Вино в подарок: простые правила выбора для свадьбы, новоселья и делового ужина

Ищете идеальное вино в подарок, но не разбираетесь в сомелье и ампелографии? Не беда: мы делимся с вами главными правилами, которые помогут выбрать достойный бутылку для любой торжественной ситуации. Простые, стильные лайфхаки подойдут для вина на свадьбу, вина на новоселье или вина на ужин с партнерами.





1. Определяем бюджет и формат торжества

На свадьбу Свадьба – событие, где важна элегантность и праздничность. Ищите бутылки от 1 500 до 3 000 ₽ с красивой этикеткой и качественным игристым вином (например, испанское Cava или итальянское Franciacorta). На новоселье Здесь уместны легкие и свежие вина: белое Совиньон Блан или розовое Прованс за 800–1 500 ₽. Они не перегружают вкус, но создают атмосферу уюта.

На деловой ужин Выберите классический сухой красный Бургунд или Бордо среднего ценового сегмента (2 000–4 000 ₽). Такое вино на ужин подчеркнет ваш профессионализм и вкус.





2. Читаем этикетку без страха

Даже без специальных знаний можно быстро оценить качество:

Посмотрите на регион . Известные аппелласьоны (Шампань, Бордо, Тоскана, Риоха) – гарантия уровня. Если бюджет скромнее, обратите внимание на новые винодельческие регионы (Чили, Аргентина, ЮАР): они часто предлагают отличное вино в подарок по адекватной цене.

. Известные аппелласьоны (Шампань, Бордо, Тоскана, Риоха) – гарантия уровня. Если бюджет скромнее, обратите внимание на новые винодельческие регионы (Чили, Аргентина, ЮАР): они часто предлагают отличное вино в подарок по адекватной цене. Оцените год урожая . Сохраняйте бутылки не старше 5–7 лет для белых и розовых, не старше 10–12 лет для красных. Молодое вино в подарок всегда играет ярче, если не стоит целая коллекция.

. Сохраняйте бутылки не старше 5–7 лет для белых и розовых, не старше 10–12 лет для красных. Молодое вино в подарок всегда играет ярче, если не стоит целая коллекция. Обратите внимание на крепость (обычно 12–14 %): классическое диапазон для сухих вин. Многие новички пугаются процентов, но помните, что умеренно крепкое вино всегда уместно.





3. Секрет запоминающегося подарка