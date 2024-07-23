Как приготовить соте из баклажанов и кабачков

Сезон овощей – отличный повод пополнить меню диетическими полезными блюдами. Одним из таких вариантов является соте из баклажанов и кабачков, представляющее собой настоящий кладезь витаминов. Гармоничным дополнением к этим компонентам выступают другие овощи: помидоры, болгарский перец, морковь, чеснок, лук. В результате овощное соте приобретает богатую палитру вкусов, способную удовлетворить даже взыскательных гурманов.

Ингредиенты

Если вы хотите узнать, как приготовить соте, первым шагом будет выбор качественных компонентов. Кабачки, являющиеся одним из основных ингредиентов, можно использовать как в молодом, так и в зрелом виде. В первом случае овощи не требуют очистки от кожицы и избавления от семян, во втором это рекомендуется сделать. Обработка баклажанов тоже будет зависеть от их сорта и зрелости. Зачастую молодые овощи не горчат, поэтому не нуждаются в предварительной подготовке. Зрелые баклажаны лучше замочить в соленой воде, чтобы из них ушла горечь.

В рецепте соте, который предлагает вашему вниманию Клео.ру, нужно взять следующий набор ингредиентов:

кабачок, баклажан, морковь, лук, помидор – по 1 шт.;

чеснок – 2 зубчика;

болгарский перец – 2 шт.;

масло (рафинированное), соль.





Пошаговый рецепт

Чтобы сделать вкусное овощное соте, нужно придерживаться определенных действий по подготовке и термической обработке овощей. В этом поможет рецепт соте, который предлагает вашему вниманию Клео.ру:

Очистите лук, морковь и кабачок, если последний используются в зрелом виде. Также при необходимости удалите из кабачка семена.

Перцы разделите ножом пополам, вырежьте серединку с семечками и плодоножку.

Баклажаны измельчите кружками толщиной около 1 см. после разделите на четвертинки. Если плоды берутся в зрелом виде, присыпьте их солью и выдерживайте 15 минут до выделения жидкости, после промойте.

Кабачок измельчите полукружьями, лук полукольцами, морковь брусочками, помидор небольшими кусочками.

Начните термическую обработку овощей с морковно-луковой зажарки, доведенной до золотистого состояния.

Присоедините перцы, жарьте около 2-3 минут.

Добавьте баклажан, томат, посолите, готовьте полчаса при закрытой крышке на умеренном огне.

Присоедините чеснок, пропущенный через пресс, и кабачок, томите еще 10 минут.

Отключите огонь и дайте блюду настояться.





Подведем итог

Соте из баклажанов и кабачков характеризуется гармоничным насыщенным вкусом. Его можно употреблять как в горячем, так и в остывшем холодном виде. При соблюдении диеты блюдо подойдет в качестве самостоятельного обеда или ужина. При желании его можно совмещать с мясом или рыбой, в этом случае соте станет отличным гарниром.

Уделите внимание выбору посуды. Она должна быть с высокими бортиками, благодаря чему все овощи поместятся в ней и равномерно пройдут термическую обработку. Для приготовления можно использовать сотейник, жаропрочную сковородку или казан. Обязательно попробуйте этот рецепт соте, и это блюдо станет прекрасным дополнением вашего сезонного рациона.