Рулет из лаваша с крабовыми палочками: рецепт аппетитной закуски с описанием ингредиентов и пошаговых действий

Оригинальные закуски способны удачно разнообразить повседневный рацион или стать гармоничным дополнением праздничного стола. Один из вариантов таких блюд – рулет из лаваша с крабовыми палочками. Он максимально прост в приготовлении, поэтому идеально подойдет для тех, кто только начинает осваивать тонкости кулинарного искусства. Для того, чтобы получился нужный результат, важно учитывать определенные нюансы готовки. В этой статье Клео.ру предлагает изучить пошаговые действия по созданию рулета и рассмотреть моменты, на которые стоит обратить внимание.

Ингредиенты для рулета

Определенная комбинация продуктов, используемых для создания этой закуски, признана особенно удачным. Крабовые палочки в лаваше гармонично сочетаются с твердым и сливочным сыром, отварными яйцами и зеленью. Клео.ру предлагает вам рассмотреть рецепт, в состав которого входят такие ингредиенты:

тонкий листовой лаваш – 100 г;

крабовые палочки – 400 г;

твердый сыр – 100 г;

сливочный сыр – 150 г;

яйца – 2 шт.;

укроп – 50 г.





Пошаговый рецепт приготовления

Аппетитная закуска создается чрезвычайно просто – для этого необходимо лишь подготовить продукты для начинки и завернуть их в лаваш. Поможет справиться с задачей рецепт рулета с крабовыми палочками, в котором предусмотрены следующие пошаговые действия:

Отварите яйца вкрутую около 9-10 минут, очистите, натрите на крупной терке.

При необходимости разморозьте крабовые палочки, мелко натрите их или перебейте блендером в однородную массу.

Твердый сыр измельчите с помощью мелкой терки.

Разверните лаваш и смажьте его слоем сливочного сыра. Сверху распределите равномерными слоями: рубленый укроп, твердый сыр, яйца, крабовые палочки.

Плотно сверните лист лаваша рулетом по стороне, которая является более короткой.

Заверните заготовку в пищевую пленку, отправьте для пропитывания в холодильник на 1 ч. После можно употреблять рулет, нарезая его на порционные кусочки.





Полезные советы

Чтобы закуска из лаваша с крабовыми палочками получилась действительно вкусной и удачной, важно учитывать определенные нюансы при процессе готовки. Клео.ру рекомендует учитывать следующие моменты:

Особое внимание стоит уделить выбору лаваша, в который будет заворачиваться начинка. Армянский хлеб должен быть тонкий, достаточно большого размера и обязательно свежий. В противном случае, если лаваш будет суховат, он будет ломаться при заворачивании, а начинка вываливаться из него.

При выборе сыра стоит взять качественный продукт без наличия в составе заменителей молочных жиров. Качество этого компонента непосредственно повлияет на вкусовые свойства закуски.

Замороженные крабовые палочки нужно предварительно разморозить. Самый простой вариант – оставить их оттаивать при комнатной температуре. Если процесс необходимо ускорить, палочки в оболочке можно погрузить в горячую воду, и они мгновенно оттают и размягчатся.

После отваривания яиц их будет удобно очистить, если сразу же залить холодной водой и остудить. После этого скорлупа будет легко сниматься.





Подведем итог

Рулет из лаваша с крабовыми палочками – вкусная и аппетитная закуска, которую можно сделать очень простым способом. Один из основных моментов – уделить внимание выбору продуктов, которые должны быть свежими и качественными. Именно это в итоге отразится на свойствах заготовки. Придерживаясь всех пошаговых действий, вы сможете получить впечатляющий результат и порадовать им членов своей семьи или гостей.