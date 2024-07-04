Старинный рецепт настоящего домашнего кваса: сколько ни делай, всегда мало

Настоящий русский квас испокон веков почитался у народа. Им утоляли жажду, пили за трапезой вместо вина и пива, и даже подавали на праздниках. Тот квас, который сейчас продается в магазинах, далек от напитка, который принято пить летом. Однако русский квас все еще можно приготовить дома по старинному рецепту. Он получается таким вкусным, что, сколько ни готовь, все равно его будет мало.

Ингредиенты

Для закваски потребуется:

Хмель – 50 граммов;

Вода – 1,5 литра;

Мука – 200 граммов;

Мед – 3-4 столовые ложки;

Картофель – 1-2 штуки.

Щепотка соли

Для кваса потребуется:

Ржаной хлеб – 1-2 буханка;

Мед – 0,5 кг;

Приготовление

1. Для того чтобы у нас получился насыщенный квас, будем использовать не дрожжи, как это делают некоторые, а закваску. Для этого кладем хмель в воду и кипятим минут 20. Полученный отвар остужаем и процеживаем.

2. В остывшую жидкость добавляем соль, мед, муку и все перемешиваем до однородности. Несколько суток масса должна настояться в темном месте. Затем добавьте в нее натертый сырой картофель и снова оставьте на сутки. Закваска для настоящего русского кваса готова.

3. Теперь приступим к приготовлению самого кваса. Для этого в первую очередь необходимо превратить хлеб в сухари. Нарежьте его на кубики и отправьте в духовку. Лучше, если кусочки немного подгорят, это придаст напитку вкус и цвет.

4. Теперь дело осталось за малым. Берем бочку или флягу объемом 50 литров и заполняем ее чистой питьевой водой. Добавляем наши сухари, мед (чем больше, тем слаще получится квас) и получившуюся закваску. Плотно закройте емкость и подождите еще сутки. У вас получится насыщенный квас по старинному рецепту.

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