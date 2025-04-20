Тот же вкус, но меньше калорий: самый вкусный маринад для шашлыка без вреда для фигуры

 186

Жареное мясо на природе не обязательно должно быть тяжёлым для желудка. Делимся рецептами маринада для шашлыка, который точно не оставит след на вашей фигуре.

Майские выходные уже вот-вот наступят. А это значит – шашлыки, пледы на траве, звон бокалов и разговоры у мангала до позднего вечера. И пока кто-то закупает майонез и кетчуп ящиками, мы предлагаем другой сценарий: вкусное мясо без тяжести и лишнего жира. Безопасно для фигуры – и да, все равно будет вкусно.

Почему майонез – не лучший друг шашлыка

Маринад на майонезе – классика, но не самая полезная. В одной столовой ложке – около 100 ккал, и это еще без учета того, что он плохо переносит жару. Альтернатива – маринады на основе натуральных ингредиентов: йогурта, сока, масла и специй. Получается нежно, ароматно, без "лишнего" и с минимальным риском для фигуры.

Легкий маринад на йогурте (для курицы и индейки)

Фото: unsplash.com

Что нужно:

  • Нежирный натуральный йогурт – 300 мл

  • Чеснок – 2 зубчика

  • Сок половины лимона

  • Паприка – 1 ч.л.

  • Соль, перец – по вкусу

  • Любая свежая зелень – по желанию

Как готовить:
Смешайте йогурт с лимонным соком и специями. Измельчите чеснок и добавьте в маринад. Перемешайте все до однородности. Мясо (лучше – куриное филе или бедра без кожи) замаринуйте минимум на 2 часа, а лучше – на ночь. Перед жаркой удалите излишки маринада салфеткой, чтобы не подгорело.

Говядина в гранатовом соке

Фото: unsplash.com

Что нужно:

  • Натуральный гранатовый сок (без сахара) – 250 мл

  • Лук – 2 шт.

  • Черный молотый перец – 1 ч.л.

  • Соль – по вкусу

  • Оливковое масло – 1 ст.л.

Как готовить:
Нарежьте лук кольцами и слегка подавите его руками. Добавьте к мясу вместе с соком, маслом, солью и перцем. Оставьте мариноваться на 5–6 часов в холодильнике. Этот маринад размягчает даже жесткие куски и делает мясо с легкой кислинкой.

Овощной шашлык с горчичным маринадом

Фото: unsplash.com

Что нужно:

  • Кабачки, баклажаны, перец, шампиньоны

  • Оливковое масло – 3 ст.л.

  • Дижонская горчица – 1 ст.л.

  • Мед – 1 ч.л.

  • Бальзамический уксус – 1 ст.л.

  • Соль, перец – по вкусу

Как готовить:
Овощи нарежьте крупными кусками. Смешайте все ингредиенты для маринада. Залейте овощи и оставьте минимум на час. Жарьте на решетке или шампурах, подавайте как гарнир или как отдельное блюдо.

Как не переедать

Даже самый полезный шашлык легко превратить в калорийную бомбу, если забыть про баланс. Несколько простых привычек помогут сохранить легкость – и в тарелке, и в теле:

– Начинайте трапезу с овощей. Они насыщают и не дают переесть.
– Пейте воду. Часто мы путаем жажду с голодом.
– Откажитесь от хлеба и магазинных соусов. Лучше – йогуртовый дип или домашний хумус.
– Слушайте себя. Если насытились – остановитесь. Даже если осталось еще два шампура.

Шашлык не обязательно должен быть тяжелым. И майские не обязаны превращаться в "пищевую катастрофу". Готовьте вкусно, с заботой о себе – и наслаждайтесь каждым моментом на природе.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.