Как приготовить домашнюю шаурму с курицей в лаваше

Популярное блюдо можно с легкостью приготовить самостоятельно. Благодаря этому вы будете уверены в качестве продуктов и сможете варьировать компоненты по своему вкусу. Домашняя шаурма с курицей в лаваше делается с соблюдением определенных тонкостей. Результатом становится пикантное блюдо с сочной начинкой и хрустящей оболочкой. Клео.ру предлагает вам взять на вооружение оригинальный рецепт шаурмы, полученный результат превзойдет все ожидания.

Ингредиенты

Филе птицы – доступный продукт, который сделает блюдо полезным и диетическим, а также будет прекрасно сочетаться с овощами и остальными компонентами. В предлагаемом Клео.ру рецепте домашняя шаурма включает следующие ингредиенты:

куриное филе – 300 г;

тонкий лаваш – 2 шт.;

огурцы – 200 г;

помидоры – 300 г;

красный лук – 100 г;

листья салата – 6 шт.;

копченая паприка – 0.5 ч. л.;

прованские травы – 1 ч. л.

соль, перец.

Для соуса:

майонез – 60 г

горчица – 10 г;

чеснок – 2 зубчика;

томатный соус – 25 г;

соль.





Пошаговый рецепт

Если вы хотите узнать, как приготовить шаурму, чтобы начинка внутри была сочной, а лаваш поджаристым и хрустящим, нужно придерживаться определенной последовательности действий. В этом поможет рецепт, который вам предлагает изучить Клео.ру:

Натрите филе паприкой, солью и прованскими травами, оставить на 30-60 минут. Заверните в фольгу и запекайте 35 минут в духовке при 200°С. После остудите мясо и порежьте кусочками.

Огурцы и помидоры измельчите соломкой, лук полукольцами.

Для приготовления соуса смешайте все компоненты для него, предварительно пропустив чеснок через давилку.

Разверните листы лаваша, каждый смажьте тонким слоем соуса на одной половинке, слегка отступив от краев.

Сверху на соус выложите овощную нарезку и филе.

Края заготовок подверните, после заверните начинку и сформируйте шаурму, чтобы она оказалась «запечатанной».

Обжарьте шаурму в лаваше с двух сторон на сковородке гриль. Верхнюю часть смажьте соусом.





Советы и рекомендации

Для того, чтобы шаурма с курицей гарантированно получилась сочной и аппетитной, необходимо учитывать определенные тонкости готовки. Клео.ру советует обращать внимание на следующие моменты:

Выбор основы – один из залогов успешного создания блюда. Лаваш обязательно должен быть свежим и ни в коем случае не пересушенным. В противном случае начинка будут выпадать из заготовки. Чтобы убедиться в его надлежащем качестве армянского хлеба, можно оторвать его край. Он должен тянуться, а не надламываться.

Специи придадут мясу насыщенный вкус, особенно если выдержать филе в таком маринаде определенное время. Для курицы будет достаточно и 30 минут, но при желании ее можно оставить в холодильнике на несколько часов.

Если вы берете помидоры как один из компонентов для начинки, при нарезании избавьтесь от лишнего сока. Если в начинке будет слишком много жидкости, то шаурма раскиснет.

При формировании шаурмы важно правильно выкладывать слои. Сначала лаваш тонко смазывается соусом, после поверх распределяют овощи и лишь потом мясо.

Состав соуса можно варьировать по собственному желанию. Его можно сделать не только на основе майонеза, но и сметаны. Для приверженцев правильного питания станет находкой рецепт, в котором майонез для соуса заменяется натуральным йогуртом. При этом он должен быть достаточно густым, чтобы сохранялась нужная текстура.





Подведем итог

Теперь вы знаете, как готовится домашняя шаурма с курицей в лаваше, и какие моменты нужно соблюдать при этом процессе. Уделите внимание выбору продуктов, соблюдайте необходимую последовательность действий, и вы сможете насладиться потрясающим результатом и получить удивительно вкусное блюдо.