Как приготовить оладьи из кабачков: быстро и вкусно

В сезон овощей определенные блюда пользуются особой популярностью. Если вы хотите узнать, как приготовить оладьи из кабачков, воспользуйтесь оригинальным рецептом, который предлагает вашему вниманию Клео.ру. Он максимально прост, делается из доступных ингредиентов, но все же требует соблюдения некоторых тонкостей. Если вы будете придерживаться нужной последовательности действий, то сможете в рекордные сроки получить невероятно вкусное блюдо, которым удастся накормить всю семью.

Ингредиенты

Чтобы получить быстрые оладьи из кабачков, вам потребуется определенный набор компонентов. Основа блюда – это овощи, которые дополняются яйцом и мукой, необходимыми для лучшего формирования массы. Свежести придаст зелень, а неповторимый аромат – чеснок. Количество соли и пера варьируется в зависимости от вкусовых предпочтений. Итак, Клео.ру предлагает вам взять следующие пропорции ингредиентов:

кабачки (молодые или зрелые, среднего размера) – 2 шт.;

яйцо (куриное, категории С1) – 1 шт.;

чеснок (пропущенный через пресс) – 3 зубчика;

мука (пшеничная просеянная) – 3 ст. л.;

кинза или другая зелень по желанию – 3 веточки

соль, перец;

масло для жарки, рафинированное – 4-6 ст. л.





Пошаговый рецепт оладий из кабачков

После подготовки всех ингредиентов потребуется соблюдать определенную последовательность действий. В этом поможет оригинальный рецепт оладий из кабачков:

Вымойте плоды, при необходимости очистите от кожицы, потрите на терке с крупными ячейками. Посолите массу, выдерживайте 15 минут, после чего отожмите от жидкости.

Пропустите через пресс чеснок, смешайте с овощной массой

Присоедините яйцо и просеянную муку, рубленую зелень, перец и соль, перемешайте.

Выкладывайте кабачковую массу столовой ложкой на сковородку с разогретым маслом, обжаривайте с обеих сторон до образования румяной зажаристой корочки.





Полезные советы

Чтобы у вас получились действительно вкусные оладьи из кабачков, будет не лишним взять на вооружение определенные кулинарные приемы. Так, Клео.ру рекомендует учитывать следующие моменты при готовке блюда:

Для приготовления можно взять как молодые, так и зрелые плоды. В первом случае их разрешается натирать вместе с кожицей, во втором потребуется очистить, а также удалить семена.

Чтобы масса для формирования оладий не получилась слишком жидкой, после натирания их потребуется отжать от жидкости. Ускорить процесс ее выделения удастся, если посолить тертые кабачки, после чего выдержать их при комнатной температуре около 15 минут. За это время сок выделится, и его можно будет отжать.

Муку рекомендуется просеять перед ее добавлением к другим продуктам. Благодаря этому приему она насытится кислородом, в результате оладьи выйдут более воздушными.

Оладьи вкусные в горячем виде, особенно если дополнить их сметаной.





Подведем итог

Вот вы и узнали, как приготовить оладьи из кабачков так, чтобы они получились пышными и воздушными, с аппетитной румяной корочкой. Обязательно попробуйте этот оригинальный рецепт, ведь он максимально прост, и с ним с легкостью справиться даже начинающий кулинар. Приготовление таких оладий – один из лучших способов распорядиться овощным урожаем в летний сезон.