Бочка, амфора или сталь: как способ выдержки отражается на вкусе вина

Способ, в котором вино "дозревает" после ферментации – не просто технологическая мелочь, а одна из главных составляющих его характера. То, в чем вино проводит месяцы (а иногда и годы), влияет не меньше, чем сорт винограда или регион. А если ты все еще думаешь, что выдержка – это только про "много дуба", самое время разобраться в нюансах.

Бочка



Деревянная бочка – самый узнаваемый способ выдержки, особенно когда речь идет о красных винах и насыщенных белых. Чаще всего используют дуб – французский или американский. Он не просто "хранит" вино, а активно влияет на вкус: добавляет нотки ванили, карамели, специй, иногда даже копчености. Кроме того, дерево "дышит", пропуская внутрь кислород. Это делает вино мягче и сложнее.



Если на этикетке указано, что вино выдерживалось в новой бочке – жди ярких вкусов. Если в старой – оттенки будут тоньше. Кстати, чем меньше бочка, тем активнее идет контакт с деревом.

Амфора



Да, амфоры были еще у древних греков и римлян, но сейчас это не только музейный экспонат. Современные виноделы используют глиняные сосуды не только ради эстетики – глина дает вину особую текстуру и "округлость", не влияя на вкус напрямую, как бочка.



Амфоры, как и дерево, позволяют проникать кислороду, но без дубовой "приправы". Поэтому вкус получается более чистым, свежим, с ярким выражением самого винограда и терруара. Особенно хорошо в амфоре раскрываются натуральные вина и легкие красные или оранжевые сорта.

Сталь





Если хочешь понять, как на самом деле пахнет сорт, не отвлекаясь на дуб или глину – бери вино, которое выдерживалось в нержавеющей стали. В таких емкостях вкус остается максимально "прозрачным": фрукты, цветы, кислотность – все на первом плане.

В стальных чанах выдерживают в основном белые и розовые вина. Они получаются легкими, освежающими, с "хрустящей" текстурой. Если видишь на полке шардоне из стали – не пугайся, это будет совсем не то, к чему ты привыкла: больше цитрусов, меньше "сливок".

Как понять, где выдерживали вино





Проще всего – читать этикетку. Если там написано oak aged или barrel fermented, это дуб. Amphora-aged, tinajas, qvevri – амфора. Steel tanks, inox или stainless steel – сталь. Не указано ничего? Попытайся определить по вкусу: яркие ванильные ароматы – скорее всего, бочка. Прямолинейная свежесть – почти наверняка сталь.

Каждый способ выдержки дает вину свое настроение – вопрос в том, какого хочешь ты. И не бойся пробовать новое – может оказаться, что твое идеальное вино вовсе не из дубовой бочки, как ты думала.