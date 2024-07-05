Кыстыбый с картошкой по-татарски: простой рецепт вкусного блюда

Оригинальное национальное блюдо станет достойной альтернативой привычным пирожкам. Это кыстыбый с картошкой по-татарски, который представляет собой пресные лепешки с начинкой из картофельного пюре. Тесто готовится из минимального количества ингредиентов очень простым способом, но результат получается потрясающим. Клео.ру предлагает вам воспользоваться оригинальным рецептом, с которым с легкостью справится даже новичок.

Ингредиенты

Компоненты для приготовления вкусного блюда татарской кухни максимально просты и найдутся в каждом доме. Благодаря этому ароматные лепешки удастся приготовить в любой удобный для вас момент. Итак, для рецепта кыстыбыя Клео.ру предлагает вам взять следующий набор ингредиентов:

Для теста:

вода – 150 мл;

мука – 300 г;

соль.

Для начинки:

картошка – 1,5 кг;

сливочное масло – 100 г + 2 ст. ложки;

лук – 1 шт.;

молоко – 150 мл;

соль.





Пошаговый рецепт

Последовательность действий в традиционном рецепте кыстыбыя максимально проста. Создать удивительно вкусное блюдо татарской кухни удастся в рекордные сроки. Вы можете использовать уже готовое картофельное пюре или сделать его свежеприготовленным. В первом случае овощную массу нужно будет предварительно подогреть. Придерживайтесь следующих шагов, и вы достигнете потрясающего результата:

Для теста подогрейте воду до теплого состояния, растворите в ней щепотку соли. Муку насыпьте горкой, сделайте в не отверстие, вливайте жидкость и замешивайте тесто до гладкого эластичного состояния. Оставьте тесто отдохнуть на полчаса, прикрыв его полотенцем.

Для начинки картошку очистите, нарежьте кусочками, отварите в подсоленной воде до готовности. Измельчите лук кубиками, обжаривайте до золотистости на сливочном масле (2 ст. ложки). Смешайте его с картофельной массой и теплым молоком.

Тесто разделите на 8-10 равных кусков, каждый из них раскатайте в тонкую лепешку. Прогрейте сковородку, на сухой поверхности обжаривайте лепешки с двух сторон.

На каждую заготовку выложите пюре, заполняя половину части. Прикройте второй половиной, смажьте растопленным маслом.





Полезные советы

Если вы хотите знать, как приготовить кыстыбый, чтобы он гарантированно получился вкусным и аппетитным, учитывайте такие моменты:

При замешивании теста теплую соленую воду следует вводить в муку постепенно. Это позволит лучше замесить тесто, избегая образования комков в процессе.

Лук рекомендуется обжаривать именно на сливочном, а не на подсолнечном масле, поскольку это непосредственно отразится на вкусе блюда.

Простой процесс отваривания картошки тоже имеет свои тонкости. Клубни рекомендуется брать среднего размера, они сварятся быстрее по сравнению с крупными корнеплодами. Впрочем, большую картошку можно разрезать на несколько частей и тем самым ускорить процесс термической обработки. Картошку заливают холодной водой, дожидаются ее закипания и отваривают. Если поместить клубни в кипящую жидкость, серединка заготовок может не провариться до нужной степени.

Если вы очистили картошку, но не собираетесь ее варить сразу, залейте заготовки холодной водой. В противном случае они обветрятся и потемнеют.





Подведем итог

Теперь вы знаете, как приготовить кыстыбый с картошкой по-татарски простоим способом на скорую руку. Обязательно воспользуйтесь этим рецептом, и вкусные лепешки будут регулярно появляться на вашем столе. Они подойдут как в качестве самостоятельного блюда или перекуса, так и будут хороши в сочетании с мясом, рыбой и овощами.