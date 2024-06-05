Безалкогольный мохито в домашних условиях: классический рецепт и советы по приготовлению напитка

В летнюю жару особенно актуальны напитки, обладающие освежающим бодрящим вкусом. Одним из самых популярных вариантов является безалкогольный мохито, который в домашних условиях можно создать очень легким способом и при этом получить результат не хуже, чем в ресторане. Коктейль подойдет даже для того, чтобы угостить им гостей, приглашенных на летнюю вечеринку, которая проходит у вас дома. Клео.ру предлагает вашему вниманию классический рецепт, который берется за основу и при желании дополняется другими вкусами, к примеру, малиной или клубникой. В статье рассказаны главные тонкости приготовления этого потрясающего напитка.

Ингредиенты

Мохито без алкоголя можно приготовить по классическим стандартам, которыми часто руководствуются бармены. Отличие от алкогольного варианта заключается в том, что вместо рома в состав напитка добавляется минеральная вода. Мохито получится не приторным, поскольку сладость сахара в нем приглушается свежестью цитрусового – лайма или лимона. Итак, Клео.ру предлагает вам сделать мохито в домашних условиях, используя следующие ингредиенты:

газированная вода или спрайт – 200 мл;

лайм или лимон – 1 шт.;

листья мяты – 7–8 шт.;

тростниковый сахар – 1 ст. л.;

колотый лед.





Пошаговый рецепт

Чтобы результат не только вас не разочаровал, но и превзошел все ожидания, нужно придерживаться определенной последовательности действий. В этом поможет рецепт мохито, в котором все шаги расписаны пошагово:

Разрежьте лайм или лимон на четыре равные части. Одну из них отложите, она будет использоваться для украшения. Из оставшихся трех частей выжмите сок.

Возьмите высокий бокал и выложите на его дно мятные листья. Сверху вылейте лаймовый или лимонный сок, высыпьте сахар. После этого растолките массу, используя обычную ложку или специальный пестик.

Всыпьте колотый лед, заполняя им бокал на 2/3 части.

После этого аккуратно влейте газировку и размешайте жидкость, взяв для этого соломинку.

Украсьте бокал долькой лайма или лимона.





Полезные советы

Если вы хотите узнать, как приготовить мохито, чтобы добиться впечатляющего результата, вам будет не лишним ознакомиться с определенными тонкостями. Клео.ру советует вам обратить внимание на следующие моменты:

Удачным решением будет заблаговременно сделать специальный лед. Для его приготовления смешивают воду, лаймовый или лимонный сок и сахар. Получившуюся смесь разливают по формочкам и замораживают. Применение такого льда позволит придать напитку особенно насыщенный вкус.

Опытные бармены осуществляют приготовление напитка сразу в бокале. Он должен быть высоким, посуду рекомендуется заранее охладить.

В классическом варианте мохито при его создании используют только листья мяты. Однако если вы хотите придать напитку пикантную горчинку, то можете добавить и стебли растения.

Профессиональные бармены используют айс-крешер для получения ледяной крошки. Однако подобного эффекта можно запросто добиться в домашних условиях с помощью подручных средств. Для этого можно выложить лед в прочный полиэтиленовый пакет, прикрыть его полотенцем и растолочь кухонным молотком или толкушкой.

Подачу напитка можно сделать особенно красивой, если смазать ободок бокала соком цитрусового, после чего окунуть его в сахар. В итоге на верхушке образуются эффектные кристаллики.

При желании можно провести эксперименты с составом напитка. Так, в него можно добавить ягоды малины или клубники. Последнюю можно разрезать на более мелкие части. Удачным решением будет предварительно заморозить ягоды. В этом случае они частично заменят лед.





Подведем итог

Теперь вы знаете, как сделать безалкогольный мохито в домашних условиях. Обязательно попробуйте классический рецепт напитка. Который ценится за свой бодрящий и освежающий эффект. После этого можно экспериментировать с составом, добавляя определенные дополнительные ингредиенты, подобранные в соответствии с индивидуальными пожеланиями и предпочтениями.