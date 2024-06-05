Безалкогольный мохито в домашних условиях: классический рецепт и советы по приготовлению напитка

В летнюю жару особенно актуальны напитки, обладающие освежающим бодрящим вкусом. Одним из самых популярных вариантов является безалкогольный мохито, который в домашних условиях можно создать очень легким способом и при этом получить результат не хуже, чем в ресторане. Коктейль подойдет даже для того, чтобы угостить им гостей, приглашенных на летнюю вечеринку, которая проходит у вас дома. Клео.ру предлагает вашему вниманию классический рецепт, который берется за основу и при желании дополняется другими вкусами, к примеру, малиной или клубникой. В статье рассказаны главные тонкости приготовления этого потрясающего напитка.
Ингредиенты
Мохито без алкоголя можно приготовить по классическим стандартам, которыми часто руководствуются бармены. Отличие от алкогольного варианта заключается в том, что вместо рома в состав напитка добавляется минеральная вода. Мохито получится не приторным, поскольку сладость сахара в нем приглушается свежестью цитрусового – лайма или лимона. Итак, Клео.ру предлагает вам сделать мохито в домашних условиях, используя следующие ингредиенты:
- газированная вода или спрайт – 200 мл;
- лайм или лимон – 1 шт.;
- листья мяты – 7–8 шт.;
- тростниковый сахар – 1 ст. л.;
- колотый лед.
Пошаговый рецепт
Чтобы результат не только вас не разочаровал, но и превзошел все ожидания, нужно придерживаться определенной последовательности действий. В этом поможет рецепт мохито, в котором все шаги расписаны пошагово:
- Разрежьте лайм или лимон на четыре равные части. Одну из них отложите, она будет использоваться для украшения. Из оставшихся трех частей выжмите сок.
- Возьмите высокий бокал и выложите на его дно мятные листья. Сверху вылейте лаймовый или лимонный сок, высыпьте сахар. После этого растолките массу, используя обычную ложку или специальный пестик.
- Всыпьте колотый лед, заполняя им бокал на 2/3 части.
- После этого аккуратно влейте газировку и размешайте жидкость, взяв для этого соломинку.
- Украсьте бокал долькой лайма или лимона.
Полезные советы
Если вы хотите узнать, как приготовить мохито, чтобы добиться впечатляющего результата, вам будет не лишним ознакомиться с определенными тонкостями. Клео.ру советует вам обратить внимание на следующие моменты:
- Удачным решением будет заблаговременно сделать специальный лед. Для его приготовления смешивают воду, лаймовый или лимонный сок и сахар. Получившуюся смесь разливают по формочкам и замораживают. Применение такого льда позволит придать напитку особенно насыщенный вкус.
- Опытные бармены осуществляют приготовление напитка сразу в бокале. Он должен быть высоким, посуду рекомендуется заранее охладить.
- В классическом варианте мохито при его создании используют только листья мяты. Однако если вы хотите придать напитку пикантную горчинку, то можете добавить и стебли растения.
- Профессиональные бармены используют айс-крешер для получения ледяной крошки. Однако подобного эффекта можно запросто добиться в домашних условиях с помощью подручных средств. Для этого можно выложить лед в прочный полиэтиленовый пакет, прикрыть его полотенцем и растолочь кухонным молотком или толкушкой.
- Подачу напитка можно сделать особенно красивой, если смазать ободок бокала соком цитрусового, после чего окунуть его в сахар. В итоге на верхушке образуются эффектные кристаллики.
- При желании можно провести эксперименты с составом напитка. Так, в него можно добавить ягоды малины или клубники. Последнюю можно разрезать на более мелкие части. Удачным решением будет предварительно заморозить ягоды. В этом случае они частично заменят лед.
Подведем итог
Теперь вы знаете, как сделать безалкогольный мохито в домашних условиях. Обязательно попробуйте классический рецепт напитка. Который ценится за свой бодрящий и освежающий эффект. После этого можно экспериментировать с составом, добавляя определенные дополнительные ингредиенты, подобранные в соответствии с индивидуальными пожеланиями и предпочтениями.