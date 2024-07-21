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Летняя гастрономия: самые вкусные рецепты блюд на гриле

Летняя гастрономия: самые вкусные рецепты блюд на гриле

Эти блюда украсят любой стол.

Летом многие люди предпочитают выбирать гриль для приготовления еды. Это не просто способ готовки, это философия, позволяющая объединить вкус, аромат и удовольствие. Готовить на гриле – значит создавать уникальные блюда и наслаждаться каждым моментом этого процесса. В данной статье мы расскажем вам о самых вкусных и оригинальных рецептах для гриля, которые добавят новые яркие оттенки в ваше летнее меню.

Хрустящие крылышки

Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • Куриные крылышки – 1 кг

  • Соль по вкусу

  • Оливковое масло – 2 ст.л.

  • Кунжут для украшения – по желанию

Для кисло-сладкой глазури:

  • Соевый соус – 80 г

  • Мед – 3 ст.л.

  • Кетчуп от ТМ “Пиканта”– 3 ст.л.

  • Яблочный уксус – 2 ст.л.

  • Крахмал – 1 ст.л.

  • Вода – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Подготовьте куриные крылышки, тщательно промыв и обсушив их. Посолите по вкусу. В глубокой посуде аккуратно смешайте их с оливковым маслом, чтобы обеспечить равномерное покрытие каждого кусочка.

В небольшой миске смешайте соевый соус, мед, кетчуп, яблочный уксус. В воде растворите крахмал и влейте эту смесь к глазури. Тщательно перемешайте.

Положите куриные крылышки в большую кастрюлю, затем добавьте приготовленную глазурь. Перемешайте, чтобы каждое крылышко было покрыто со всех сторон. Оставьте в холодильнике на 2-3 часа, чтобы получить богатый вкус.

Подготовьте гриль, доведя его до умеренной температуры. Положите крылышки на решетку гриля. Обжаривайте крылышки на гриле 20-25 минут с двух сторон, периодически смазывая остатками глазури, пока они не станут золотистого оттенка. Для получения хрустящей корочки увеличьте температуру гриля до высокой и жарьте крылышки по 2-3 минуты с обеих сторон.

Рыба на гриле

Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • Рыбные стейки (лосось, тунец, форель) – 2 шт.

  • Масло оливковое – 2 ст.л.

  • Лимонный сок – 1 ст.л.

  • Соль/перец – по желанию

  • Протёртая мякоть томатов «PASSATA DI POMODORO» от ТМ Пиканта – 240 г

  • Лук – 1 средняя луковица (мелко нарезать)

  • Орегано – 1 ст.л.

  • Сахар – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Смешайте масло оливковое, лимонный сок, перец и соль. Положите рыбные стейки в маринад и поставьте в холодильник мариноваться на 20-30 минут.

Доведите до умеренной температуры оливковое масло в сковороде. Насыпьте мелко нарезанный лук и обжаривайте 5 минут. Влейте протертую мякоть томатов, добавьте орегано, сахар, соль и перец. Перемешайте. Дождитесь закипания, затем уменьшите огонь и тушите на медленном огне 10 минут, периодически помешивая.

Разогрейте гриль до средней температуры. Осторожно положите маринованные рыбные стейки на решетку гриля. Зажаривайте рыбу в течение 4-5 минут с каждой стороны, пока не появится аппетитная золотистая корочка.

Аккуратно переместите приготовленные рыбные стейки на сервировочное блюдо. Налейте на стейки аппетитный соус или подавайте его отдельно. Добавьте любимый гарнир, например, овощи, приготовленные на гриле.  

Овощи на гриле с соусом сальса

Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • Болгарский перец (на выбор) – 3 шт.

  • Цукини – 2 шт.

  • Баклажан – 1 шт.

  • Масло оливковое – 4 ст.л.

  • Соль/ перец – по вкусу

Для соуса сальса:

  • Протёртая мякоть томатов «PASSATA DI POMODORO» от ТМ Пиканта – 360 гр.

  • Красный лук – 1/2 шт.

  • Острый перец – 1 шт. (по желанию)

  • Чеснок – 3 зубчика

  • Свежая кинза – небольшой пучок

  • Сок лайма – 2 ст.л.

  • Соль/перец – по вкусу

Способ приготовления:

Вымойте овощи и нарежьте их крупными кусками. Смешайте нарезанные овощи с солью, перцем и маслом.

Подготовьте гриль, доведя его до умеренной температуры. Равномерно разложите овощи на гриле.  Готовьте их на гриле 5-7 минут с каждой стороны до появления золотистой корочки и мягкости. Не забудьте переворачивать для равномерного приготовления.

Мелко нарежьте красный лук, кинзу, острый перец и чеснок. Добавьте сок лайма, перец и соль. Влейте протертую мякоть томатов, хорошо перемешайте. Соус готов.

Подавайте овощи прямо с гриля, полейте их соусом или подайте его отдельно.

Приготовьте вкусные блюда на гриле, наслаждайтесь яркими вкусами лета и делитесь радостью с близкими. Ваше гастрономическое путешествие только начинается, а ароматы гриля уже наполняют воздух обещанием великолепных вкусов!

21 июля 2024, 00:00
Фото: freepik.com
Елизавета Федорова
Клео.ру✓ Надежный источник

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