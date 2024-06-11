Как приготовить домашнюю шаурму с курицей в лаваше

Популярное блюдо можно с легкостью приготовить самостоятельно. Благодаря этому вы будете уверены в качестве продуктов и сможете варьировать компоненты по своему вкусу. Домашняя шаурма с курицей в лаваше делается с соблюдением определенных тонкостей. Результатом становится пикантное блюдо с сочной начинкой и хрустящей оболочкой. Клео.ру предлагает вам взять на вооружение оригинальный рецепт шаурмы, полученный результат превзойдет все ожидания.
Ингредиенты
Филе птицы – доступный продукт, который сделает блюдо полезным и диетическим, а также будет прекрасно сочетаться с овощами и остальными компонентами. В предлагаемом Клео.ру рецепте домашняя шаурма включает следующие ингредиенты:
- куриное филе – 300 г;
- тонкий лаваш – 2 шт.;
- огурцы – 200 г;
- помидоры – 300 г;
- красный лук – 100 г;
- листья салата – 6 шт.;
- копченая паприка – 0.5 ч. л.;
- прованские травы – 1 ч. л.
- соль, перец.
Для соуса:
- майонез – 60 г
- горчица – 10 г;
- чеснок – 2 зубчика;
- томатный соус – 25 г;
- соль.
Пошаговый рецепт
Если вы хотите узнать, как приготовить шаурму, чтобы начинка внутри была сочной, а лаваш поджаристым и хрустящим, нужно придерживаться определенной последовательности действий. В этом поможет рецепт, который вам предлагает изучить Клео.ру:
- Натрите филе паприкой, солью и прованскими травами, оставить на 30-60 минут. Заверните в фольгу и запекайте 35 минут в духовке при 200°С. После остудите мясо и порежьте кусочками.
- Огурцы и помидоры измельчите соломкой, лук полукольцами.
- Для приготовления соуса смешайте все компоненты для него, предварительно пропустив чеснок через давилку.
- Разверните листы лаваша, каждый смажьте тонким слоем соуса на одной половинке, слегка отступив от краев.
- Сверху на соус выложите овощную нарезку и филе.
- Края заготовок подверните, после заверните начинку и сформируйте шаурму, чтобы она оказалась «запечатанной».
- Обжарьте шаурму в лаваше с двух сторон на сковородке гриль. Верхнюю часть смажьте соусом.
Советы и рекомендации
Для того, чтобы шаурма с курицей гарантированно получилась сочной и аппетитной, необходимо учитывать определенные тонкости готовки. Клео.ру советует обращать внимание на следующие моменты:
- Выбор основы – один из залогов успешного создания блюда. Лаваш обязательно должен быть свежим и ни в коем случае не пересушенным. В противном случае начинка будут выпадать из заготовки. Чтобы убедиться в его надлежащем качестве армянского хлеба, можно оторвать его край. Он должен тянуться, а не надламываться.
- Специи придадут мясу насыщенный вкус, особенно если выдержать филе в таком маринаде определенное время. Для курицы будет достаточно и 30 минут, но при желании ее можно оставить в холодильнике на несколько часов.
- Если вы берете помидоры как один из компонентов для начинки, при нарезании избавьтесь от лишнего сока. Если в начинке будет слишком много жидкости, то шаурма раскиснет.
- При формировании шаурмы важно правильно выкладывать слои. Сначала лаваш тонко смазывается соусом, после поверх распределяют овощи и лишь потом мясо.
- Состав соуса можно варьировать по собственному желанию. Его можно сделать не только на основе майонеза, но и сметаны. Для приверженцев правильного питания станет находкой рецепт, в котором майонез для соуса заменяется натуральным йогуртом. При этом он должен быть достаточно густым, чтобы сохранялась нужная текстура.
Подведем итог
Теперь вы знаете, как готовится домашняя шаурма с курицей в лаваше, и какие моменты нужно соблюдать при этом процессе. Уделите внимание выбору продуктов, соблюдайте необходимую последовательность действий, и вы сможете насладиться потрясающим результатом и получить удивительно вкусное блюдо.