Салат "Елисейские поля": простой и вкусный рецепт

Для приготовления салата "Елисейские поля", рецептом которого делится редакция "Клео.ру", потребуются следующие ингредиенты:

твердый сыр (100 граммов);

сыр сулугуни (500 граммов);

виноград (300 граммов);

очищенные грецкие орехи (1/2 стакана);

красная луковица (1/4);

сок лимона



Начнем готовить салат "Елисейские поля". Сначала нам понадобится 100 граммов твердого сыра. Рекомендуется использовать любой сыр на ваш вкус. Его необходимо нарезать на небольшие кубики.





Далее добавляем 500 граммов сыра сулугуни. Этот сорт сыра обладает особой мягкостью, что делает его идеальным для салатов. Нарезаем на кубики.

Теперь перейдем к винограду. Его рекомендуется разрезать пополам, очистить от косточки и добавить в салат.





Орехи – это неотъемлемая часть салата "Елисейские поля". Их нужно очистить и раздробить на мелкие кусочки. Добавьте грецкие орехи в получившуюся массу.

Чтобы придать салату неповторимый вкус и аромат добавляем красную луковицу. Луковицу рекомендуется тонко нарезать и добавить к остальным ингредиентам.





Добавьте сок лимона. Он придаст салату "Елисейские поля" свежесть и небольшую кислинку.

Теперь, когда все ингредиенты готовы, аккуратно перемешайте их и разложите салат по тарелкам, чтобы каждый кусочек сыра, орехов и винограда был равномерно распределен.

Это блюдо станет украшением любого стола. Простота в приготовлении и неповторимый вкус салата "Елисейские поля" обязательно понравятся вашим гостям. Приятного аппетита!