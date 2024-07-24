Как приготовить плавленый сыр из творога в домашних условиях

Плавленый сыр всегда придется к месту, как для повседневного употребления, так и для застолий. Густой и кремообразный продукт идеально подойдет для намазывания на хлеб и создания вкусных бутербродов. Плавленый сыр из творога в домашних условиях сделать довольно легко, если правильно соблюдать технологию приготовления и придерживаться пошаговых действий. Клео.ру предлагает вашему вниманию рецепт плавленого сыра, который достаточно простой, поэтому подойдет не только для опытных кулинаров, но и для новичков.

Ингредиенты

Очень вкусный домашний плавленый сыр из творога удастся сделать из простого набора продуктов. В данном рецепте предлагается обойтись без молока, в результате сыр получится густым. Если вы хотите придать ему более жидкую структуру, добавьте от 50 до 100 мл молока. Итак, Клео.ру предлагает вам взять такой набор ингредиентов для рецепта плавленого сыра:

творог – 400 г;

сливочное масло – 100 г;

яйца – 2 шт.;

сода, соль – по 1 ч. ложке;

перец – 1/3 ч. ложки.





Пошаговый рецепт приготовления

После того, как вы подготовили ингредиенты, нужно придерживаться определенных пошаговых действий. Для готовки вам потребуется блендер, с помощью которого массе будет придаваться однородная структура. Итак, воспользуйтесь таким базовым рецептом плавленого сыра:

Перебейте творог блендером до однородности. Присоедините яйца, продолжайте взбивать на максимальных оборотах.

Переложите массу в сотейник или кастрюлю, всыпьте соду, соль, перец. Добавьте масло, доведенное до размягченного состояния.

Перемешайте смесь, проварите на медленном огне 15 минут после закипания. Масса должна расплавиться и приобрести тягучую текстуру.

Остудите смесь и отправьте в холодильник до застывания.





Советы и рекомендации

Чтобы понять, как приготовить плавленый сыр с результатом, который вас точно порадует и не разочарует, нужно учитывать определенные моменты, касающиеся выбора ингредиентов, соблюдения пропорций, процессов, которые необходимо осуществлять в процессе готовки. Клео.ру советует придерживаться следующих рекомендаций:

Важный момент – добавление в состав компонентов, которые будут способствовать расплавлению творога. Без них плавленый сыр попросту не получится, продукт в конечном итоге будет иметь слоистую и рваную консистенцию. С этой целью не обязательно использовать промышленные полифосфаты, в домашних условиях можно обойтись обычной пищевой содой. При вступлении в реакцию с солью она поможет достичь желаемого эффекта.

Кислотность творога тоже имеет значение для конечного результата. Если продукт очень свежий, кислинка в нем может быть незначительной, поэтому он не расплавляется при варке до нужной консистенции, а становится похожим на жидкий кефир. Устранить эту проблему можно двумя способами. Один из них – добавить по 3 г лимонной кислоты или 30 мл лимонного сока на каждые 500 г творога. Другой вариант – выдержать свежий продукт в холодильнике на протяжении 2-5 дней. Если творог находится в вакуумной упаковке, ее необходимо вскрыть, чтобы обеспечить поступление воздуха.

Густоту плавленого сыра можно варьировать по собственному усмотрению, увеличивая или уменьшая количество молока в рецепте.

Максимальный срок хранения в холодильнике плавленого сыра после его приготовления составляет до 10 дней. Если вы хотите добавить свежую зелень или чеснок уже после варки сыра, будьте готовы к тому, что срок хранения сократится до двух дней. Альтернативное решение – включить добавки на этапе термической обработки, тогда продукт можно хранить дольше.





Подведем итог

Плавленый сыр из творога в домашних условиях – аппетитная закуска, которую можно сделать самостоятельно, если придерживаться определенных действий. Если вы решили приготовить его впервые, попробуйте базовый рецепт без добавок. После этого можно дать волю фантазии и экспериментировать, включая в состав сыра зелень, орехи, чеснок, грибы, фрукты.