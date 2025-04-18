Вино в подарок: простые правила выбора для свадьбы, новоселья и делового ужина

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Клео.ру рассказывает, как не растеряться при выборе вина в подарок, если ничего не понимаешь.

Ищете идеальное вино в подарок, но не разбираетесь в сомелье и ампелографии? Не беда: мы делимся с вами главными правилами, которые помогут выбрать достойный бутылку для любой торжественной ситуации. Простые, стильные лайфхаки подойдут для вина на свадьбу, вина на новоселье или вина на ужин с партнерами.

Фото: unsplash.com / @may yue

1. Определяем бюджет и формат торжества

На свадьбуСвадьба – событие, где важна элегантность и праздничность. Ищите бутылки от 1 500 до 3 000 ₽ с красивой этикеткой и качественным игристым вином (например, испанское Cava или итальянское Franciacorta).
На новосельеЗдесь уместны легкие и свежие вина: белое Совиньон Блан или розовое Прованс за 800–1 500 ₽. Они не перегружают вкус, но создают атмосферу уюта.
На деловой ужинВыберите классический сухой красный Бургунд или Бордо среднего ценового сегмента (2 000–4 000 ₽). Такое вино на ужин подчеркнет ваш профессионализм и вкус.

Фото: unsplash.com / @Brett Jordan

2. Читаем этикетку без страха

Даже без специальных знаний можно быстро оценить качество:

  • Посмотрите на регион. Известные аппелласьоны (Шампань, Бордо, Тоскана, Риоха) – гарантия уровня. Если бюджет скромнее, обратите внимание на новые винодельческие регионы (Чили, Аргентина, ЮАР): они часто предлагают отличное вино в подарок по адекватной цене.
  • Оцените год урожая. Сохраняйте бутылки не старше 5–7 лет для белых и розовых, не старше 10–12 лет для красных. Молодое вино в подарок всегда играет ярче, если не стоит целая коллекция.
  • Обратите внимание на крепость (обычно 12–14 %): классическое диапазон для сухих вин. Многие новички пугаются процентов, но помните, что умеренно крепкое вино всегда уместно.

Фото: Pixabay.com / @pau_noia0

3. Секрет запоминающегося подарка

  • Упаковка и презентация. Элегантный деревянный ящик, мягкая тканевая обертка или дизайнерский бумажный пакет с лентой. Вино в подарок приобретает новый уровень внимания и демонстрирует вашу заботу.
  • Сопровождающая записка. Краткое пожелание, например: "Пусть это вино согреет ваш новый дом" или "За счастливую семейную жизнь". Имя получателя и повод делают презент личным.
  • Температура подачи. Обязательно укажите на этикетке или в записке: белое охладить до 8–10 °C, красное – выдержать при комнатной 16–18 °C. Забота о подаче вина в подарок показывает ваше внимание к деталям и ценность такого презента.
Редакция «Клео»

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