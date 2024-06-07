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Как приготовить салат с грибами и курицей: простой и вкусный рецепт

Как приготовить салат с грибами и курицей: простой и вкусный рецепт

Как приготовить вкусный салат с грибами и курицей. Пошаговый рецепт и полезные советы по выбору ингредиентов.

Салаты – неизменный атрибут праздничного стола и украшение повседневного меню, привносящее в нее разнообразие. Сочетание определенных продуктов признается особенно удачным и гармоничным, поэтому пользуется неизменной популярностью. Одним из таких вариантов является салат с грибами и курицей. Он сытный и обладает пикантным вкусом, его по достоинству оценят и гости, и члены семьи. Клео.ру предлагает взять на вооружение оригинальный рецепт, в которой комбинация продуктов и заправки составляет идеальный баланс.

Ингредиенты

Выбор качественный и гармонично сочетающихся между собой компонентов – залог успешного создания блюда с отменным вкусом. Этому в полной мере соответствует салат с курицей, дополненный маринованными шампиньонами и твердым сыром. В качестве заправки предлагается использовать майонез, а добавление уксуса придаст приятную кислинку. Итак, Клео.ру предлагает приготовить вкусный салат, взяв для этого следующий набор ингредиентов:

  • куриное филе – 200 г;
  • маринованные шампиньоны – 50 г;
  • сыр – 100 г;
  • лук – 1 шт.;
  • зелень – 1 пучок;
  • соль – 1 щепотка;
  • масло – для жарки.

Для заправки:

  • майонез – 50 г;
  • чеснок – 3 зубчика;
  • уксус – 0,5 ч. ложки.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Пошаговый рецепт

Соблюдение определенной последовательности действий – обязательное условие приготовления любого блюда. Данный рецепт салата отличается максимальной простотой. Продукты нужно лишь подготовить, измельчить и соединить между собой, перемешав с заправкой. В данном варианте готовки блюда рекомендуем придерживаться следующей последовательности действий:

  • Промойте филе, порежьте его кусочками нужного размера, отварите до готовности или обжарьте на разогретом масле до образования золотистой корочки.
  • Слейте рассол с маринованных шампиньонов, порежьте грибы пластинами.
  • Лук измельчите полукольцами, залейте кипятком, выдерживайте около 5 минут для избавления от горечи, после слейте жидкость.
  • Сыр натрите на средней или крупной терке, зелень порубите.
  • Чеснок пропустите через пресс, смешайте его с майонезом и чесноком.
  • Соедините все продукты, посолите, перемешайте с заправкой.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Полезные советы

Чтобы салат с грибами и курицей получился особенно гармоничным и сбалансированным, стоит учитывать определенные тонкости при его готовке. Клео.ру рекомендует учитывать следующие нюансы:

  • Куриное филе при отваривании сохранит свою сочность, если не доставать его сразу из бульона, а оставить в нем на некоторое время. Благодаря этому мясо напитается жидкостью, что непосредственно повлияет на улучшение его вкусовых качеств.
  • Сыр лучше использовать твердых сортов, благодаря такой структуре он будет лучше натираться и не «расползется», когда пропитается майонезной заправкой.
  • В случае термической обработки филе на сковороде масло для обжаривания можно взять сливочное, способное придать мясу более нежный привкус. Другой вариант – рафинированное растительное или оливковое масло.
  • Зелень рекомендуется порубить непосредственно перед ее добавлением к другим продуктам. Если это сделать заранее, она может заветриться и станет не такой сочной.
  • Лук подбирается по индивидуальному усмотрению. С остальными продуктами будет гармонично сочетаться как красный, так и обычный репчатый.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Салат с грибами и курицей – популярное и простое в приготовлении блюдо, которое будет уместным как на повседневном, так и на праздничном столе. Рецепт, предложенный Клео.ру, не займет у вас много времени, но порадует пикантным изысканным вкусом. Рекомендуем попробовать вам этот вариант приготовления, возможно, после этого он будет регулярно появляться в вашем меню.

7 июня 2024, 16:40
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Татьяна Веселова

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