вы сможете повторять процесс многократно, и наслаждаться вкусным квасом все лето.

15 июня 2024, 10:34
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Татьяна Веселова

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