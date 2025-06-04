Шампанское, игристое вино и просекко: в чем разница между этими напитками

Если вы думаете, что шампанское, игристое и просекко – это просто пузырьки в бокале, то вы точно не одна. На вкус все вроде бы похоже, но ценник – совсем нет. Чтобы не путаться в названиях и знать, за что вы платите, стоит разобраться в деталях. Без занудства и лекций, только то, что действительно полезно знать.

Шампанское – только из Франции

Да, это не маркетинг. Шампанским официально можно называть только игристое вино, произведенное в регионе Шампань. Причем – по особой технологии méthode champenoise. Это когда вино ферментируется дважды: сначала – как обычное белое, а потом уже в бутылке, чтобы появились пузыри. Именно этот метод делает вкус сложнее, а пузырьки – мельче и "дольшеиграющими". Сорта винограда – только определенные: шардоне, пино нуар и пино менье.

Просекко – Италия, попроще, но весело



Если хочется чего-то легче и не за всю зарплату – просекко в помощь. Его делают на северо-востоке Италии, в регионе Венето. Виноград – в основном сорта глера. Просекко тоже ферментируется дважды, но уже не в бутылке, а в огромных резервуарах (метод Шарма). За счет этого вкус получается фруктовее, свежее, а пузырьки – крупнее. Отличный вариант для аперитива или бранча.



Игристое – это все остальное

"Игристое вино" – это общий термин. Сюда попадает все, что шипит, но не подходит под строгие правила шампанского или просекко. Есть отличные испанские кавы, есть австралийские или немецкие варианты. Бывает, что бутылка "просто игристого" стоит недорого, но приятно удивляет. Главное – смотреть на производителя и не бояться пробовать новое.

Что выбрать?





Если хочется элегантности и глубокого вкуса – берите шампанское.

Для вечеринок или коктейлей – просекко.

Если бюджет ограничен, но настроение праздничное – качественное игристое.

А еще не забывайте про брют, экстра-драй и прочие надписи – они указывают на уровень сладости. Брют – почти не содержит сахара, экстра-драй – чуть сладковат, но все еще освежающий.